Jill Biden dal Papa, tailleur maculato e velo in pizzo nero

Jill Biden, look a lutto e gaffe di suo marito Joe

Il Presidente Americano Joe Biden e la First Lady Jill Biden sono stati in visita da Papa Francesco, un’occasione assolutamente importante. Per l’evento, Jill ha optato per un grande classico, un tailleur maculato, che ha abbinato alle scarpe col tacco e un meraviglioso velo nero in pizzo. Il suo look è stato super apprezzato, così come il suo portamento, elegante e senza tempo.

Jill Biden, il look maculato con pizzo per la visita dal Papa

La First Lady Americana non sbaglia mai un colpo. Il suo outfit per la visita da Papa Francesco è stato davvero esemplare: un tailleur maculato, abbinato a un velo in pizzo nero. Anche il dettaglio delle scarpe non è passato inosservato: un tacco semplice. Jill ha ovviamente preferito puntare sulla tradizione: il velo immancabile, l’abito scuro. La sua è una delle personalità più di spicco al momento, che ha da subito saputo catturare l’attenzione.

Joe Biden si è presentato dal Papa da Presidente Usa, ma anche come “il marito di Jill“. L’incontro è durato circa novanta minuti, e si sono affrontati svariati temi, dall’ambiente fino alla povertà. Il clima, secondo La Stampa, è stato abbastanza cordiale, disteso e quasi allegro. A rubare la scena, però, è stata Jill, con il suo outfit da perfetta First Lady.

Jill Biden, la scelta dei suoi outfit non è mai casuale

Il 3 giugno 2021 Jill Biden ha compiuto 70 anni: da quando è diventata la First Lady, non abbiamo potuto fare a meno di notare l’incredibile bellezza dei suoi look. Come non menzionare le meravigliose Louboutin, i look griffati e i messaggi lanciati attraverso capi di abbigliamento ben precisi, come in occasione della visita in Inghilterra per incontrare il Primo Ministro inglese Boris Johnson e consorte?

Dobbiamo però sottolineare che i suoi look non sono mai esagerati, ma risultano sempre in linea con l’occasione, come per la visita da Papa Francesco, che indubbiamente richiede un dress code ben preciso. Per Jill Biden, in ogni caso, gli impegni istituzionali in Italia sono appena cominciati: lunedì la attende una visita a Napoli alla Naples Middle High School che si trova alla Marina militare statunitense a Gricignano di Aversa.