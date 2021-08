editato in: da

Harry e Meghan Markle, il film: prime foto e dure critiche sui social di Fuga da Palazzo

Harry torna a Londra con le telecamere e incontra la Regina. Il principe, dopo mesi negli Stati Uniti, è pronto a sbarcare nuovamente in Inghilterra. Lo farà seguito da una troupe che documenterà il suo incontro con la Sovrana. L’incontro, attesissimo, fa parte di un progetto di più ampio respiro del marito di Meghan Markle. Le riprese infatti saranno inserite all’interno del documentario di Netlifx.

La docu-serie, in cui Harry racconterà il legame con la Royal Family e gli Invictus Games, a cui è molto legato, rientra nell’accordo da ben 100 milioni di dollari che i Sussex hanno siglato con il colosso dello streaming. Alcune fonti hanno svelato al The Mirror che Harry avrebbe organizzato già il viaggio a Londra. Insieme alla troupe verrà ricevuto dalla Regina e verrà filmato mentre tiene un discorso presso il centro di riabilitazione dei veterani dell’esercito nel Nottinghamshire.

Non è ancora chiaro se nel suo viaggio in Gran Bretagna, Harry incontrerà il fratello William e la cognata Kate Middleton con cui ha avuto sempre un ottimo rapporto. Di certo il suo ritorno a Londra porterà nuove polemiche, ma anche la speranza di una possibile riconciliazione con la famiglia reale. Meghan, che resterà negli Stati Uniti con Archie e Lilibet Diana, continuerà a lavorare agli altri progetti della coppia. Dopo aver firmato accordi milionari con Netflix e Spotify, i due ora devono rispettare i contratti e le scadenze si stanno avvicinando sempre di più. Per questo Harry e Meghan, tramite la loro Fondazione, avrebbero assunto nuovi professionisti per portare a termine i progetti che avevano avviato.

I prossimi mesi saranno piuttosto impegnativi per la coppia che, ormai da tempo, sta cercando di trovare una indipendenza finanziaria. Senza più l’aiuto economico della Regina e di Carlo (che ha deciso anche di interrompere i contatti con il figlio dopo le sue dichiarazioni scottanti), i Sussex sono a caccia di contratti che consentano di sostenere le enormi spese legate alla sicurezza e al mutuo che ha consentito alla coppia di acquistare la gigantesca magione di Los Angeles. Fra i progetti più discussi c’è senza dubbio il libro di memorie del principe che rischia, ancora una volta, di dare scandalo.