Kate Middleton indossa la tiara di Diana e incanta Buckingham Palace

Kate Middleton come Lady Diana a Buckingham Palace

Kate Middleton lascia senza fiato al ricevimento di Buckingham Palace per i diplomatici, uno degli appuntamenti annuali più importanti dell’agenda di Corte.

La Duchessa di Cambridge si ispira chiaramente a Lady Diana e incanta il Palazzo. Kate raggiunge William al gala, sfoggiando un abito di velluto, firmato Alexander McQueen, il brand che sceglie per tutte le occasioni più formali, come il ricevimento per i Trump. Matrimoni e battesimi compresi.

Il look minimal ma importante sembra un omaggio al famoso abito nero di Diana che indossò nel 1985 alla Casa Bianca quando ballò con John Travolta. E proprio in questi giorni è stato venduto per 264mila sterline all’Historic Royal Palaces.

Per ribadire il legame con la suocera, Kate porta l’amata tiara della Principessa triste, la Lover’s Knot che ha già sfoggiato in altri eventi importanti. A impreziosire ulteriormente l’outfit, un paio di orecchini di brillanti a goccia e una collana appartenente al tesoro della Regina.

Lady Middleton è apparsa sorridente ma un po’ stanca. Il make up sapiente non ha eliminato del tutto le occhiaie. E l’abito scuro esaltava la sua figura esile, forse un po’ troppo magra. Rumors parlano di una dieta rigida, mentre altre voci insinuano che la Duchessa sia incinta per la quarta volta e come è noto nei primi mesi di gravidanza è soggetta a perdere peso a causa delle forti nausee di cui soffre.

Comunque stiano le cose, Kate si è comportata da perfetta “padrona di casa”, aiutando Elisabetta a intrattenere gli oltre 1000 ospiti appartenenti al corpo diplomatico. Sua Maestà ha scelto per il ricevimento una mise bianca, completa di guanti e tiara con smeraldi. Anche Camilla ha indossato un abito color crema.