Kate Middleton brilla senza Meghan Markle e conquista con la giacca da manager

Kate Middleton ha raggiunto suo marito William a un evento benefico che si è tenuto al Troubadour White City Theatre di Londra.

Dopo il cappotto di Alexander McQueen indossato durante il Remembrance Day, la Duchessa di Cambridge riappare in pubblico come una perfetta donna in carriera. Il suo look è semplicemente splendido e tutte noi dovremmo prenderne ispirazione.

Kate indossa il suo blazer preferito, in principe di Galles, firmato Smythe, da 620 sterline, che aveva già sfoggiato lo scorso ottobre. La moglie di William sfida il freddo londinese senza indossare altri capispalla. Sotto la giacca porta solo un leggero top bianco che abbina a un paio di pantaloni vinaccia, firmati Joseph, (395 sterline), lunghi appena sopra le caviglie, un modello che Lady Middleton ama particolarmente.

Da mesi la Duchessa si è convertita a questo modello di pantaloni, anche in versione cropped, mostrandosi con diversi look freschi e giovanili, tutti vincenti. In questa occasione, ha aggiunto un tocco di eleganza al suo outfit riciclando le sue amate scarpe in suede, dal tacco largo, del marchio italiano Gianvito Rossi.

Kate e William hanno incontrato i volontari del centro di ascolto e assistenza psicologica, Shout, che era stato inaugurato dalla coppia insieme a Meghan Markle e Harry lo scorso maggio, prima che la situazione precipitasse tra loro. I Duchi di Cambridge hanno anche incontrato Ian Russell, padre di Molly, una ragazza di appena 14 anni che si tolse la vita nel 2014. William e Kate sono particolarmente attivi nel sostenere le iniziative volte alla salute mentale e impegnate nella lotta contro il bullismo.

Lady Middleton è apparsa particolarmente di buonumore. Si è intrattenuta con molti volontari in diversi stand, sfoggiando sorrisi a tutti. Evidentemente l’assenza di Meghan la rende più brillante. Al termine dell’incontro, è stata omaggiata con uno splendido mazzo di fiori freschi, poi è salita in auto per ritornare a Kensington Palace.