Imelda Marcos, la signora delle Filippine

Fonte: Getty Images Imelda Marcos

È stata una vita fatta di amore e di scandali, di potere e di ascesa, di declino e fallimento, quella di Imelda Marcos, una delle donne più controverse e affascinanti del nostro secolo, e di quello passato.

Moglie del dittatore Ferdinand Marcos, l’ex first lady ha scatenato sempre sentimenti contrastanti nel popolo. Prima il fascino, quello che solo una donna potente, ambiziosa e indubbiamente bellissima sa emanare, poi l’ispirazione, quella legata soprattutto al suo stile e a quella passione per la moda e per le scarpe, e infine la delusione, provocata dallo scandalo delle accuse di corruzione e sottrazione dei fondi dalle casse dello Stato.

Eppure, nonostante il declino dopo l’ascesa, Imelda Marcos ha saputo rinascere, come una fenice dalle sue cenere, tornando in politica, per se stessa ma soprattutto per i suoi figli. Ripercorriamo la sua storia.

Chi è Imelda Marcos

Imelda Remedios Visitación Trinidad Romuáldez, coniugata Marcos, nasce a Manila il 2 luglio del 1929, ma trascorre gran parte della sua infanzia e della sua giovinezza a Tacloban, dove la famiglia si trasferisce durante gli anni della Seconda Guerra Mondiale.

Dopo aver conseguito il diploma in un istituto femminile, Imelda torna a Manila, dove si laurea presso l’Università di Saint Paul. In quegli anni si appassiona al mondo dello spettacolo, lavorando sia come cantante che come modella. Bellissima e ambiziosa, si dice di Imelda che volesse trovare un buon partito per potersi guadagnare un posto d’onore nella società bene del tempo. E in effetti, da lì a poco tempo, il suo sogno si sarebbe avverato.

Nonostante i suoi parenti siano ricchi proprietari terrieri, Imelda fa molta difficoltà a essere accettata nella società filippina del tempo. Lo sa, ma non riesce ad accettarlo, così cerca in tutti i modi di ottenere quel posto che sa di meritare.

La sua fama come personaggio pubblico cresce nel 1953 quando, al concorso di bellezza Miss Manila, non riesce ad arrivare prima. Delusa dalla sconfitta si reca dal sindaco per rivendicare un titolo che pensa le spetti di diritto. Il primo cittadino, allora, sceglie di istituire un nuovo premio a lei dedicato: Musa di Manila.

Questo episodio non solo ci aiuta a comprendere meglio il carattere deciso e caparbio di quella giovane donna, ma permette a lei di accrescere la sua notorietà nella società. Dopo il premio, infatti, Imelda cattura l’attenzione degli uomini della società bene, ma nonostante i tanti corteggiatori solo uno riuscirà a fare breccia nel suo cuore.

Nell’aprile del 1954, in occasione di una visita al Congresso filippino, conosce Ferdinand Marcos, allora un semplice deputato, nonché un eroe di guerra. Pare che per l’uomo, quell’incontro, sia stato un colpo di fulmine. Dopo soli 11 giorni di corteggiamento plateale e smodato, il futuro presidente delle Filippine chiede la mano della Musa di Manila.

Fonte: Getty Images

La moglie del Presidente

Un mese dopo dal primo incontro Imelda e Ferdinand decidono di sposarsi, convolando a nozze il 1° maggio del 1954. Da quell’unione nasceranno tre figli: Imee, Ferdinand Junior e Irene. La coppia adotterà anche Aimee nel 1978.

Nel 1965 la vita di Imelda cambia per sempre. Suo marito, infatti, viene eletto Presidente delle Filippine, e diventa dittatore del Paese dal 1972 al 1981.

Durante gli anni del governo di Ferdinand Marcos, Imelda condivide con lui l’ascesa al potere. Non è solo la moglie del presidente, ma anche una donna attiva in politica, prima come ministro degli insediamenti umani, poi come ambasciatrice ambasciatrice plenipotenziaria e poi, ancora, come membro della legislazione provvisoria del ’78.

Con la fine della dittatura, nel 1981, Marcos viene rieletto per un terzo mandato, ma la rivoluzione del Rosario cambia tutto. Davanti alle ribellioni civili, e alle continue proteste, i coniugi sono costretti ad accettare la resa, e a trovare rifugio nelle Isole delle Hawaii.

L’esilio e lo scandalo delle 3000 scarpe

Inizia così una seconda vita per Imelda Marcos, fatta di critiche, accuse e scandali. L’ex first lady e suo marito sono costretti ad affrontare diversi processi legali a causa di illeciti e sottrazione di denaro dalle casse pubbliche. I loro beni vengono messi sotto sequestro, ed è proprio in quell’occasione che le autorità, e tutto il mondo, scoprono quella esagerata passione per le scarpe da parte della moglie del dittatore.

Imelda Marcos, infatti, era in possesso di quasi 3000 scarpe delle più lussuose marche e boutique di moda, rinvenute proprio nel palazzo di Malacañan. Le sue leggendarie calzature, sul finire degli anni ’90, sono state donate al Museo delle scarpe di Marikina.

Imelda e la sua famiglia restano alle Hawaii per diversi anni e nel 1989 Ferdinand Marcos muore a Honolulu a causa di diversi problemi di salute.

Imelda, dopo aver affrontano diversi processi, viene assolta e torna nelle Filippine riappropriandosi della carriera politica. Nel ’95 diventa membro della Camera dei rappresentanti e si mette a disposizione dei figli supportando la loro ascesa politica.

La passione per la moda mai assopita, però, la spinge a esplorare nuovi mondi al di là della politica. Lancia così una linea di abbigliamento, di gioielli e di profumi che porta il suo nome. Il suo passato, però, torna a fare capolino nel 2018 quando la donna viene accusata e arrestata dal tribunale delle Filippine per gli illeciti commessi negli anni ’70.

L’influenza ieri e oggi

Imelda Marcos è sempre stato un personaggio molto discusso, ieri così come oggi. Non solo perché è stata la moglie del presidente e del dittatore, e neanche per tutte le accuse di illeciti che ha dovuto affrontare, ma anche per il fatto che, nell’immaginario collettivo, si era trasformata nell’arrampicatrice sociale disposta a tutto per mantenere una vita fatta di lusso e di agi.

Eppure, nonostante le controversie, è innegabile il fatto che l’influenza di Imelda Marcos si sia trasformata in un’eredità ingombrante per tutto il Paese. I media locali, infatti, hanno sempre riconosciuto il carattere determinato di quella donna, ritenendola la first lady più influente di sempre.

Nel 2019, Lauren Greenfield, ha realizzato il documentario Imelda Marcos, distribuito poi su Amazon Prime, e dedicato proprio alla vita, all’ascesa, al declino e alla rinascita della first lady. La sua influenza è ben visibile anche in Here Lies Love, un disco musicale che il dj scozzese Fatboy Slim ha dedicato alla sua storia, e alla sua figura così ambigua, controversa e affascinante.

Imelda Marcos, oggi, ha 93 anni ed è tornata a vivere nella sua casa di Manila. Dopo le accuse e l’arresto del 2018, l’ex First Lady è tornata libera su cauzione.

Che vinciamo o perdiamo, dopo le elezioni andremo a fare shopping (Imelda Marcos)