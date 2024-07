Emmanuel Macron, il bacio con la ministra è troppo confidenziale. Brigitte resta a guardare

Amélie Oudéa-Castera bacia Emmanuel Macron alle Olimpiadi 2024 con una tale intimità da mettere in imbarazzo. Brigitte raggelata

Emmanuel Macron è stato protagonista di uno dei più bei baci delle Olimpiadi di Parigi 2024. Lo scambio di affettuosità però non è avvenuto tra il Presidente e sua moglie Brigitte Macron, ma con Amélie Oudéa-Castera, ex tennista, ministra e responsabile dell’organizzazione dei Giochi.

Amélie Oudéa-Castera è stata immortalata mentre baciava calorosamente sulla guancia Emmanuel Macron, con una tale confidenza e complicità, da suscitare un certo disagio in molti. Tra l’altro la First Lady Brigitte Macron ha assistito alla scena a pochi passi di distanza. Ma non era l’unica testimone, visto che tutto il mondo stava guardando l’inaugurazione delle Olimpiadi di Parigi 2024.

Nella foto si vede chiaramente la Castera mettere una mano dietro la nuca di Macron, quasi ad attirarlo a sé, mentre lo bacia con trasporto sulla guancia e l’altra mano gli stinge forte il braccio. Il Presidente è stretto dalla ministra e sembra quasi costretto a ricambiare questo gesto, apparso fin troppo affettuoso e per tanto fuori luogo. In effetti, Macron sembra un po’ a disagio. Forse perché sa che a pochi metri c’è sua moglie Brigitte che guarda la scena con un volto raggelato e sorpreso.

Sicuramente tale trasporto eccessivo è dovuto alla tensione. Infatti, il fatidico bacio è avvenuto subito dopo la cerimonia di inaugurazione delle Olimpiadi, quando era chiaro che tutto era filato liscio, senza incidenti particolari e soprattutto senza attentati, visto che l’allerta era massima.

Dunque, lo stress e la soddisfazione hanno sicuramente giocato un ruolo essenziale che ha portato Amélie Oudéa-Castera a lasciarsi andare troppo, a perdere in qualche modo i freni inibitori. O forse ha voluto ringraziare in modo speciale Macron per la fiducia che le ha accordato affidandole la responsabilità di un tale evento.

Oudéa-Castera in effetti era consapevole che si stava giocando tutto con la cerimonia inaugurale delle Olimpiadi 2024. La sua immagine, la sua credibilità e l’intera sua carriera sono state messe alla prova e brillantemente superate, a parte qualche piccola polemica.

Qualche giorno prima aveva dichiarato: “Io distinguo tra un grande evento e un evento molto grande. Deve esserci un’alchimia , un’atmosfera nell’aria che non possiamo programmare. Ma faccio di tutto affinché ciò che può essere controllato e ottimizzato venga fatto”.

Brigitte Macron raggelata

In effetti, tutto, durante la cerimonia, è stato sotto controllo, tranne quel bacio dato con troppo trasporto da essere considerato da molti inopportuno. dopo quello scambio di affettuosità Brigitte Macron, elegantissima con un completo nero, ha detto qualcosa a suo marito ed Emmanuel si è limitato a sorridere.

Il Presidente e Amélie hanno avuto modo di incontrarsi nuovamente durante le gare, ancora si sono salutati sugli spalti ma il bacio è stato decisamente più casto.