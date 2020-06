Chi è Jelena, la moglie di Novak Djokovic

editato in: da

Si chiama Jelena Ristic la moglie di Novak Djokovic e la donna dietro il suo successo. Biondissima e sempre sorridente, è legata al tennista da moltissimi anni. I due si sono conosciuti alle scuole superiori, entrambi infatti frequentavano un istituto di Belgrado. In seguito, a soli 18 anni, si sono fidanzati, decisi a iniziare una vita insieme. Poco dopo però le loro strade si sono divise: Novak è volato in Germania per frequentare un’accademia di tennis, mentre Jelena si è trasferita a Milano per studiare alla prestigiosa Bocconi.

“La nostra relazione era come un film di fantascienza – ha raccontato lei anni dopo -. Io ero un’umile studentessa, lui un giovane giocatore di tennis che non aveva tanti soldi da sperperare.. I voli arei erano troppo cari all’epoca, perciò decidevamo con cura quando vederci”. La love story ha resistito alla distanza e la coppia ha costruito un amore forte e indissolubile che dura ancora oggi. La Ristic, terminati gli studi di economia, ha deciso di seguire Djokovic in giro per il mondo, accompagnandolo nei vari tornei. Nel 2014 le nozze, arrivate a coronare una relazione quasi perfetta. Oggi la coppia ha due figli, Tara e Stefan, ed è impegnatissima in campagne a favore dei bambini meno fortunati.

Con l’aiuto del marito Jelena ha creato la Novak Djokovic Foundation, una fondazione che aiuta i bambini che vivono in zone povere, come Serbia, Croazia e Bosnia. “Sono orgogliosa di tutti i nostri progetti perché cercano di affrontare il problema dalla radice – ha rivelato lei in un’intervista -. Per esempio, attraverso il progetto School for Life stiamo avviando attività prescolastiche nelle zone svantaggiate della Serbia”. L’amore, che dura da oltre dieci anni, è stato spesso celebrato da Novack su Instagram. Il tennista infatti non fa mistero di essere innamoratissimo di sua moglie. “Eravamo a Montecarlo e io decisi di portarla in uno dei ristoranti più in voga – ha svelato ricordando il loro primo appuntamento -. Volevo fare bella figura! Non avevo idea di cosa fosse una tartare, e non avrei mai immaginato che fosse carne cruda! Ora ogni volta che leggiamo “tartare” su un menù, scoppiamo a ridere”.