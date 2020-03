Kate Middleton, l’abitudine reale che ha trasmesso a sua figlia

editato in: da

Kate Middleton, Duchessa di Cambridge, è spesso descritta come una persona molto parsimoniosa. Hanno infatti fatto il giro del mondo le foto delle sue scelte di outfit all’insegna del riutilizzo degli abiti per diverse occasioni ufficiali, approccio raro per un membro della Royal Family.

A quanto pare, la consorte di William sembra aver trasmesso anche ai figli questa attenzione a non lasciarsi andare agli sprechi. A dimostrazione di ciò è possibile citare la sua presenza presso uno store Sainsbury a King’s Lynn, vicino a Norfolk.

Diversi clienti della catena hanno avvistato la Duchessa in compagnia dei tre figli e sono rimasti colpiti da diversi particolari. Secondo quanto riportato dal tabloid Hello!, molti hanno notato il fatto che Charlotte indossasse lo stesso cappotto sfoggiato nel corso della Messa di Natale a Sandringham.

Il dettaglio è stato reso noto ai media da una donna di nome Kate Carter, fan dei Royals e presente in quel momento presso il punto vendita. Parlando con i giornalisti della testata britannica, si è detta a dir poco sopresa per il fatto di aver visto la Duchessa di Cambridge tra le corsie con in braccio il piccolo Louis, che compirà due anni tra poche settimane.

La Carter ha altresì riferito che i bambini della Duchessa di Cambridge e di William sono apparsi molto educati. La piccola Charlotte, che a maggio spegnerà cinque candeline, a detta della fan della Famiglia Reale sembrava particolarmente interessata al reparto abbigliamento.

Kate Middleton è apparsa in pubblico lo scorso 9 marzo in occasione del Commonwealth Day. Nel corso della cerimonia, che si è svolta presso l’Abbazia londinese di Westminster, la Duchessa di Cambridge ha sfoggiato un cappotto scarlatto anni ’40 firmato dalla stilista Catherine Walker. I royal watchers più attenti hanno notato subito che si trattava di un capo indossato nel corso delle funzioni religiose natalizie nel 2018.

Kate, che ha sempre espresso la volontà di crescere i suoi figli nella maniera più normale possibile, non è la prima volta che viene avvistata tra gli scaffali di Sainsbury. Poco prima della festa di Halloween, la Duchessa di Cambridge è stata vista in uno store della catena mentre, in compagnia di George e Charlotte, guardava alcuni costumi.