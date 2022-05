Elisabetta Franchi, la sorella Catia dalla sua parte dopo le polemiche

“Assumo solo donne anta” – ha recentemente affermato la stilista Elisabetta Franchi, dando il via ad un’infinita scia di polemiche, che a qualche giorno di distanza non si sono ancora stemperate. Tantissime le critiche sui social, anche da parte di personaggi del mondo dello spettacolo. Ora è sua sorella Catia ad intervenire, prendendo le sue difese e parlando di un fraintendimento.

Elisabetta Franchi, le parole di sua sorella Catia

In una società che a fatica ha conquistato il diritto ad una maternità tutelata (e che ancora tanto deve fare, su questo fronte), le affermazioni di Elisabetta Franchi non potevano che suscitare pesantissime critiche. Nella sua intervista volta a riflettere sul lavoro al femminile, la celebre stilista ha commesso uno scivolone rivelando di aver scelto consapevolmente al suo fianco solo donne “anta”, ovvero ormai probabilmente al di fuori di ogni discorso riguardante la maternità – sebbene, grazie anche al progredire della scienza, sono sempre più le mamme che diventano tali anche in età avanzata.

Vista la mole di critiche che la Franchi ha dovuto affrontare, sua sorella Catia ha voluto spendere qualche parola a suo favore. La donna, che abbiamo recentemente conosciuto come nuova protagonista di Uomini e Donne, ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera: “Elisabetta è stata fraintesa, non intendeva dire quello che tutti hanno invece pensato e adesso viene massacrata” – ha spiegato. E ancora: “Sono tutti bravi a parlare e a criticare, ma in questo tipo di situazioni lavorative lo Stato non ti aiuta in niente”.

“Mia sorella è sempre stata dedita al lavoro, fin dall’inizio ha fatto solo sacrifici e ancora adesso non ha orari. Fra l’altro abbiamo tantissime ragazze giovani che lavorano con noi in azienda, alcune hanno avuto figli e poi sono tornate a lavorare, quindi qual è il problema?” – ha concluso Catia. Tuttavia, le affermazioni di Elisabetta Franchi sono destinate a risuonare ancora a lungo, perché vanno a toccare un tasto dolente per moltissime donne. L’idea di vedersi preferire una figura, magari altrettanto qualificata, solo perché si sta allontanando dalla sua età fertile (e quindi non potrà più assentarsi per vivere la sua maternità) non può che dar vita ad un’impressione di discriminazione.

Elisabetta Franchi, l’intervento di Sonia Bruganelli

Moltissime persone hanno dibattuto sui social, affrontando di petto la questione portata a galla da Elisabetta Franchi, schierandosi nettamente a favore o contro la stilista. A fronte di messaggi che criticano aspramente le parole della stilista (primo tra tutti quello di Alessandro Gassmann, che su Twitter ha affermato: “Mi auguro che tutte le clienti under 40 della Franchi cessino di acquistare i suoi prodotti, perché troppo occupate in altro”), spicca quello di Sonia Bruganelli, che va decisamente contro corrente.

La moglie di Paolo Bonolis ha commentato sui social con quella che suona come una vera e propria provocazione: “Il modo di Elisabetta Franchi di esprimere la sua politica aziendale non sarà sicuramente stato gradevole, ma ricordo che è la sua azienda, che paga lei i suoi dipendenti e credo sia libera di assumere chi reputa più opportuno. E adesso scatenatevi pure con la vostra demagogia”. Naturalmente anche queste affermazioni hanno suscitato polemica, ed è impressionante come – davvero – il peggior nemico delle donne si rivelino sempre le donne stesse.