Chi è Jole Santelli, la prima donna presidente della Regione Calabria

editato in: da

Jole Santelli è la prima donna a guidare la Regione Calabria. Eletta con la consultazione elettorale del 26 gennaio 2020, è nata a Cosenza il 28 dicembre 1968. Proveniente da una famiglia fortemente impegnata sulla scena politica locale calabrese, ha alle spalle studi presso istituti religiosi. Laureata in Giurisprudenza presso l’Università La Sapienza di Roma, ha conseguito il titolo di avvocato ed è specializzata in diritto penale.

Durante la campagna elettorale sopra citata ha fatto una dichiarazione molto importante sulla sua vita personale. Jole Santelli ha infatti rivelato pubblicamente di essere malata di tumore e di essere seguita presso il reparto di oncologia dell’ospedale di Paola, Comune della provincia di Cosenza. Quando ha parlato di questo lato estremamente delicato della sua vita, la Santelli ha specificato di aver consultato il suo oncologo di fiducia prima dell’inizio della campagna elettorale e che il medico l’ha rassicurata in merito alla possibilità di sostenere senza pericoli per la salute un impegno oggettivamente oneroso.

La Santelli, che ha parlato della sua malattia come di un evento che le ha dato “la fortuna di non aver paura della libertà“, è attiva su Instagram con un profilo seguito da circa 4mila persone. Si tratta di un profilo privato dove condivide sia scatti relativi alla politica, sia foto legate alla sua vita personale.

Basta infatti scorrere i post per notare foto dedicate a brindisi davanti al simbolo di Forza Italia – il partito in cui milita da anni – ma anche scatti in cui la prima donna alla guida della Regione Calabria si mostra assieme ai suoi figli.

Amante dei cani – possiede due cavalier king – Jole Santelli non rivela nulla sui social in merito alla sua vita sentimentale. Dalle foto che pubblica soprattutto su Instagram non si capisce infatti se sia single, sposata o fidanzata.

Tra le curiosità su di lei è possibile ricordare l’amore per il nero, il colore che preferisce per gli outfit, ma anche il poco gradimento per i capi a collo alto. Jole Santelli – che a quanto pare non sopporterebbe gli ascensori – ha anche un profilo Facebook personale sul quale pubblica soprattutto scatti legati al suo impegno politico sul territorio.