Kate Middleton non convince e dilaga la polemica al varo della nave

Kate Middleton ricicla il cappotto avio ma non convince

Kate Middleton torna in pubblico ma questa volta non convince. L’occasione è il varo della nave per la ricerca polare.

La Duchessa di Cambridge e suo marito William hanno raggiunto il cantiere navale Cammell Laird a Birkenhead, nella contea di Merseyside. La cerimonia ha comportato per altro non poche polemiche. Infatti, attraverso una votazione pubblica, si era deciso che la la nave si sarebbe chiamata Boaty McBoatface. Il nome però è stato giudicato troppo ironico ed è stato cambiato.

Questa decisione ha scatenato il dissenso tra i sudditi che hanno protestato via social. Il varo comunque avvenuto senza incidenti e William e Kate si sono goduti anche una mini crociera. Lady Middleton ha optato per il cappotto avio di Alexander McQueen che ha già indossato in tre occasioni diverse. Il riciclo però si è rivelato un errore, complici anche gli accessori che rendono la mise eccessivamente seria e bon ton. Le scarpe col tacco largo e la clutch nera appesantiscono l’insieme.

Kate però non se ne cura. Preferisce sfoggiare look ultra tradizionali, in linea con le regole della Regina, piuttosto che essere definita trasgressiva. La Duchessa è ben consapevole del suo ruolo istituzionale, ma questa volta il suo outfit sembra uscito dal guardaroba dell’ultra novantenne Elisabetta.

Di certo, avrebbe potuto fare di meglio, a meno che non sappia cosa indossare per nascondere eventuali pancini sospetti.