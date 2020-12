Meghan e Harry sfidano Kate: la cartolina di Natale è inaspettata

editato in: da

Kate Middleton, Sofia di Svezia e le altre: le cartoline di Natale 2020 dei Reali

Meghan Markle e Harry hanno sorpreso tutti con una cartolina di Natale inaspettata che sfida quella di Kate Middleton e William con i figli Charlotte, George e Louis. I Sussex, proprio come i Cambridge, si sono messi in posa per augurare buon Natale ai fan di tutto il mondo. Dopo l’addio alla Royal Family e le polemiche causate dalla Megxit, nessuno si aspettava una cartolina da parte della coppia.

D’altronde la tradizione di pubblicare una foto di famiglia con cui augurare buone feste appartiene a royals. Da anni la Regina, Carlo e Camilla Parker Bowles, ma anche Kate e William, si mettono in posa di fronte all’obiettivo in occasione delle festività. Solo qualche giorno fa i Cambridge erano apparsi in una tenera cartolina di Natale. Nella foto, scattata ad Amner Hall, residenza di campagna della famiglia nel Norfolk, la coppia sorrideva, vestita con maglioni casual, insieme ai figli George, 7 anni, Charlotte, che ne ha 5, e Louis, che ha 2 anni.

Nessuno però si aspettava che anche i Sussex avrebbero pubblicato la loro cartolina di Natale. Invece Meghan Markle è riuscita, ancora una volta, a sorprendere i fan con uno scatto che arriva direttamente dalla villa in California della coppia. Lo scorso anno l’ex star di Suits e il secondogenito di Diana avevano trascorso il Natale con Archie sull’isola di Vancouver in Canada, discutendo la possibilità di lasciare la Royal Family. Quest’anno invece il Natale sarà nella magione che la coppia ha acquistato e dove sembra aver trovato la felicità.

La card è stata pubblicata sul profilo Twitter di Mayhew, organizzazione britannica che da sempre si occupa di animali in difficoltà. La foto è in realtà una illustrazione a colori e a margine Meghan ha confermato di aver fatto una donazione all’associazione. Lo scatto è stato realizzato nel giardino della villa di Montecito e ritrae Meghan e Harry che giocano con il piccolo Archie. Il bimbo, che ha già 19 mesi, ha ereditato i capelli rossi dal suo papà e sembra molto felice insieme a Pula e Guy, i due cani della coppia. “Vi auguriamo un Buon Natale e un Felice Anno Nuovo”, hanno scritto i Sussex.

“La foto originale della famiglia è stata scattata, nel giardino della loro casa, a inizio dicembre dalla mamma della duchessa, Doria Ragland – ha rivelato un portavoce -. Il piccolo albero di Natale, e le decorazioni che lo addobbano sono state scelte da Archie e l’albero verrà ripiantato dopo la fine delle Feste”.