Classifica dei 20 film d’amore da non perdere

Perché i film romantici hanno sempre un grande successo? Non rappresentano solo la serata da sogno quando fuori piove e si trascorre qualche ora sul divano con una tisana. In realtà queste pellicole non passano mai di moda, perché sono un potente decodificatore di uno dei misteri più ancestrali: l’amore. Nelle storie sentimentali sul grande o piccolo schermo si vivono le relazioni quasi sempre in modi epici, da favola disneyana, e i personaggi travolgono, incantano con il loro ardore.

Impossibile elencare tutti i grandi film d’amore della storia, ma abbiamo provato a fare una piccola selezione di titoli assortiti, di genere commedia o dramma, blockbuster o indipendenti. Ecco 20 titoli da non perdere, per ridere, commuoversi e soprattutto sognare, volare lontano con le ali della fantasia.

1. Colazione da Tiffany (1961)

Diretto da Blake Edwards, Colazione da Tiffany è considerato uno dei film romantici più belli, ambientato in una New York da favola. Racconta l’ascesa e la discesa dell’irrequieta Holly (Audrey Hepburn), che ha paura di legarsi alle persone ma trascorre le sue colazioni con un croissant davanti alla vetrina di Tiffany. La sua vita di ragazza in cerca del suo posto al sole avrà una svolta grazie all’incontro con lo scrittore Paul Varjak.

2. Se mi lasci ti cancello (2004)

Se mi lasci ti cancello è uno dei migliori antifilm d’amore, perché racconta di una coppia scoppiata, in preda a ricordi laceranti dei momenti insieme e di un possibile spiraglio per liberarsi del background di cuore. Diretto dall’amante del surrealismo Michel Gondry, con Jim Carrey e Kate Winslet, Se mi lasci ti cancello fa fluttuare sulle note di Beck per scrivere la malinconia di un amore che finisce, e che forse riesce a spiccare di nuovo il volo.

3. La La Land (2016)

Volato direttamente agli Oscar 2017, il film La La Land di Damien Chazelle racconta sotto forma di musical – un linguaggio eterno, romantico e celestiale – l’incontro e l’allontanamento tra due anime gemelle, l’aspirante attrice Mia e il pianista Sebastian. Tra i due scoccherà subito la scintilla, ma le diverse velleità di carriera e di vita li porteranno a separarsi, almeno nel mondo reale. In quello dei musical, invece…

4. Giovani, carini e disoccupati (1994)

Houston, è la metà degli anni ’90 e i neolaureati non trovano una soluzione per liberarsi dei “guasti che hanno ereditato” dalla generazione precedente. Lelaina è appena uscita dall’università ed è impantanata nel mondo dei colloqui, dei progetti che vanno in fumo e di quanto sia difficile trovare il proprio posto nel mondo dei media. Al suo fianco, però, c’è da sempre il suo migliore amico: il filosofo rockettaro e ribelle Troy Dyer.

5. Io e Annie (1975)

È uno dei classici romantici vedere, un fiore all’occhiello nel curriculum di Woody Allen. La storia è quella di un amore destinato a soccombere, perché le nevrosi di Alvy Singer non avrebbero potuto in un nessun modo salvare le incompatibilità tra lui e l’affascinante Annie Hall, donna intelligente e controcorrente che gli ha spezzato il cuore. Woody Allen, regista e protagonista, si accompagna al carisma senza tempo di Diane Keaton, un’Annie che sarebbe passata alla storia.

6. Amami se hai coraggio (2003)

Jeux d’enfants è il titolo originale di questo film surreale e romantico, da inserire nella lista dei film d’amore più belli da vedere. Diretto da Yann Samuel, racconta la storia di Julien e Sophie, amici del cuore fin dall’infanzia e impossibilitati ad andare oltre seriamente, a causa proprio di quel gioco, una sfida, una lunghissima, faticosa, dolorosa partita di ping-pong che li lega da quando erano bambini. “Giochi o non giochi?”: le sfide tra due ragazzini diventano fendenti dolorosi da adulti, fino all’incredibile finale. Metafora di ogni storia d’amore o vicenda a sé stante? Amami se hai coraggio fa sognare, fa pensare, fa venire i brividi.

7. Pretty Woman (1990)

La moderna versione di Cenerentola avrebbe avuto problemi vent’anni dopo, all’epoca del #MeToo e delle conquiste femministe. Nel 1990 raccontava una favola di due persone che s’incontrano per caso e si salvano reciprocamente. Tra le commedie romantiche da non perdere, Pretty Woman schiera un’esplosiva Julia Roberts e un affascinante Richard Gere nei panni della squillo Vivian e del miliardario Edward che si intercettano una sera su Hollywood Boulevard.

8. Come eravamo (1973)

In Come eravamo, Barbra Streisand e Robert Redford interpretano Katie e Hubbell, una ragazza militante nel Partito Comunista e un ricco wasp che si incontrano all’università negli anni ’30. Scatta un sentimento più forte di tutto, che li trascina in una storia d’amore costellata di piccoli drammi, errori, incomprensioni. Si amano ma non possono amarsi, perché le differenze tra loro sono inconciliabili, proprio come i conflitti interni di un’America che si sta trasformando troppo velocemente. Per loro rimane il sogno, il pensiero, la nostalgia. Come eravamo è tra i classici romantici da non perdere.

