Chi è Maxime Giaccardi, l’uomo che ha fatto innamorare Pauline Ducruet

Chi è Pauline Ducruet, la figlia di Stephanie di Monaco

La stampa ne parla come il promesso sposo di Pauline Ducruet, secondogenita della Principessa Stephanie di Monaco. Si chiama Maxime Giaccardi ed è un imprenditore immobiliare.

Maxime vive a Montecarlo, ha un passato alle spalle da dj e ora porta avanti affari anche nel mondo nautico e in quello del delivery. Lui e Pauline si sono conosciuti nel 2012 ma all’inizio sarebbero stati legati da una profonda amicizia, solo dopo qualche tempo sarebbe arrivato l’amore. La prima apparizione a un evento reale con tanto di foto di famiglia dove finalmente appare anche Maxime è solo di quest’anno, scattata in occasione del Gala per la lotta all’Aids che si è tenuto come ogni a Monaco.

L’evento rappresenta un segno tangibile di “accettazione” nella famiglia reale monegasca e potrebbe essere il preludio del “sì”: gli esperti infatti sono convinti Stephanie abbia dato il via libera e che sia vicinissimo l’annuncio ufficiale delle nozze tra i due.

Pauline ha debuttato nel 2019 come stilista con il suo brand Alter Designs dopo una carriera sportiva da tuffatrice, seguendo le orme di mamma Stephanie che molti anni prima aveva dimostrato il suo amore per la moda lanciando collezioni di costumi, jeans e tanto altro. Al Gala di beneficienza, tutti i membri della famiglia, compreso Maxime, hanno indossato proprio abiti della collezione di Pauline.

Dopo il royal wedding del 2019 tra il primogenito di Stephanie, Louis Ducruet e Marie Hoa Chevallier, ora potrebbe essere il turno dei fiori d’arancio tra Pauline e Maxime. Nonostante lei faccia la spola tra il Principato di Monaco e New York (dove lavora senza sosta al suo progetto di moda), Maxime appare una presenza costante accanto alla sua dolce metà, le dediche social ne sono una testimonianza: in occasione del 27esimo compleanno di Pauline (avvenuto il 4 maggio scorso), Maxime ha pubblicato su Instagram una serie di scatti romantici della coppia e ha scritto:

Buon compleanno a questo piccolo tornado, la mia migliore amica e l’amore della mia vita

Nonostante manchi ancora all’appello un vero e proprio annuncio ufficiale, il sentore è che l’unione tra i due sia salda, tanto da poterli condurre all’altare in tempi brevi.