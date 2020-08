Meghan e Harry, il ruolo di Eugenia di York all’inizio della loro storia

editato in: da

All’inizio della loro frequentazione, Meghan Markle e il Principe Harry hanno fatto tutto il possibile per mantenere segreta la loro storia d’amore. Ma Eugenia di York ha avuto un ruolo fondamentale, perché, sebbene involontariamente, ha fatto trapelare la notizia.

Nonostante volassero attraverso l’Atlantico per vedersi, Meghan e Harry lasciavano a malapena le loro case quando erano insieme e ordinavano il cibo dai loro ristoranti preferiti invece di uscire pur di non essere avvistati insieme.

A sapere delle loro storia erano solo alcuni familiari e pochi amici intimi. Harry e Meghan però non sono riusciti a tenere la loro relazione nascosta molto a lungo: il 31 ottobre del 2016, mentre stavano partecipando a una festa di Halloween a Toronto, il Principe ricevette una chiamata da uno dei suoi aiutanti di Kensington Palace, informandolo che la stampa si stava preparando a rivelare pubblicamente la sua relazione con la Markle.

Secondo il nuovo libro sulla coppia, Finding Freedom, la fuga di notizie è stata causata da qualcuno che lavorava per la cugina di Harry, la principessa Eugenia. Secondo gli autori del libro, i giornalisti Omid Scobie e Carolyn Durand “Il Sunday Express avrebbe svelato la loro relazione perché avvertito da un dipendente di Eugenia e del padre, il principe Andrea”.

Eugenia quindi, seppure involontariamente, si è ritrovata coinvolta nella rivelazione della storia di Harry e Meghan. Tra l’altro la Principessa, che è molto legata al cugino, non avrà di certo gradito il comportamento del suo dipendente.

Harry e Eugenia infatti sono cresciuti insieme, perché la Principessa Diana e Sarah Ferguson trascorrevano spesso le vacanze insieme quando i figli erano bambini. Col passare del tempo il loro rapporto è diventato sempre più forte: come riportato da Scobie e Durand “Eugenia è sempre stata più di una semplice cugina per Harry. Sono migliori amici. Tra tutti i nipoti della regina, la Principessa Eugenia e il Principe Harry hanno un legame sincero. Come Harry, Eugenie è leale, onesta e molto divertente”.

“Harry si è sempre confidato con la cugina quando si trattava delle donne della sua vita”, hanno raccontato i giornalisti. “Non solo si fidava di lei ciecamente, ma gli amici dicevano che lei dà ottimi consigli perché è sempre stata più saggia della sua età”.

Eugenia di York è stata una delle prime persone della Famiglia Reale a cui Harry ha parlato di Meghan, e questo avrebbe reso la fuga di notizie ancora più dolorosa per lei. “Eugenia, che da tempo desiderava vedere suo cugino felice, ha detto agli amici che amava Meghan e pensava che fosse perfetta per Harry“, hanno rivelato Omid Scobie e Carolyn Durand.