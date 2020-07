Kate Middleton con l’abito da quasi duemila euro commette l’errore di Meghan Markle

editato in: da

Kate Middleton, maxi abito a pois e scarpe in corda

Kate Middleton sfoggia dal vivo la sua eleganza con un look che è un grande classico del bon ton, ossia l’abito blu a pois bianchi. L’occasione per tornare in pubblico è la presentazione di un progetto della BBC Educational che offre un pacchetto di iniziative digitali per genitori e bambini.

Molto attenta alle tematiche che riguardano l’infanzia, la Duchessa di Cambridge ha incontrato in un giardino un gruppo di genitori coi loro figli, coi quali si è intrattenuta sull’importanza di essere informati e sostenuti nel loro ruolo coi piccoli, mantenendo le distanze di sicurezza.

Kate ha quindi indossato per il suo impegno un maxi abito a pois con maniche lunghe e cintura in vita, firmato Emilia Wickstead. Costo? 1.565 sterline che sono circa 1.726 euro. Però, pare che il capo sia in saldo e potrebbe essere vostro per 469 sterline. Lady Middleton abbina all’abito impegnativo, un paio di scarpe di corda che lei adora, ma che la Regina invece detesta. Nonostante sia stata ripresa da Elisabetta più volte in passato, alle sue zeppe preferite non riesce proprio a rinunciare. Forse questo è uno dei gesti di massima ribellione di Kate al dress code di Corte. Ma infondo le scarpe di corda sono diventate un must anche per Letizia di Spagna.

Al nuovo appuntamento, la moglie di William si è mostrata anche con una capigliatura rimessa a nuova. Finalmente è riuscita ad andare dal parrucchiere che le ha sistemato il colore schiarendolo sui toni del miele e ha rinnovato i suoi boccoli (le foto dell’evento sono state pubblicate sulla pagina Twitter ufficiale).

Negli ultimi mesi, da quando Harry e Meghan Markle hanno lasciato l’Inghilterra, la Duchessa di Cambridge ha acquisito molti più compiti a Palazzo e lei e William hanno preso il posto dei Sussex come la coppia più giovane e fresca della Famiglia Reale. Quindi, hanno assunto su di sé il doppio compito, istituzionale e di modernizzazione della Monarchia.

Sarà per questo che Kate ha commesso un errore di atteggiamento, del tutto inaspettato da lei. Lady Middleton infatti sedendosi in giardino ha accavallato le gambe, gesto considerato sconveniente per una Lady. Una regola di bon ton che Meghan Markle ad esempio trascurava spesso, comparendo anche nelle foto ufficiali con una gamba sopra l’altra (anche Diana però è scivolata qualche volta sul protocollo).

Dunque, Lady Middleton sta sostituendo Meghan anche nel suo atteggiamento ribelle? È difficile pensarlo, soprattutto dopo le responsabilità ulteriori che si è dovuta assumere. Di certo, non si è attenuta al rigido protocollo, forse un segnale di riavvicinamento ai cognati, magari seguito all’appello di Harry che, stando a indiscrezioni, l’avrebbe cercata per aiutarlo a riallacciare i rapporti con suo fratello William e suo padre Carlo.