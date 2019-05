Estate, single è meglio (se l’affronti nel modo giusto)

editato in: da

La prospettiva di un’estate da single ti spaventa? Non ne hai motivo: è un momento speciale, ricco di occasioni che aspettano solo di essere colte. Quindi non abbatterti e preparati a vivere l’avventura.

Se tutti i tuoi amici hanno già organizzato le loro vacanze di coppia, e quelli single hanno ferie che non coincidono con le tue, non è detto che tu sia costretta a restare a casa. Un’esperienza insolita e divertente è quella di partire con tour operator che organizzano viaggi di gruppo: partiresti insieme a tanti sconosciuti e torneresti con un sacco di nuovi amici.

Se la vacanza organizzata non fa per te, non c’è niente di male a partire da sola. Riesci a pensare a quanto sia bello avere tutto il tempo a tua completa disposizione per fare solo quello di cui hai voglia? Cenerai nel ristorante che preferisci senza dover fare i conti con le fissazioni degli altri, potrai passare tutta la giornata stesa al sole in spiaggia o chiusa in un museo, stare sveglia fino all’alba e non uscire di casa fino al tramonto, se è questo ciò di cui hai voglia.

Vacanza da sola, poi, non significa in completa solitudine. A meno che tu non lo voglia, non devi per forza isolarti dagli altri. Potrai fare amicizia con il tuo vicino di ombrellone o attaccare bottone con il quel ragazzo carino seduto accanto a te in aereo: quando si è soli fare nuove conoscenze è molto più semplice!

E se anche non dovessi partire per le vacanze, restare in città non è poi così male se si è single. Puoi sempre approfittare del tempo libero per iscriverti a un workshop che non hai mai tempo di frequentare, oppure dedicarti ad attività di volontariato o, ancora, frequentare gli amici che non riesci a vedere quando lavori. La cosa più bella dell’essere single è il fatto di poter godere liberamente del proprio tempo libero. Vai alle feste in spiaggia, partecipa ai festival, goditi i cinema all’aperto e i pomeriggi in piscina. Approfitta più che puoi della tua estate da single: l’anno prossimo potresti non avere questa fortuna.