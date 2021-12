Letizia di Spagna, la nipote bellissima la mette in ombra con l’abito a sottoveste

Letizia di Spagna, lo slip dress di sua nipote è una favola

Letizia di Spagna a Corte ha una rivale insospettabile in fatto di stile. Si chiama Victoria Federica de Marichalar, ha 21 anni ed è sua nipote in quanto figlia dell’Infanta Elena di Borbone.

Letizia di Spagna, la nipote bellissima

Victoria Federica de Marichalar ha lasciato tutti senza fiato quando si è presentata alla festa di Möet&Chandon Effervescence al Teatro Reale di Madrid. La nipote di Felipe e Letizia di Spagna si è presentata a uno degli eventi più glamour dell’anno in compagnia del fidanzato, Jorge Bárcenas, con un abito scintillante d’argento con spacco laterale e trasparenze strategiche, creando un magnifico effetto di eleganza sensuale che deve aver appreso dalla regale zia.

Victoria Federica de Marichalar, l’abito sottoveste

Victoria ha infatti scelto un abito da sera da vera star di Hollywood per sfilare sul red carpet. Si tratta di un vestito a sottoveste in stoffa metallizzata con una profonda scollatura a V che ben si adatta alla sua figura esile e slanciata. Per non risultare eccessiva, la rampolla gioca con le trasparenze coprendo quello che non si dovrebbe mostrare, seguendo il dress code di Corte, con un corpetto a collo alto in tessuto traslucido glitterato che avvolge il décolleté, la schiena, le spalle e le braccia.

Victoria Federica de Marichalar si concede però un dettaglio sensuale con lo spacco laterale, profondo, che svela le lunghe gambe toniche e abbronzate, in un mix perfetto di raffinatezza e audacia che le dona moltissimo. Bellissimo il dettaglio della stola in chiffon che crea una sorta si strascico all’abito a sirena del brand madrileno, Lorenzo Caprile.

Come sua zia, la Reina Letizia, nessun dettaglio del suo look è trascurato. I capelli nero corvino sono raccolti in un’acconciatura all’avanguardia: una coda di cavallo a bolle che anche Sua Maestà ha osato sfoggiare nelle occasioni più chic. La pettinatura esalta poi i lunghi orecchini di perle perfettamente coordinati allo stile metal dell’abito.

Unico elemento di contrasto nell’outfit argenteo di Victoria sono i sandali neri altissimi, con laccetti e piume di Manolo Blahnik, brand molto amato anche da Letizia.

Chi è Victoria Federica de Marichalar, la nipote di Letizia di Spagna

Victoria Federica de Marichalar è la seconda figlia dell’Infanta Elena di Borbone, sorella di Felipe di Spagna. È nata il 9 settembre 2000 a Madrid. Ha studiato alla St. George’s School di La Moraleja . Attualmente studia economia presso il College For International Studies, un’università americana convenzionata con l’Endicott College e situata nel centro di Madrid.

È nota come Sua Eccellenza la Sig.ra Victoria Federica de Todos los Santos de Marichalar y Borbón, grande di Spagna e dama dell’Illustre Solar de Tejada .