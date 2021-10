Kate Middleton e William svelano per la prima volta il loro lato intimo

Kate Middleton: l’abito lilla è lo stesso di 10 anni fa, ma lei è ancora più bella

Kate Middleton abbraccia teneramente William mentre si scambia sguardi d’amore e parla fitto fitto con lui. Poi la coppia scherza e ride insieme mentre sta per sfilare sul tappeto verde degli Earthshot Prize Awards. Queste sono le foto del backstage che i Duchi di Cambridge hanno voluto condividere sui social, rivelando il loro lato più privato. E c’è chi li ha paragonati a Meghan e Harry.

Kate Middleton e William svelano il lato intimo

Un’immagine inedita e intima di William e Kate Middleton, come mai prima hanno mostrato. Nemmeno nel video che avevano fatto lo scorso anno insieme ai tre figli, George, Charlotte e Louis. I Duchi di Cambridge hanno partecipato domenica 17 ottobre al gala dedicato all’ambiente e hanno affascinato il mondo intero, insieme come coppia innamorata, e Lady Middleton con l’abito di Alexander McQueen col quale ha debuttato addirittura 10 anni fa, confermandosi regina del riciclo e dell’anti-spreco.

Abito da sera lilla Puoi acquistare online una versione low cost dell'abito di Kate Middleton

Poi sono arrivate le foto in bianco e nero, scattate dal fotografo reale Chris Jackson, che firma quasi tutte le immagini ufficiali dei Duchi di Cambridge. Gli scatti privati che rivelano un aspetto di solito tenuto nascosto di William e Kate, hanno fortemente impressionato proprio perché hanno messo a nudo un lato sconosciuto della coppia, sempre molto rispettosa delle formalità e del protocollo e dunque restia a svelare i propri sentimenti.

William e Kate Middleton, il confronto con Harry e Meghan Markle

Inevitabile il confronto con Meghan Markle e Harry che al contrario, anche quando erano al servizio di Sua Maestà, hanno voluto dare un’immagine di sé più spontanea e più intima. Per altro i Sussex hanno utilizzato fin da subito la tecnica del bianco e nero, sia per le foto del matrimonio sia per lo scatto dello scorso anno con cui hanno rivelato la seconda gravidanza di Meghan.

Chi è Chris Jackson, il fotografo di William e Kate

Chris Jackson, che è sposato con la stilista e amica di Kate, Natasha Archer, ha rivelato su Instagram come ha realizzato quelle foto che ritraggono Lady Middleton e marito dietro le quinte degli Earthshot Prize Awards.

A commento delle immagini ha scritto: “Qualcuno di voi avrà notato che ero un po’ più tranquillo dopo gli Earthshot Awards… Questo perché ho avuto la fantastica opportunità di lavorare “dietro le quinte” con i Duchi di Cambridge […]. È stato speciale vedere la passione e l’energia spese per questa iniziativa. […].Spero che queste immagini illustrino in parte la profondità dei sentimenti vissuti durante l’evento”. E poi un ringraziamento speciale a William e Kate che si sono concessi al suo obiettivo rivelando appunto il loro lato più intimo e privato.

Ci sono altre due immagini in bianco e nero di William e Kate. In una il Principe è ritratto di profilo, appoggiato a una colonna mentre aspetta di fare il suo ingresso, nell’altra i due sono ritratti di schiena. Kate segue il marito, appoggiandosi a un sostegno, mentre sta per scendere dalle gradinate. Semplicemente incantevoli.