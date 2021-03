Harry torna in pubblico con le guardie del corpo dopo l’intervista

editato in: da

Meghan Markle, la seconda gravidanza

Harry torna in pubblico dopo l’intervista rilasciata a Oprah Winfrey, ma è senza Meghan Markle e scortato dalle guardie del corpo. A svelarlo è il Daily Mail che ha intercettato il secondogenito di Lady Diana mentre pedalava in sella a una bicicletta elettrica nei pressi della sua casa di Montecito, in California.

Occhiali sa sole, cappellino e giacca, Harry si è concesso un po’ di sport in completa solitudine. Se Meghan Markle ha preferito non accompagnare il marito, a farlo sono stati degli agenti di scorta che hanno seguito con la loro auto il nipote della Regina.

Meghan e Harry d’altronde non hanno mai nascosto quanto la sicurezza della loro famiglia sia fondamentale. Secondo alcune indiscrezioni la coppia spenderebbe 7 mila dollari al giorno per assicurarsi privacy e sicurezza. Una cifra che in passato veniva pagata dalla Corona, ma che ora sarebbe totalmente a carico dei Sussex. Da sempre al centro dei gossip, da quando si sono trasferiti in California, Harry e Meghan hanno già segnalato alla polizia diverse violazioni della loro mega villa in particolare con droni, impegnati per scattare foto della coppia o del piccolo Archie in momenti privati.

Negli scatti mostrati dal Daily Mail, Harry sembra piuttosto teso e non sorridente come al solito. Un comportamento più che comprensibile visto il polverone mediatico sollevato dall’intervista rilasciata a Oprah Winfrey. Le accuse di razzismo nei confronti della Royal Family hanno scatenato la dura reazione di Carlo, ma soprattutto di William e Kate, sempre più delusi dal suo comportamento.

Secondo alcune indiscrezioni i due fratelli si sarebbero sentiti telefonicamente, ma la tensione sarebbe alle stelle. “L’erede al trono adesso teme che ogni discussione privata con il fratello possa finire sulla tv americana – ha spiegato una fonte al Daily Mail -. L’intervista è stato un evento che ovviamente intaccherà la fiducia tra loro”.

“A Buckingham Palace hanno paura che Harry e Meghan vogliano continuare ad alimentare questa sorta di telenovela – ha spiegato Katie Nicholl, esperta di questioni reali -. Oltretutto in un momento davvero delicato per la salute del principe Filippo”.