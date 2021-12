Le 7 frasi più belle per Capodanno: benvenuto 2022

Lo spirito della festa ci fa sognare: dicembre è un mese molto particolare, perché non è solo legato alla natività. Con l’anno nuovo praticamente alle porte, ci sentiamo invogliate a fare bilanci, a programmare obiettivi ambiziosi, a rendere gli ultimi giorni del mese speciali e ricchi di buoni sentimenti. In tutto ciò, non possono proprio mancare le frasi più belle per Capodanno, non solo perfette per gli auguri (come quelle sul Natale), ma anche per ritagliarsi un momento di riflessione.

È Capodanno: tra il cielo e la terra inizia l’armonia

Con una meravigliosa citazione di Masaoka Shiki, possiamo esprimere il vero significato di Capodanno. Cominciare un nuovo anno è l’occasione perfetta per risplendere, per scacciare via la tristezza e per giorni rinnovati, felici e armoniosi.

Capodanno è il momento in cui si guarda verso nuovi orizzonti e si pensa ai nuovi sogni da realizzare

Un augurio per nulla scontato, un momento per osservare il futuro, per non lasciarsi coinvolgere dalla negatività. Perché nulla è come Capodanno: la sua frenesia, il forte desiderio di puntare al cielo e alle stelle, ricamandolo di sogni infiniti.

Siate cauti con i desideri, ma non accontentatevi di nulla che non vi porti un sorriso

Certo, non dovremmo esagerare: dovremmo piuttosto scegliere gli obiettivi ambiziosi ma realizzabili. Tuttavia, ogni sogno deve avere in comune un aspetto essenziale: portare la felicità nella nostra vita e un sorriso sulle labbra. A Capodanno, non dimenticare di supportare le persone che ami.

Ti auguro di continuare a sognare, a meravigliarti e innamorarti ogni giorno della vita: un felice 2022

Che cosa vorremmo per gli altri? Capodanno non è una festa egoistica, ma un’occasione per far sapere agli amici e alla famiglia che teniamo loro, che speriamo abbiano sempre il massimo dalla vita. Questo auguro non è per nulla scontato, ed è basato sul più classico dei classici: la speranza che tutti possano innamorarsi, amare ed essere amati.

Domani è la prima pagina bianca di un libro di 365 pagine: scrivi un capolavoro

La frase di Brad Paisley è indubbiamente una delle più belle sul Capodanno: per dare il benvenuto al 2022, invogliamo i nostri cari a concentrarsi sul futuro da costruire, sui sogni da realizzare, sulle pagine da scrivere. Sono ben trecentosessantacinque: significa infinite occasioni per non perderci il profumo della vita.

Salutiamo insieme questo nuovo anno che invecchia la nostra amicizia senza invecchiare il nostro cuore

Per la tua amica del cuore, il tuo migliore amico: per tutti quegli amici che hanno vissuto insieme a te ogni giorno, che ci sono stati nei momenti splendidi, ma soprattutto negli attimi difficili, in cui hai vacillato e hai avuto bisogno di una mano per affrontare la tempesta.

Propositi per l’anno 2022: fai ciò che ti rende felice, stai con chi ti fa sorridere, ridi finché hai respiro

Con il 2022 alle porte, abbiamo un unico obiettivo: vivere la nostra vita al massimo, ma soprattutto ricercare quella felicità che ci è tanto mancata in alcuni momenti. Le frasi più belle sul Capodanno ci permettono di dare un suggerimento per il 2022: quei famosi buoni propositi di cui non possiamo proprio fare a meno.