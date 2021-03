Letizia di Spagna osa con la gonna in pelle nera e sfida Meghan Markle

editato in: da

Letizia di Spagna incanta con gli orecchini a forma di stringhe

Letizia di Spagna conclude gli impegni della settimana presentandosi con un look potente in pelle all’evento organizzato in occasione della Giornata Mondiale delle malattie rare presso la Fondazione Mutua Madrileña.

Quello di Letizia è senza dubbio l’outfit più riuscito degli ultimi sette giorni, dopo che ha sfoggiato la sua infallibile maxi gonna a pieghe dorata e i nuovi e splendidi orecchini a forma di stringhe di scarpa per i National Sports Awards 2018 e dopo aver riciclato per la quarta volta il tailleur pantaloni rosa, di cui possiedono una versione simile anche Kate Middleton e Victoria di Svezia, per le udienze a Palazzo Zarzuela.

Per quest’ultimo evento in agenda, dunque la moglie di Felipe supera se stessa con un look decisamente rock, ma altamente femminile che sfida, o meglio eclissa, la grinta delle mise di Meghan Markle, che per l’intervista con Oprah ha indossato un abito da 4mila euro.

In effetti Letizia indossa la famosa longuette in pelle, firmata Hugo Boss, per la prima volta in nero. Infatti, ne possiede una identica color bordeaux che presentò nel 2019 durante il viaggio in Corea. Si tratta dunque di un capo cult del suo guardaroba, che costa 399 euro. La stessa gonna fu indossata anche da Meghan, quando ancora lavorava per la Famiglia Reale, sia in versione verde bosco che in bordeaux a poche settimane di distanza dal debutto di Donna Letizia.

Gonna in ecopelle nera Puoi acquistare online una longuette simile a quella di Letizia di Spagna

Questa volta però la scelta del nero rende ancora più forte e potente il look di Sua Maestà, tanto da mettere in ombra Lady Markle, anche perché gli abbinamenti scelti da Donna Letizia sono stratosferici.

Donna Letizia coordina la famosa gonna a una camicia bianca asimmetrica con bottone nero sul fianco, di Uterque, già sfoggiata a febbraio 2020 con un’altra gonna in pelle nera, in quel caso a ruota. Elemento ultra chic del suo outfit sono le décolletée bi-colore, in vernice bianco-nera, dal tacco stiletto, create da Magrit, il brand di calzature più sfruttato dalla Sovrana.

Completano il look, un cappotto a mantello nero di Carolina Herrera che Letizia porta solo sulle spalle e la clutch di Varela. Per quanto riguarda i gioielli, immancabile è l’anello d’oro di Karen Hallam e un paio di orecchini a bottone con diamante.

Per quanto impeccabile nel look, Letizia di Spagna si è tradita nel pronunciare il suo discorso. Infatti richiamando il suo intervento dello scorso anno, non è riuscita a trattenere un sospiro pensando evidentemente alla situazione difficile che ci troviamo a vivere ormai da 12 mesi.

