I libri di cucina da non perdere

Se cucinare è una delle tue più grandi passioni e non puoi proprio farne a meno, nella dispensa della tua cucina non mancheranno buoni libri per imparare a cucinare. Ma sei proprio sicura di avere i migliori? Ti sveleremo quali sono i migliori libri di cucina più apprezzati dal pubblico femminile e ai quali dovrai necessariamente trovare un posto sulla mensola per rimanere sempre al passo con le nuove tendenze culinarie.

Un buon libro di cucina riuscirà certamente a regalarti tutta l’ispirazione di cui hai bisogno per preparare sfiziose cene insieme agli amici, oltre a scoprire ricette nuove e talvolta insolite. In commercio sono moltissimi i libri dedicati alla cucina e a tutti i settori dell’arte culinaria, ma devi saper scegliere quelli più adatti alle tue esigenze ed inclinazioni. Un po’ come succede in tutte le cose.

Come scegliere un libro di cucina

Quando si parla di libri per imparare a cucinare, si fa tendenzialmente riferimento ai classici ricettari, magari di qualche noto personaggio della tv, ma per chi è ancora principiante e sceglie di affacciarsi a questo mondo, i manuali da cucina rappresentano la vera scuola. In moltissime discipline, e non obbligatoriamente solo in cucina, un modesto repertorio è un’eccellente maniera per sviluppare quantomeno le competenze basilari. Ed un buon manuale per imparare a cucinare ti sarà sicuramente utili per preparare pietanze sfiziose per ogni tipo di palato. E dunque, come puoi immaginare, scegliere il libro giusto ha la sua notevole importanza: un manuale senza accurate procedure non sarà un buon maestro.

Punta sempre a volumi precisi nelle spiegazioni e ricchi di esempi utili per qualsiasi evenienza. Inoltre, deve avere piacere nel leggerlo, seppur non possa essere avvincente come un romanzo d’avventura. È importante comprendere che questo libro ti servirà meramente per memorizzare nuove ricette e nulla di più; imparerai a replicare ognuna di queste al meglio delle tue possibilità e raggiungerai un buonissimo livello di abilità. Nonostante questo, la maggior parte delle persone che sceglie di dedicare la propria vita alla cucina, raramente è soddisfatta del proprio operato ed è perennemente alla ricerca della perfezione.

Spesso si preferisce adattare le ricette ai propri gusti, sperimentano e sostituendo ingredienti nuovi ed inventando la propria cucina. Ovviamente, per fare tutto questo, è importante seguire una linea guida e quale miglior insegnante di un buon libro da cucina? Abbiamo selezionato per te i migliori libri di cucina di vario genere, per tutti i gusti e per tutti i livelli e che potrai sicuramente scegliere in base alle tue competenze e agli obiettivi che desideri raggiungere nel tempo. Non dimenticare mai, però, che esercitarsi costantemente ed essere sempre al passo con le nuove tecniche costituiscono la chiave del vero successo. Sempre!

La grammatica dei sapori e delle loro infinite combinazioni – Niki Segnit

Tra i best seller dei libri di cucina troviamo La grammatica dei sapori e delle loro infinite combinazioni, un manuale molto interessante che esplora tutti i possibili accostamenti di gusti e sapori, dai più classici fino a quelli più insoliti. Se aspiri ad un alto livello in ambito culinario, devi assolutamente leggere questa guida: imparerai a creare di tua mano gusti nuovi, abbinando tutti gli ingredienti nel modo corretto, senza commettere errori. Utilizzerai poi tutte le più innovative tecniche di cottura e inventerai la tua ricetta: hai letto bene, la tua ricetta!

Sì, perché al suo interno non troverai un repertorio da replicare, ma tutti gli strumenti utili affinché tu possa creare qualcosa di davvero unico e originale. Qualcosa di tuo e solamente tuo! Partendo da 99 ingredienti, Niki Segnit sperimenta ben 900 combinazioni differenti e spiega perché e come due sapori possano risultare insieme un piacere per il palato, anziché considerati singolarmente. Si adatta sia a chi ha un livello principiante, sia a chi desidera sperimentare un mondo nuovo. Pensiamo che questo manuale per imparare a cucinare debba avere un posto d’onore nella tua cucina!

Manuale per Chef – Claudio Sandler

Se la cucina è ormai per te un mondo molto affine e nel quale hai già parecchia esperienza, ti consigliamo Manuale per Chef di Claudio Sadler. Un manuale molto importante, all’interno del quale lo chef riversa tutta la sua esperienza e capacità e fornisce decine di consigli utili per passare al livello successivo. Ogni alimento viene descritto in maniera estremamente dettagliata e gli esempi forniti sono chiarissimi. Testa le competenze acquisite sperimentando nuove tecniche e ricette eccezionali grazie a questo ricettario che con più di 60 preparazioni differenti. Poi, prova a costruire il tuo unico ed inimitabile menu per ogni occasione: che sia un pranzo in famiglia o una cena più sofisticata, farai sicuramente una bellissima figura.

