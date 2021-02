Stéphanie di Monaco, buon compleanno alla Principessa ribelle

editato in: da

La Principessa Stéphanie di Monaco compie 56 anni. Bellissima, appassionata e ribelle: è così che i media di tutto il mondo l’hanno sempre ritratta, oggi raggiunge un importante traguardo e una maturità mostrata senza paura.

Per anni è stata la protagonista indiscussa delle feste mondane e delle cronache rosa raccontate dalla stampa internazionale. Classe 1965, Stéphanie ha due matrimoni alle spalle: il primo con Daniel Ducruet, finito nel 1996, e il secondo con Adan Lopez Peres, terminato nel 2004. Oggi è mamma di tre ragazzi: Pauline Ducruet (affermata stilista e già icona di moda nonostante la giovane età), Louis Ducruet (imprenditore) e Camille Gottlieb.

Appesi al chiodo i look stravaganti e la vita mondana, Stephanie oggi è una mamma appassionata del suo lavoro: è presidente onorario del Festival del Circo di Montecarlo e possiede da anni una boutique dedicata interamente ai jeans, sua grande passione di gioventù.

Sorella minore di Carolina e Alberto, la Principessa Stéphanie è ancora in grado di fare tendenza con le sue scelte stilistiche: è chiaro infatti che non intende nascondere i segni del tempo che passa, proprio come ha scelto di fare sua sorella Carolina di Monaco (che recentemente si è mostrata in pubblico con i capelli grigi): anche Stephanie ha scelto di mostrarsi acqua e sapone durante un collegamento televisivo in occasione della Giornata Mondiale contro l’AIDS.

Stéphanie, vera e propria icona di stile a partire dagli anni ‘80, ha tramandato tutta la sua passione per la moda a sua figlia Pauline, che ora – poco più che ventenne – è già partita alla conquista del fashion system col suo brand Alter, fondato nel 2018. Lei stessa spesso racconta nei suoi post sui social di trovare in sua madre una vera e propria musa ispiratrice, e non si fa fatica a crederle: lo stile in casa Grimaldi ha radici lontane che portano fino a Grace Kelly, madre di Stéphanie, Carolina e Alberto e indimenticabile icona di eleganza, che abbandonò le luci del cinema per sposare il Principe Ranieri III di Monaco e dedicarsi alla vita di corte e alla famiglia. Una luce che brilla ancora anche attraverso Stéphanie e i suoi 56 anni splendidamente portati con orgoglio ed eleganza.