Eugenia di York incinta, il debutto speciale del Royal Baby

Eugenia di York incinta del primo figlio

La nascita del primogenito di Eugenia di York dovrebbe avvenire intorno alla metà di febbraio e il suo debutto potrebbe essere davvero speciale.

Infatti, se è quasi escluso che la Principessa possa fare un servizio fotografico come quelli tradizionali, ci si potrebbe aspettare che il debutto pubblico avvenga in un’occasione molto importante per la Famiglia Reale.

Come riportato da Express, Eugenia e il marito potrebbero mostrare le primo foto sui social e poi presentare il primogenito nel corso di Trooping the Color, i festeggiamenti ufficiali che vengono organizzati per il compleanno della Regina Elisabetta. L’appuntamento si tiene in genere nel centro di Londra il secondo fine settimana di giugno e, se quest’anno verrà confermato, potrebbe riunire tutta la Royal Family. A causa dell’emergenza sanitaria i festeggiamenti ufficiali potrebbero avvenire in forme diverse da quella tradizionale, ma una cosa è certa, se la Famiglia Reale si affaccerà dal balcone di Buckingham Palace, quest’anno potrà essere ancora più speciale perché potrebbe fare il suo debutto pubblico il figlio di Eugenia di York e del marito Jack Brooksbank. La coppia è convolata a nozze a ottobre 2018 e settembre 2020 è stato diramato l’annuncio ufficiale della gravidanza.

A darne notizia erano stati sia l’account ufficiale della Royal Family sia la Principessa, quest’ultima aveva condiviso sul suo profilo Instagram due immagini: una in cui mostrava due scarpine da bebè e un’altra della coppia sorridente, a fare da corollario le parole: “Jack e io siamo così eccitati per l’inizio del 2021”. Nella account ufficiale della Famiglia Reale, invece, si vedeva la coppia in un’immagine del giorno delle nozze accompagnata dall’annuncio: “Sua Altezza Reale la Principessa Eugenie e il signor Jack Brooksbank sono molto lieti di annunciare che aspettano un bambino all’inizio del 2021. Il duca di York e Sarah, la duchessa di York, il signor e la signora George Brooksbank, la regina e il duca di Edimburgo sono lieti della notizia”.

L’attesa per la nascita è altissima così come le ipotesi su come Eugenia e il marito decideranno di mostrare la prima volta il Royal baby e non è escluso che la presentazione avvenga tramite i social. Poi potrebbe avvenire il debutto in pubblico dal balcone di Buckingham Palace.