Meghan Markle, il segreto della foto del figlio Archie e la sfida con Kate Middleton

editato in: da

Meghan Markle mamma: le foto di Baby Sussex

Meghan Markle e Harry hanno pubblicato una nuova foto del figlio Archie, in occasione della Festa del Papà, celebrata in Inghilterra il 16 giugno.

Il piccolo, nato lo scorso 6 maggio, era stato mostrato due giorni dopo il parto. E a sorpresa i Duchi del Sussex, molto attenti alla privacy, hanno postato su Instagram un altro scatto dove si vedono gli occhioni e la testolina del neonato intento a stringere il dito del papà.

L’immagine è in bianco e nero e, secondo quanto riporta New Idea, Harry e Meghan avrebbero scelto un particolare filtro fotografico per rendere irriconoscibile il colore dei capelli appena accennati di Archie. Ma se si guarda attentamente da vicino la foto del neonato, sostiene il magazine, il segreto è rivelato. Infatti, il piccolo dovrebbe avere la chioma chiara, con molta probabilità dello stesso colore di Harry. Dunque, un altro membro della Famiglia Reale potrebbe avere i capelli rossi.

Intanto, Harry e Meghan hanno assunto, oltre che la tata per Archie, un social media manager che segua la loro pagina Instagram, insieme a un team di esperti. Dunque, non sarebbe la Duchessa a occuparsene di persona, come si era detto in passato. Lady Markle e consorte avrebbero deciso di affidarsi a un professionista per incrementare i follower e superare in popolarità Kate Middleton e William. Infatti, in pochi mesi il loro profilo ha quasi raggiunto quello dei Duchi di Cambridge, aperto nel 2015.

Forse per questo motivo la foto di Archie ha ottenuto 2,1 milioni di cuoricini contro i soli 442mila di Louis insieme a papà William. Dunque, la rivalità tra le due coppie si gioca anche sul piano dei social. E se Harry, come sostiene il Daily Mail, non è molto interessato all’argomento, Meghan è un’appassionata e di certo non ha intenzione di essere messa in secondo piano da Kate anche su Instagram. La sfida è aperta.