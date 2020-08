Letizia di Spagna, la regola che la figlia Leonor e Felipe hanno trasgredito

editato in: da

Letizia di Spagna, le figlie Leonor e Sofia sono identiche a lei

Si sa, far parte di una Casa Reale non deve essere facile: enormi privilegi, prestigio, ma anche tantissime etichette e regole da seguire. Lo saprà bene Letizia di Spagna, consorte del Re Felipe, che nel corso degli anni ha imparato a seguire il rigido protocollo iberico. Un regolamento preciso, ferreo, che ha stravolto la vita dell’ex giornalista televisiva.

D’altra parte, è interessante notare anche come, nonostante le differenti provenienze geografiche e radici culturali tra le varie Casate Reali, alcune regole siano sopravvissute nel corso dei secoli. In particolare, è noto il precetto secondo il quale il Re e l’Erede al Trono non possano viaggiare insieme al fine di preservare il futuro della monarchia in caso di incidenti.

Una regola cui origini hanno radici antichissime, ma che può andare stretta anche ad un uomo abituato al rigido protocollo reale come lo stesso Re Felipe. Questo precetto, infatti, lo porterebbe a viaggiare lontano da sua figlia Leonor e, seppur non sia un vero e proprio divieto, è una norma altamente consigliata. Una precauzione necessaria soprattutto in vista di eventi ufficiali che, facilmente, porterebbero alla famiglia una visibilità più ampia.

Un consiglio sentito che, tuttavia, viene frequentemente ignorato dalla Famiglia Reale spagnola, soprattutto, per gli spostamenti più informali. È noto, infatti, l’intenso legame che unisce Felipe alle sue figlie Leonor e Sofia: un sentimento così forte che, nonostante il precetto imposto dal protocollo, lo ha portato più volte a trasgredire le regole viaggiando insieme a loro. Già in passato, per esempio, sono state diverse le occasioni che hanno visto i Reali di Spagna contro questa etichetta: è tradizione, per esempio, vedere il Re accompagnare le figlie a scuola per il primo giorno. Una parvenza di libertà per una famiglia abituata a vivere sotto una costante lente di ingrandimento.

A riaccendere i riflettori su questa peculiare trasgressione della Royal Family spagnola, inoltre, il loro ultimo soggiorno a Palazzo Marivent: la residenza estiva dove la Coppia Reale svestirà i vestiti ufficiali per trascorrere qualche giorno insieme agli affetti più cari, tra relax e sole. Un viaggio non ufficiale, informale, che ha consentito a Letizia e la sua famiglia di liberarsi dalle rigide etichette per un giorno e, soprattutto, ha permesso a Felipe e Leonor di viaggiare insieme ancora una volta.