La cucina del mercato – Paul Bocuse

Paul Bocuse scrive un libro per imparare a cucinare, La cucina del mercato, che sottolinea quanto sia importante ovviamente avere le basi delle tecniche utilizzate in cucina, ma soprattutto utilizzare gli ingredienti giusti e fare una spesa intelligente. Ed è quindi un classico, una perla gastronomica a cui è davvero impossibile rinunciare. E quindi, Bocuse è noto sostenitore di una cucina che rifiuta le complicazioni e tende a valorizzare la semplicità: una cucina nuova che ti permetterà di cucinare qualsiasi cosa tu scelga di acquistare la mattina al mercato. Ingredienti umili e preparazioni non troppo complesse daranno comunque vita a piatti unici e gustosi.

E quindi la semplicità sarà comunque l’aspetto più interessante di ogni tua pietanza: da piatti corposi per un pranzo in famiglia, a dolci squisiti per il palato. In questo libro, immancabile, troverai anche verrai a conoscenza anche di un nuovo approccio alla cucina, del tutto nuovo e di una tradizione rivisitata con creatività e audacia. Tantissime ricette fra antipasti, primi, secondi, contorni, ma anche zuppe, salse e delicati dessert. Tutto spiegato meticolosamente e perfetto persino se sei alle prime armi.

Il mare in pentola. Pesci, crostacei e molluschi del Mediterraneo – Alan Davidson

Pesci, molluschi e crostacei: alimenti assolutamente prelibati e, allo stesso tempo, preziosi dal punto di vista nutrizionale. Alan Davidson scrive Il mare in pentola. Pesci, crostacei e molluschi del Mediterraneo, un libro che contiene schede tecniche relative ai pesci maggiormente cucinati nelle principali regioni italiane ricette che insegnano come cucinare un piatto perfetto.

Molluschi, crostacei e single specie non saranno più un mistero per te che adori avventurarti in nuovi ed affascinanti mondi: ogni consiglio o accorgimento sarà fondamentale per esaltare il gusto dei tuoi piatti in tavola. I paesi mediterranei fanno da sfondo in questo libro che propone moltissime idee e si presenta come una vera e propria guida. Per un buon piatto di pesce, questo libro di cucina è sicuramente la scelta migliore, sia che tu sia alle prime armi, sia che tu abbia già acquisito buone basi.

Il Cucchiaio d’Argento – a cura di Giovanna Camozzi

Il Cucchiaio d’Argento è tutto da assaporare, il libro di cucina per antonomasia che dal 1950 è il punto di riferimento per tutti gli appassionati di cucina. Al suo interno troverai le più disparate ricette: preparazioni di base, antipasti, primi, secondi, ma anche dolci.

Tanti, tantissimi dolci! Questo libro sarà la tua guida alla scoperta di nuove tecniche di preparazione e cottura, abbinamenti ideali, attrezzature da utilizzare e creazione di menu spiritosi e fantasiosi. Diverse sono state le edizioni pubblicate, ma ognuna di queste concentra l’attenzione su tutto ciò che è fondamentale sapere e su quanto sia importante essere ben organizzate in cucina: nozioni base, strumenti ideali e consigli utili per realizzare piatti deliziosi.

Diverse sono le ricette trattate per la preparazione di dolci attuali trattati all’interno di questo libro di cucina: Barrette alla crema con caffè, Pie al limone e salvia con mirtilli, Tartellette Pont Neuf ai ribes e l’Angel Cake. Che bontà! Inoltre, vanta una grafica assolutamente lineare ed elegante che guida il lettore, anche grazie ad immagini chiare che valorizzano al meglio i piatti. Ottimo per chi desidera approcciarsi al mondo della cucina e per chi prepara già con grande passione.

Il Cucchiaio d’Argento Vegetariano – Vari

Non solo carne, pesce e pasta: Il Cucchiaio d’Argento Vegetariano, guida ideale per imparare a cucinare, presenta anche una versione vegetariana, il cui obiettivo è proprio quello di avvicinarsi ad una cucina semplice, ma allo stesso tempo varia e gustosa. Perfetto per chi cucina anche da poco tempo, questo volume propone moltissime idee per cucina sana, ma allo stesso tempo saporita e coerente con le tradizioni italiane. I piatti della cucina tradizionale sono ricchi di verdure, legumi e cereali: tutti ingredienti che, se ben mixati tra loro e con l’accostamento giusto, danno origine a superbe zuppe, insalatone e minestre dal gusto fresco e leggero.

Cucinando questi alimenti secondo le ricette del manuale, potrai creare piatti che anche i più piccoli adoreranno e che non hanno nulla da invidiare ad un buon piatto di spaghetti alla carbonara. Le ricette presenti nel libro ti insegneranno a cucinare pranzi e cene senza utilizzare proteine animali.