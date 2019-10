Kate Middleton incinta: la tenera confessione e il silenzio del Palazzo

editato in: da

Kate Middleton, splendida in verde ed è amore con William

Kate Middleton incinta per la quarta volta? I rumors impazzano ma il Palazzo tace.

Proprio questo silenzio e le dichiarazioni della Duchessa di Cambridge sul desiderio di un altro figlio avvalorerebbero l’ipotesi della dolce attesa. La storica della Famiglia Reale, Juliet Rieden, ha confermato all’Express che Kate in più di una occasione ha detto pubblicamente di volere un altro bebè. Certo, ha aggiunto anche che suo marito William è terrorizzato dall’idea di avere per casa un altro neonato, ma in fondo il Duca era dello stesso parere prima della nascita di Louis. Dunque, Lady Middleton saprà come convincerlo, se lo vuole davvero.

Tra l’altro, l’augusta coppia, che si appresta a partire per il Pakistan, è sembrata più affiatata che mai. Kate si è persino spinta ad accarezzare la spalla del marito durante un evento ufficiale.

Altra prova che rende plausibile la gravidanza è il totale silenzio di Kensington Palace. Come è noto, la Corte non commenta mai i numerosi gossip che circolano sui membri della Famiglia Reale. Tranne in rare occasioni. Recentemente Harry ha difeso Meghan dopo la pubblicazione della lettera privata da parte del Mail on Sunday. La scorsa estate con un comunicato ufficiale era stata smentita la notizia che Kate fosse ricorsa al botox e qualche anno fa il Palazzo era intervenuto per negare le voci su una gravidanza gemellare di Lady Middleton.

Dunque, il fatto che ora non ci siano comunicazioni ufficiali nonostante i rumors incontrollati sulla quarta dolce attesa fa pensare che ci sia un fondo di verità. A tutto ciò si aggiunge che il Daily Mail sta raccogliendo e pubblicando articoli sull’iperemesi gravidica, il disturbo di cui ha sempre sofferto Kate nei primi mesi della gravidanza. Le forti nausee la costringevano a letto e le facevano perdere peso. È forse un caso che la Duchessa è apparsa ultimamente molto magra?

Va ricordato poi che la moglie di William si è presentata in pubblico con un pancino sospetto e sua figlia Charlotte ha rivelato a una amica che la mamma aspetta un’altra femminuccia