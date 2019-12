Fuga di Capodanno: dove andare e come risparmiare?

editato in: da

Il solo pensiero di prenotare un viaggio dev’essere un modo per rilassarti e non uno stress, perché stai organizzando dei momenti lieti da passare da solo o in compagnia festeggiando l’arrivo del nuovo anno.

Purtroppo però alcune volte ci sono condizioni particolari in cui devi muoverti in fretta: è il caso, ad esempio, del momento in cui cerchi idee di viaggio last minute per Capodanno!

Viaggiare a Capodanno: dove andare?

Hai già in mente una meta? Oppure non hai ancora la minima idea di dove andare a festeggiare il nuovo anno? Nessun problema, sono qui per aiutarti!

Ci sono tanti posti che potresti visitare in questo periodo di fine anno – senza spendere una fortuna – per viaggiare e festeggiare con il tuo partner, gli amici, la tua famiglia o in solitudine: sicuramente le mete più gettonate sono le feste di Capodanno nelle principali città europee, come ad esempio Budapest, con festeggiamenti che iniziano nel primo pomeriggio in pieno centro città per terminare a notte avanzata.

Una destinazione perfetta per chi è in vena di fare festa e viaggia con amici.

Altre destinazioni molto gettonate sono Londra, Barcellona, Cracovia, Parigi, Berlino ed anche Roma, solo per citarne alcune.

Una fuga di Capodanno dev’essere un momento per staccare e passare momenti unici e divertenti con le persone che amiamo, ma anche per viaggiare in solitudine e fare un’esperienza del tutto nuova, magari con tante nuove amicizie conosciute in viaggio: durante l’ultima notte dell’anno ci sono tante feste ed iniziative, sia vicine che lontane da casa tua che ti permetterrano di dare il benvento al nuovo anno.

Se ami la musica puoi cercare destinazioni per passare il Capodanno in piazza, festeggiando con i concerti di Capodanno 2020.

Se viaggi in coppia, puoi regalarti un Capodanno alle Terme oppure scegliere di visitare uno dei borghi più belli d’Italia oppure, ancora, passare un 31 dicembre tranquillo in un agriturismo di campagna.

Fuga di Capodanno: come organizzarla all’insegna del risparmio

Sia che tu abbia già in mente una destinazione o meno, puoi sfruttare Libero Cashback e la sua raccolta di “collegamenti diretti” con le tue destinazioni preferite per organizzare in pochissimo tempo la tua fuga di Capodanno all’insegna del risparmio.

Le migliori occasioni infatti sono proprio quelle last minute, che ti permettono di prenotare la tua vacanza di fine anno al miglior prezzo: se avrai un pò di pazienza, troverai sicuramente un’offerta imperdibile.

Sul sito puoi trovare offerte su voli, hotel, pacchetti volo+hotel per le festività natalizie oppure per passare il Capodanno fuori casa.

Unisci il risparmio grazie ai prezzi migliori delle ultime disponibilità per Capodanno e sfrutta la possibilità di ottenere un cashback: queste due stretegie, messe insieme, porteranno un grande risparmio al tuo portafogli.

Cos’è un cashback? È una percentuale di ritorno di denaro che ti consente di accantonare un credito che potrai, una volta raggiunta la soglia dei 30€, addebitare sul tuo conto corrente. Ti basta scegliere la tua destinazione preferita passando per uno dei numerosi siti aderenti a Libero Cashback per ottenere il tuo ritorno di denaro.

Con il Libero Cashback hai la possibilità di prenotare dal tuo sito preferito e di scoprire nuovi siti per viaggiare all’insegna del risparmio.