Kitty Spencer, la nipote di Lady Diana innamorata di un miliardario 60enne

Kitty Spencer: vita, amori e trasformazioni della nipote di Lady D

L’amore non ha età: lo sa bene Kitty Spencer, la nipote 28enne di Lady Diana, innamorata di un miliardario 60enne, Michael Lewis.

Modella, imprenditrice e influencer di Instagram, Kitty aveva conquistato tutti al matrimonio di Harry e Meghan Markle. La nipote di Lady D era apparsa prima in chiesa, poi al ricevimento, sfoggiando un abito Dolce&Gabbana, che metteva in risalto il fisico asciutto e le gambe lunghissime. Impossibile non notare la grande somiglianza con la famosissima zia.

Stessi capelli biondi, stessa pelle di porcellana e stessa eleganza: Kitty assomiglia molto a Diana, non a caso è amatissima dai sudditi britannici. Bellissima e decisa, è una it-girl molto apprezzata, in grado di sfidare la famiglia e iniziare una carriera nel mondo della moda nonostante la sua appartenenza ad una delle famiglie più potenti d’Inghilterra.

Cresciuta in Sud Africa e tornata a Londra solo da qualche anno, Kitty è una socialité ed è stata inserita nel prestigioso elenco delle English Roses, le ragazze di maggiore successo del Regno Unito, finendo anche sulla copertina di Tatler.

Se la carriera di modella procede a gonfie vele, lo stesso non si può dire dell’amore. Almeno sino ad ora. Qualche tempo fa infatti la giovane Spencer era stata lasciata da Niccolò Barattieri di San Pietro, magnate 48enne, che avrebbe iniziato una love story con Liz Hurley.

Secondo il Daily Mail però la modella si sarebbe presto consolata grazie all’incontro con Michael Lewis. Il miliardario 60enne è proprietario di Whistles, una catena di fast fashion inglese, e avrebbe letteralmente stregato la giovanissima Kitty. La coppia è stata paparazzata a New York, mentre abbandonava il Mark Hotel, lo stesso in cui Meghan Markle aveva organizzato il suo controverso baby shower.

I due, avvistati dai paparazzi, sarebbero usciti separati, salvo poi salire sulla stessa macchina. Kitty e Michael non hanno commentato le foto, ma alcune fonti sono certe che sia in corso una relazione. Trentadue anni di differenza, a quanto pare, non spaventano affatto la nipote di Lady Diana, che sarebbe innamoratissima del tycoon. Lewis, come svelano i tabloid, è originario del Sudafrica, proprio come lei, ha tre figli di circa trent’anni e vanta un patrimonio di 80 milioni di sterline.