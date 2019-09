A te, che ti preoccupi sempre degli altri e mai di te stessa

editato in: da

A te che sei speciale, certe volte forte e altre fragile. Che pensi sempre prima agli altri e mai a te stessa. Te che hai un cuore grande e vivi per donare, senza chiedere nulla in cambio.

A te che piangi per rifiorire dalle tue lacrime. Che sorridi anche quando le cose non vanno come vorresti, te che sai sempre cercare il buono in tutto e tutti.

A te che metti passione nei tuoi sogni e hai il coraggio di amare anche quando non è facile. A te che non conosci la parola “rimpianto” e neppure “egoismo”. Te che di fronte alla poca sensibilità e alla cattiveria delle persone, raccogli i tuoi cocci e le tue delusioni e ricominci come prima.

A te che hai sempre una mano, e all’occorrenza una carezza, per aiutare il prossimo e non ti nascondi mai dinnanzi alle richieste d’aiuto.

A te che per molti sei buona, forse troppo, per altri debole e sottomessa, non conoscendo loro la nobiltà d’animo e il valore del dono.

A te che hai l’anima gentile e delicata, che sembri venuta da lontano. Una persona come poche di questi tempi, che conosce i valori della vita, che soffre per la crudeltà della gente e di come questo mondo stia cambiando, in peggio.

Ti chiedo di pensare un po’ a te stessa e di avere riguardo della tua fatica. Impara a pronunciare qualche “no” e a distinguere chi merita davvero la tua bontà e la tua gentilezza, rispetto a chi se ne approfitta e basta.

Non rinnegare chi sei e come sei, sei una bella persona, di una bellezza rara e non parlo dell’aspetto fisico. Difendi la tua sensibilità e proteggi quel mondo meraviglioso che si anima dentro di te.

Di persone con un cuore come il tuo ce ne vorrebbero migliaia, per cambiare questo mondo e comprenderne il valore.

Difenditi dalle delusioni, dall’ingratitudine e dalle offese di chi sa solo esigere senza mai donare.

A te che metti la tua disponibilità davanti a tutto e guardi la vita con gli occhi lucidi.

Abbi cura di te e dei battiti del tuo cuore.