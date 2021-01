Beatrice di York, perché potrebbe diventare Regina

editato in: da

Beatrice di York compie 32 anni: il legame con la Regina e la rivalità con Kate Middleton

Beatrice di York potrebbe diventare Regina prendendo il posto di Kate Middleton. A svelarlo Camilla Tominey, esperta di questioni che riguardano la Royal Family. Sulle pagine del The Telegraph infatti la giornalista ha spiegato che Beatrice, che è una fra le nipoti preferite della Sovrana, potrebbe un giorno salire sul trono. Attualmente è infatti nona in linea di successione, ma quando The Queen lascerà il potere nelle mani del figlio Carlo diventerà ottava.

Impegnata nel sociale, sempre impeccabile e amatissima dai sudditi inglesi, Beatrice, secondo Camilla, sarebbe perfetta per ricoprire il ruolo di Regina. Il suo nome è spuntato nel corso di alcune discussioni nate in seguito a una lettera ricevuta da Camilla Tominey in cui una lettrice chiedeva cosa sarebbe accaduto se i Cambridge fossero stati coinvolti in un incidente aereo. Uno scenario terribile con cui però, a quanto pare, Buckingham Palace ha già fatto i conti. La giornalista infatti ha spiegato che senza i Cambridge, il trono passerebbe nelle mani di Harry.

Con molta probabilità però il secondogenito di Diana, che ha lasciato l’Inghilterra con Meghan Markle, rifiuterebbe di diventare re. Una decisione che prenderebbe di certo anche suo figlio Archie, tutt’altro che pronto per rivestire un ruolo di questo tipo. In scena dunque subentrerebbe Andrea. Il principe e figlio della Regina Elisabetta II è stato coinvolto in diversi scandali e non è considerato adatto a diventare re. Per questo cederebbe lo scettro a Beatrice di York che, di fatto, diventerebbe Regina.

La nipote di The Queen e figlia di Sarah Ferguson dunque sarebbe la scelta migliore dopo Kate Middleton, considerata a tutti gli effetti l’erede di Elisabetta. La moglie di William ormai da tempo si sta preparando a rivestire un ruolo chiave nella monarchia britannica. A rendere la questione più interessante ci sarebbe inoltre la tensione fra Kate e Beatrice (insieme alla sorella Eugenie). Secondo alcuni insider fra le sorelle York e moglie di William ci sarebbe una lunga inimicizia nata ai tempi del Royal Wedding. “La moda e i vestiti non c’entrano nulla – ha spiegato una fonte -. Le tensioni derivano da fattori più profondi: dopo il royal wedding tra Kate e William, infatti, sia Beatrice che Eugenie sono diventate due comprimarie nella vita dei Windsor. Sono uscite dai riflettori”.