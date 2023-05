Giulietta Capuleti: la donna e la leggenda

Fonte: Getty Images Casa di Giulietta, Verona

Giulietta è uno dei personaggi shakespeariani più amati e conosciuti della storia letteraria mondiale. Senza dubbio è la figura femminile più iconica di Verona, famosa per la sua determinazione, indipendenza e commovente forza di volontà.

La tragica storia è diventata un capolavoro della letteratura grazie alla penna geniale di William Shakespeare.

La trama di Romeo e Giulietta è nota a tutti. In una Verona divisa dalla rivalità tra i Capuleti e i Montecchi, i due giovani si innamorano follemente. Ma il peso del passato e il destino inflessibile si abbattono su di loro portando irrimediabilmente i “due amanti avversi alle stelle” verso un tragico epilogo.

La leggendaria passione tra la giovane donna e il suo amato Romeo è diventata il simbolo universale dell’amore puro che supera ogni ostacolo, compresa la morte.

Nonostante l’apparenza di una quattordicenne timida e inesperta, Giulietta è una ragazza audace che, contro tutte le difficoltà, non si scoraggia mai arrivando a lottare contro la sua famiglia sposando segretamente Romeo.

Ma Giulietta Capuleti è realmente esistita? Qual è la vera storia che si nasconde dietro l’amore più appassionato e struggente di tutti i tempi?

La vera storia di Giulietta e del suo amore impossibile

La tragedia d’amore di Romeo e Giulietta è un capolavoro letterario assoluto scritto alla fine del sedicesimo secolo. Tuttavia, non tutti sanno che l’idea di William Shakespeare non fu del tutto originale, bensì fu ispirata a una novella composta tra il ‘400 e il ‘500 da Luigi da Porto, la “Historia novellamene ritrovata di due nobili amanti”, probabilmente autobiografica e dedicata alla cugina Lucina Savorgnan e alla loro infelice storia d’amore.

Purtroppo, come capita spesso per molte donne dell’epoca, non esiste alcuna traccia della nascita di Lucina, ma l’opera ci racconta come tutto ebbe inizio.

Luigi da Porto, un nobile vicentino arruolato nell’esercito veneziano, era un abile scrittore e un valoroso soldato. Durante un ballo in maschera presso il palazzo dei Savorgnan, una famiglia nobiliare imparentata con lui, Luigi incontrò Lucina una quindicenne che lo colpì sin dal primo momento. I due innamorati si incontreranno segretamente per mesi, cercando di nascondere il loro amore proibito poiché provenienti da famiglie rivali.

Nonostante tutto, Lucina gli giurò amore eterno ma il loro sogno fu infranto quando Luigi rimase gravemente ferito in uno scontro con le milizie. Così, alla fine fu costretta a sposarsi con suo cugino Francesco Savorgnan Della Torre. La notizia devastò così tanto Luigi che scrisse una novella per la sua amata e, per precauzione, decise di ambientarla a Verona.

Nell’opera di Luigi, Giulietta sceglie di uccidersi piuttosto che approvare un matrimonio combinato, a differenza di Lucina che accetta rassegnata il suo destino.

Giulietta, la giovane donna ribelle

Giulietta è un personaggio sorprendentemente complesso: all’inizio dell’opera sembra una semplice ragazza timida e obbediente, ma quando si innamora di Romeo, dimostra una notevole forza interiore e maturità.

La giovane donna sfida la volontà della sua famiglia, combatte per il suo amore con grande coraggio, dimostrando di essere una vera eroina, colpita successivamente dalla crudele mano del destino.

Nonostante il passare del tempo, la storia di Giulietta ancora affascina lettori di tutte le generazioni tanto che la casa di Giulietta a Verona continua ad attrarre milioni di turisti da tutto il mondo, affascinati dal famoso mito shakespeariano.

Pensate che nella cassetta della posta del celebre palazzo arrivano periodicamente migliaia di lettere scritte a mano da donne di tutto il mondo. Nel 1972 nasce persino il Club di Giulietta, un’associazione culturale composta da un gruppo di appassionati e intellettuali, conosciuti con il nome di “Le Segretarie di Giulietta” che ha l’obiettivo di raccogliere, leggere, tradurre, rispondere e conservare ogni lettera.

Tutt’oggi Verona continua ad attrarre milioni di turisti da tutto il mondo, affascinati dal famoso mito shakespeariano. Perché, come afferma lo stesso Shakespeare, “mai ci fu storia d’amore più dolorosa di quella di Giulietta e del suo Romeo“.