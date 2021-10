Harry, momento imbarazzante durante la registrazione dei podcast

Meghan Markle e Harry: look a lutto e gioielli stratosferici

Il Principe Harry è ormai un cittadino comune e da quando vive a Los Angeles sta imparando a fare i conti con la sua nuova vita e cercando di integrarsi tra le celebrità che vivono nella sua stessa città. Tra queste c’è anche l’attrice Kristen Bell, famosa in Italia per la serie Veronica Mars e molto amata negli Stati Uniti.

È stata lei a rivelare un particolare piuttosto imbarazzante riguardo il loro primo incontro. Perché se è vero che Harry ormai hanno abdicato al suo ruolo di membro della Famiglia Reale, è altrettanto vero che il sangue che gli scorre nelle vene è pur sempre blu ed è lo stesso che scorre nelle vene della Regina Elisabetta. Dunque una certa dose di riverenza nei suoi confronti è comunque dovuta. Per questo fa sorridere il momento che hanno condiviso.

Harry, il momento imbarazzante con Kristen Bell

Durante un’intervista con Access Hollywood, l’attrice ha confessato di essere stata vista in abbigliamento intimo dal Principe Harry. “Stavo correndo giù per le scale per andare alla mia lezione di fitness, indossavo il mio reggiseno sportivo e lui è uscito dal mio salotto”, racconta Kristen Bell, che aggiunge come Harry sia stato comunque carino nel rompere l’imbarazzo: “È un adorabile gentleman, così tenero ed elegante”.

Al suo commento si è unito il marito Dax Shepard, che ha parlato anche dell’aspetto estetico del Principe, definendolo molto bello. “Così sexy”, ha aggiunto la Bell non riuscendo a contenersi.

Harry, il racconto della vita di corte nel podcast

Il Duca di Sussex aveva incontrato la coppia in quanto ospite del podcast Armchair Expert, condotto proprio da Dax Shepard, per parlare di salute mentale e anche del rapporto con la sua famiglia. Così Harry ha spiegato cosa sia significato per lui crescere nella Famiglia Reale e cominciare a rendersi conto di non voler far parte di quel mondo, sensazione diventata sempre più forte quando poi ha conosciuto Meghan Markle.

“Quando avevo vent’anni, mi sentivo in questo contesto in cui non volevo questo ‘lavoro’ e pensavo ‘guarda cosa ha fatto a mia mamma, come posso pensare di stabilizzarmi, avere una moglie e una famiglia quando so che tutto questo accadrà di nuovo’. Cercavo di guardare oltre, sapevo come vanno queste cose. Non volevo essere parte di tutto questo. Così quando ho iniziato ad andare in terapia è stato chiaro che la bolla sarebbe esplosa”.

Harry preoccupato per la nonna Elisabetta II

La notte trascorsa in ospedale dalla Regina Elisabetta ha fatto preoccupare molti. A tanti è apparso evidente il declino della sovrana dalla morte del Principe Filippo e sono tutti in ansia per le sue condizioni di salute. Anche il Principe Harry ha accusato il colpo: una fonte vicina al Duca di Sussex ha detto a US Weekly che Harry “è entrato in panico quando ha saputo del ricovero della Regina”. E ha proseguito: “Si sentiva impotente a 5.000 miglia di distanza nella sua villa di Montecito”.

La paura di Harry è di non essere lì quando accadrà l’inevitabile e che possa ripetersi quanto accaduto in occasione della morte del Principe Filippo e cioè che Harry arrivi a Londra quando ormai è troppo tardi e solo per l’ultimo saluto in pubblico.

Intanto, la Regina Elisabetta è stata costretta dai suoi medici a prendersi una pausa dagli impegni pubblici e a cancellare per due settimane tutte le visite: la sovrana continuerà a lavorare, ma svolgendo i suoi incontri in modalità virtuale.