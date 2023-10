Fonte: Getty Images Aitana Bonmati ha vinto il Pallone d'Oro 2023

È la migliore calciatrice professionista della passata stagione. Lei si chiama Aitana Bonmati, ha 25 anni ed è una centrocampista del Barcellona. E, sì, ha sollevato il Pallone d’Oro 2023 insieme a Lionel Messi, premiato per l’ottava volta in carriera. Una scommessa vinta, quella del calcio femminile, che da molto tempo ha raggiunto livelli altissimi. Il prestigioso premio individuale, assegnato da France Football, è stato annunciato dal pluri-campione di tennis Novak Djokovic.

Chi è Aitana Bonmati

Aitana Bonmati è una calciatrice spagnola ed è nata proprio a Barcellona, il club per il quale gioca. Ha iniziato la sua carriera prestissimo ma è arrivata nella prima squadra nel 2016. I riconoscimenti sono arrivati subito attraverso due UEFA Women’s Champions League nelle stagioni 2020-2021 e nel 2022-2023. Proprio nel 2023, a settembre, ha ricevuto il premio UEFA Women’s Player of the Year a Montecarlo.

Gioca anche a livello internazionale e ha iniziato a muovere i suoi primi passi nella Nazionale spagnola Under 17 nel 2013. Ha inoltre segnato due gol contro la Germania ed è stata fondamentale per la vittoria della Spagna agli Europei di categoria nel 2013. Ha poi rappresentato il suo Paese in altre competizioni giovanili tra cui gli Europei Under 19 e i Mondiali Under 20.

Nel 2017 ha invece iniziato a giocare nella Nazionale maggiore e ha fatto parte della rosa che si è qualificata per la Coppa del Mondo Femminile FIFA 2019 in Francia. Nel 2023 è stata convocata per la Coppa del Mondo Femminile FIFA che è stata disputata in Australia e in Nuova Zelanda, contribuendo alla vittoria finale della Spagna. Nel corso del Torneo, ha segnato tre gol e ha giocato come titolare nel match che hanno vinto contro l’Inghilterra.

La gaffe di Novak Djokovic

È il tennista più premiato della storia. Novak Djokovic è stato il presenter dell’edizione 2023 del Pallone d’Oro ed è stato decisamente all’altezza delle aspettative. Almeno fino a quando l’emozione non gli ha giocato un brutto tiro e lo ha fatto sbagliare, maldestramente, proprio mentre doveva premiare la vincitrice Aitana Bonmati. Il nome è quello della super favorita, insignita del premio più importante dopo il grandissimo mondiale disputato nell’estate 2023 e a seguito di una stagione calcistica che l’ha vista protagonista, ma il tennista numero uno al mondo ha dimenticato che doveva essere proprio lui a consegnare il trofeo.

Djokovic ha ricordato la sua passione per il calcio, che ha ereditato da suo padre, ha aperto la busta per leggere il nome e ha lasciato il palco, dimenticandosi che il trofeo doveva essere consegnato proprio da lui. La vincitrice sale sul palco e saluta il tennista, con un rituale che sembrava essere già scritto, eppure non doveva andare così.

Aitana Bonmati viene invece premiata da un addetto e, nonostante Djokovic torni sul palco per scusarsi ormai la gaffe è servita. Niente di male, certo, solo un po’ d’emozione e la poca abitudine a stare dall’altra parte. Le scuse sono state sincere, sorride e si mette la mano sul cuore. Di sicuro, il Pallone d’Oro 2023 assegnato ad Aitana Bonmati verrà ricordato per moltissimi motivi. Premiazione, rocambolesca, compresa.