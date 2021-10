Chi è Marinella Aresta, la giornalista strigliata da Enrico Mentana

Una lunga carriera da giornalista, seguendo le orme del papà, poi una sagace battuta di Enrico Mentana ed eccola finire al centro dell’attenzione: Marinella Aresta è una delle collaboratrici di La7, e in occasione della maratona elettorale per le amministrative del 2021 si è ritrovata improvvisamente protagonista di un siparietto che ha suscitato grande ilarità.

Chi è Marinella Aresta

Classe 1973, Marinella è una bravissima professionista, che ormai da più di vent’anni lavora nel mondo del giornalismo. Una passione, la sua, che affonda le radici in famiglia: suo papà, Giancarlo Aresta, è stato un famoso collaboratore de Il Manifesto, ma anche uno stimato docente universitario e direttore di una casa editrice, nonché guida della sede barese del Partito Comunista Italiano a partire dagli anni ’70.

La Aresta è nata a Bari, dove la sua famiglia è rimasta per lungo tempo, e ha sempre respirato un’atmosfera densa di impegno politico. Oltre all’attività di suo padre, è infatti stato degno di nota il “curriculum” di sua mamma Alba Sasso, che nel 2001 è stata eletta in Parlamento, per poi diventare alcuni anni dopo assessore regionale alla Formazione e al Diritto allo studio in Puglia. Marinella si è poi trasferita a Roma, dove ha potuto portare avanti con successo la sua attività giornalistica. Da anni collabora con La7, ed è diventata una delle inviate di Enrico Mentana.

Marinella Aresta, la battuta di Enrico Mentana

Proprio il giornalista e conduttore televisivo è stato protagonista, accanto a Marinella, di una scenetta comica che ha suscitato le risate del pubblico. Nel corso della ormai tradizionale maratona elettorale di La7, in occasione delle amministrative del 2021, Mentana ha dato la linea a Marinella Aresta, in collegamento da Roma. Subito ci si è accorti di un piccolo inconveniente: le luci scelte per l’illuminazione del set sono risultate decisamente eccessive.

“Aspetta, hai delle luci che sembri Barbara D’Urso” – ha esclamato Enrico Mentana, citando la popolare conduttrice Mediaset – che è solita lavorare con un gioco d’illuminazione davvero particolare – “Ma lo sai che da quattro giorni la bolletta della luce ci costa cara?”. E ancora: “Chi lo dice a Cairo che hai tutta quella roba lì accesa?”. Insomma, un piccolo siparietto che ha divertito i telespettatori e ha – è proprio il caso di dirlo – gettato luce su una delle più valide collaboratrici dell’emittente.