Kate Middleton ha un piano segreto e in pubblico è al top

Kate Middleton: capelli lisci e golf grigio

Kate Middleton ha un piano segreto per sostenere la Monarchia e sta spostando l’attenzione su altre questioni. Nel frattempo compare sempre più spesso in pubblico, in modo virtuale, raggiante e al top. Non sbaglia una mossa e ogni dettaglio è perfettamente curato. La Duchessa di Cambridge sembra ringiovanita dopo il suo 39esimo compleanno.

Come riporta il Daily Mail, Kate sta “spostando l’attenzione” e ha un “piano segreto” per lanciare nuove iniziative in aiuto del Paese duramente colpito dalla pandemia. Fonti reali hanno affermato che sta spostando i suoi sforzi per aiutare le associazioni di beneficenza a operare in un mondo post-pandemico, mentre porta avanti il lavoro sul sondaggio Early Years, lanciato da lei.

Un cambio di rotta negli impegni della Duchessa che intende evitare il disgregarsi del tessuto sociale a causa della profonda crisi dovuta al Covid. In perfetta sintonia col suo ruolo futuro di Regina consorte, Kate si sta muovendo per rafforzare la Monarchia rendendola partecipe dei bisogni dei sudditi e preparando la ripresa per gli anni avvenire in cui la Corona deve avere una posizione chiave.

Un insider del Mirror ha affermato: “Il lavoro principale della Duchessa sarà quello di basarsi sui risultati del sondaggio e riunire più partner per concentrarsi su coloro che sono maggiormente a rischio di cadere nelle crepe sociali”. A conferma della nuova strategia, arrivano le parole di Peter Grigg, CEO di Home Start UK impegnata nel sostegno ai bambini di famiglie svantaggiate o in difficoltà, che ha dichiarato che Kate sta lavorando per aiutare le “vittime silenziose” della crisi.

Lady Middleton ha intensificato così tutti i suoi sforzi per favorire le associazioni che si occupano dei senzatetto o della salute mentale, specialmente dei bambini. Anche William partecipa al piano segreto della moglie e come è stato notato dall’esperta in questioni reali, Katie Nicholl, si è ritagliato sempre più il ruolo di statista. “Stiamo vedendo William farsi avanti in quel ruolo. Mi sembra interessante che il primo membro della Famiglia Reale a rivolgersi alla Nazione sia stato il Duca di Cambridge”, in riferimento alla prima fase della pandemia.

Nel frattempo, William e Kate portano avanti il loro lavoro istituzionale. Attualmente, la coppia e i loro tre figli si trovano ad Anmer Hall, nel Norfolk da dove tengono le video-conferenze. La Regina Elisabetta ha accordato loro il privilegio di utilizzare Sandringham House come loro base operativa, da cui si collegano per i loro interventi virtuali.

Nel Giorno della Memoria, Kate ha incontrato in video due sopravvissuti dell’Olocausto che sono diventati amici in un campo di concentramento. La Duchessa aveva conosciuto personalmente nel 2017 Zigi Shipper e Manfred Goldberg durante un viaggio di Stato in Polonia.

L’intervento virtuale aveva lo scopo di porre l’attenzione sulle atrocità compiute dai nazisti per non dimenticare quanto è accaduto. Ma è stato anche un momento di tenerezza in cui i due sopravvissuti hanno voluto prendere in giro Kate su William.

Lady Middleton si è presentata in video con un look semplice e disimpegnato: una maglia grigia aderente abbinata a un paio di pantaloni scuri. I capelli, punto di forza della Duchessa, le stanno d’incanto con la nuova pettinatura ultra liscia, ispirata a Meghan Markle. E infine a impreziosire la mise, il suo paio di orecchini di perla preferiti.