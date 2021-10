Letizia di Spagna statuaria con l’abito avvolgente da 125 euro

Letizia di Spagna: abito in lana avvolgente e accessori griffati

Letizia di Spagna indossa il suo lungo abito di lana avvolgente, firmato Cos, per il suo ultimo impegno settimanale di lavoro che la porta ad assistere alla 21° edizione dell’Opera Film Festival Cousin a Tuleda, in Navarra.

Dopo aver riciclato il tailleur rosa di Hugo Boss e avere incantato ai Premi Cerecedo con un abito a rete e frange dello stesso brand, Letizia di Spagna coglie tutti di sorpresa indossando ancora una volta il suo abito fasciante, di Cos, che mette in risalto il suo fisico statuario.

Offerta Abito avvolgente in lana Puoi acquistare online una versione simile al vestito di Letizia di Spagna

Letizia di Spagna, l’abito avvolgente di Cos

Si tratta di un abito midi, in lana blu navy, con scollo asimmetrico, maniche lunghe dai maxi polsini che avvolge la silhouette tonica e filiforme della Reina. Costo? 125 euro (nel 2020). Letizia lo arricchisce di alcuni accessori griffati, come la cintura in pelle di Burberry, dettaglio strategico per esaltare il suo vitino da vespa, le décolletée di Prada in stampa rettile e una clutch, modello Flavie, che appartiene alla collezione 2013 di Hugo Boss.

La scelta di Donna Letizia ha stupito tutti. Il look appare fin troppo importante, più adatto a un cocktail che a un impegno mattutino, ma la facilità e la spontaneità con cui indossa l’abito lo rendono versatile al punto tale che si presta per qualsiasi occasione di rappresentanza. E per renderlo meno formale, la moglie di Felipe porta i capelli sciolti e liscissimi, come durante il gala dei premi Cerecedo.

Anche la scelta dei gioielli è tradizionale. Donna Letizia indossa i suoi orecchini a cerchio, in argento con zirconi, di Coollook, che quasi sempre abbina a look scuri per illuminare il viso. Mentre un tocco d’oro è dato dal suo inseparabile anello di Karen Hallam, regalo delle figlie Leonor e Sofia.

Letizia di Spagna ricicla l’abito da 125 euro

Com’è consuetudine della Regina, anche questo vestito è riciclato, è la terza volta che lo indossa. Donna Letizia ha debuttato con questo look nel febbraio 2020 per i National Research Awards 2019, per poi ripresentarlo il 21 gennaio 2021 a una conferenza con il comitato di gestione della Fundación Telefónica. Allora lo ha abbinato ai suoi stivali cuissard di Steven Madden.