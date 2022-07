Dodici figli e tanta dolcezza: Britni, una mamma con i super poteri

Viviamo in un mondo, dove, si sa, la natalità ha subito un tragico decremento. Pensare ad avere dei figli, per alcune coppie, è complicato e difficile, eppure esistono delle eccezioni con i fiocchi. Un esempio? Quello di Britni Church, mamma di dodici figli che sta conquistando Instagram (e il mondo intero) con le vicende della sua numerosa famiglia.

A colpire è anche il fatto che Britni è una giovane donna: ha solo 33 anni, eppure dal 2004 ad adesso non ha mai smesso di fare bambini, scegliendo consapevolmente di darli alla luce e crescerli con gioia. Il suo segreto? Dice di avere dei super poteri.

Una famiglia atipica e bellissima

Ma scopriamo di più su Britni e sulla sua vita. Questa ragazza dal carattere straordinario ha scelto di essere mamma già da giovanissima. Aveva solo 15 anni quando è rimasta incinta per la prima volta: appena una ragazzina. Britni vive in Arkansas, dove le leggi sull’aborto sono molto severe e in molti hanno pensato che sia stata “obbligata” a tenere il primo figlio, ma non è così. La ragazza ha detto che sin dal momento in cui ha scoperto di attendere un figlio, lo ha voluto fortemente.

La famiglia di Britni, seppur scossa dal fatto che la figlia fosse incinta così giovane, non ha mai mancato di appoggiarla. E così è nato Crizman, il primo figlio. Ai tempi, Britni era legata al suo fidanzatino che le è rimasto accanto per circa sette anni. Dopodiché, ha conosciuto l’attuale marito, Chris. Quest’ultimo non solo è rimasto folgorato da Britni, innamorandosi subito, ma era entusiasta di sapere che aveva già sei figli. E le ha espresso subito il desiderio di fare altri figli, insieme.

Britni, incinta per quasi 100 mesi in totale

Così, Britni e Chris hanno dato vita alla “seconda parte” della famiglia: altri sei figli, tra cui ben tre gemelli. Facendo il conto, dal 2004 a oggi Britni è stata incinta per quasi 100 mesi: ha partorito a 17, 18, 19, 20 e 21 anni i figli avuti dalla prima relazione e a 23, 26, 28, 30 e 32 i bambini avuti con Chris.

In uno dei video del suo gettonatissimo canale TikTok (@ourlargefamilylife), dove viene seguita da oltre 2 milioni di persone, ha rivelato: «Non ricordo più com’è la vita senza il pancione, ma se volete la mia non c’è niente di più bello. Rifarei tutto altre cento volte, perché la mia famiglia è la cosa più bella che ho». Britni ha avuto tutti parti naturali, fatta eccezione per la nascita dei tre gemelli, che ha richiesto necessariamente un taglio cesareo.

Una mamma di dodici figli con i super poteri

Dodici figli, dunque, e Britni non esclude di averne altri: «Penso di aver finito con il dodicesimo, ma mai dire mai. Chris vorrebbe ancora bambini. E chi sono io per negarglieli?», ha detto sempre su TikTok. Ma come si fa ad avere così tanti bambini e a desiderare persino di allargare la famiglia? Questione di indole, questione d’amore. E, soprattutto, dice Britni, questione di Superpoteri. «Io so di avere dei superpoteri: pazienza, tenerezza, dolcezza. So di averne più di quanto si possa immaginare, è il mio dono».

Certo, come sempre nel mondo dei social non sono neanche mancate le critiche: in uno dei suoi ultimi video Britni si è sfogata, dicendo di essere stata ferita da alcuni commenti crudeli, alcuni dei quali la accusavano di non poter essere una brava madre con tutti questi figli e di essere sicuramente sotto controllo di assistenti sociali: «Non è così – ha detto Britni, accorata – la nostra è una famiglia anomala, grandissima, ma felice. Facciamo molti sforzi, ma sia io che Chris abbiamo alle spalle genitori e parenti che ci aiutano. Non siamo mai soli e vogliamo solo dire che si può essere felici anche in tanti: la nostra missione è diffondere gioia e positività».