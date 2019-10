Meghan Markle e Letizia di Spagna: la gonna in pelle che tutte dovremmo avere

editato in: da

Meghan Markle in gonna di pelle, Harry preoccupato

Meghan Markle non ha perso lo stile, nonostante lei e Harry stiano vivendo un momento difficile a Corte. Il suo senso del gusto, molto americano a dir la verità, non è venuto meno, anche se è cambiato dopo la maternità.

Allergica alle imposizioni del dress code di Palazzo, Lady Markle però ha cercato di adeguarsi a un’eleganza più europea, se non propriamente britannica come è nello stile di Kate Middleton. Così dopo il congedo maternità ha rinfrescato il guardaroba con capi più sobri e meno da star, imparando perfino l’arte del riciclo.

E qui veniamo al punto. A chi si sarà ispirata per rinnovare la sua immagine? Possiamo tranquillamente escludere la cognata con la quale, ormai è chiaro, non corre buon sangue. Il suo modello sembra invece Letizia di Spagna.

Con la moglie di Felipe, Meghan ha diversi punti in comune: entrambe hanno origini borghesi, entrambe sono state donne in carriera. Letizia infatti era una giornalista affermata, prima di salire al trono e la Markle si stava facendo strada come attrice prima di sposare Harry.

Letizia inoltre ha il grande vantaggio di essere più libera nella scelta dei suoi look: può mostrare gambe e spalle nude, può indossare liberamente i sandali e i pantaloni. Ebbene proprio dalla Regina di Spagna, Meghan per ben due volte ha preso ispirazione, indossando una gonna in pelle, stretta e lunga fino al ginocchio, firmata Hugo Boss.

Il marchio tedesco è tra i preferiti di Letizia e a distanza di pochi giorni lei e Meghan hanno indossato la medesima longuette in pelle, color cuoio. Un capo grintoso, estremamente femminile e versatile che tutte noi dovremmo avere nell’armadio. Donna Letizia l’ha abbinata a una elegante camicia di seta bianca, Lady Markle a un pullover con scollo a V, più casual.

La gonna evidentemente è un pezzo forte del guardaroba della Duchessa. Lo scorso autunno infatti ha sfoggiato lo stesso modello ma in verde bosco. Allora forse è stata la prima nella Famiglia Reale che ha osato portare a un evento ufficiale una gonna in pelle.