9. Paradiso perduto (1998)

Tratto dal celebre romanzo di Charles Dickens, Grandi speranze, il film di Alfonso Cuaròn racconta del giovane Finn, che incontra per caso la signora Dinsmoor, che lo invita ad andare a trovarlo nella sua grande villa. Lì il ragazzino conoscerà Estella, la splendida nipote della donna, che gli spezzerà il cuore, perché proprio sua zia le ha insegnato a non innamorarsi mai. Questo dramma sentimentale con Ethan Hawke e Gwyneth Paltrow, ispirato a un grande classico, travolge e ammalia.

10. La Bella e la Bestia (1991)

Film d’animazione di cui è stato realizzato un live-action nel 2017, racconta la favola di Belle, ragazza bella e istruita di un paesino francese di campagna. Ambita dal playboy del villaggio, per salvare suo padre rapito da una temibile Bestia, farà un patto con il mostro, di cui inaspettatamente s’innamorerà. Non sa ancora che tanti anni prima la Bestia era un principe… La Bella e la Bestia non può mancare nella lista dei film d’amore più belli da vedere.

11. Carol (2015)

Melodramma di Todd Haynes del 2015, Carol schiera una magnetica Cate Blanchett nei panni di una signora borghese degli anni ’50, che perde la testa per una ragazza più giovane conosciuta ai grandi magazzini di New York. Il loro è un amore proibito, il dramma è incantevole e patinato e racconta una corsa verso la libertà che commuove.

12. Dieci inverni (2009)

Camilla e Silvestro hanno appena finito le scuole superiori quando si conoscono a Venezia. Passeranno dieci anni, raccontati in dieci lunghi inverni, prima che ognuno di loro cresca e prenda coscienza del sentimento per l’altro. Girata tra Venezia e Mosca, Dieci inverni è una storia d’amore intimista, arricchita dalla sublime colonna sonora di Vinicio Capossela.

13. A piedi nudi nel parco (1967)

Commedia romantica brillante e irresistibile, diretta da Gene Saks, racconta di una coppia di neosposi e delle prime, divertenti, vicissitudini matrimoniali nel loro appartamento senza ascensore e acqua calda. Tratta dalla pièce omonima di Neil Simon, è una delle storie romantiche più scoppiettanti della storia del cinema.

14. Romeo + Juliet (1996)

La moderna trasposizione di Baz Luhrmann dell’epica tragedia di Shakespeare è un musical ipersaturato e struggente, visionario come i videoclip degli anni ’90. Leonardo DiCaprio interpreta un Romeo in camicie hawaiane, che si aggira disperato e innamorato per Verona Beach. Claire Danes è una Giulietta volteggiante e alata, pronta a scivolare nei tragici equivoci che avrebbero distrutto un grande amore e le vite di due giovani. Romeo + Juliet è il film romantico per eccellenza da vedere.

15. Via col vento (1939)

Come può mancare Via col vento in una rosa di film d’amore? Il kolossal epico con Vivien Leigh e Clark Gable racconta l’epica storia di Rossella O’Hara, ragazza capricciosa e donna forte, destinata a inseguire tutta la vita l’uomo che ama (ed è sposato con un’altra), senza rendersi conto di avere la felicità a portata di mano. Via col vento è un classico che non può mancare nella propria lista di titoli preferiti.

16. A Star is Born (2018)

L’esordio alla regia di Bradley Cooper è l’adattamento di una storia celebre nel mondo di Hollywood, già realizzata tre volte dagli anni ’30 in poi. Jackson Maine è un cantante indie e simbolo di una generazione ormai soppiantata dall’immagine, dai social, dalle popstar. Ally (Lady Gaga) è una ragazza che sogna di cantare e che trova in Jackson un amore folle e un’occasione d’oro. In A Star is Born, l’apparente favola per loro nasconde un dramma…

17. I segreti di Brokeback Mountain (2005)

Due cowboy si incontrano nel Wyoming e scoprono di sentire un’attrazione reciproca e forti sentimenti l’uno per l’altro. Ma è il 1963 e nell’America rurale queste eventualità sono inaccettabili. Rimangono due possibilità: la finzione o il dramma. I segreti di Brokeback Mountain è un film d’amore che schiera Jake Gyllenhaal e Heath Ledger, calibratissimi e perfetti nel rendere i conflitti interiori di un amore impossibile.

18. Il matrimonio del mio migliore amico (1999)

Julianne è una scrittrice di guide gastronomiche e ha al suo fianco Michael, il suo migliore amico, innamorato di lei da 9 anni dopo un breve flirt naufragato ai tempi dell’università. Il giorno in cui il ragazzo, un cronista sportivo, la chiama per dirle che sta per sposarsi con la dolce Kim, in Julianne scatta un sentimento inedito: amore o voglia di rivalsa? In ogni caso, questo matrimonio non s’ha da fare. Julia Roberts, brillante e spumeggiante, interpreta la protagonista della commedia romantica per eccellenza, divertente e rosa, al fianco di Cameron Diaz, Rupert Everett e Dermot Mulroney.

19. Sliding Doors

Porte scorrevoli: sono quelle che determinano il destino di Helen (Gwyneth Paltrow), che corre per prendere la metropolitana e in due racconti paralleli riesce a infilarsi nel vagone e si vede chiudere le porte davanti agli occhi. In ognuno dei due casi, andrà incontro a conseguenze estremamente diverse, che la porteranno a riconoscere il vero amore. Lo stesso, in ogni caso. Sliding Doors è uno dei migliori film d’amore, da non perdere assolutamente!

20. Titanic (1997)

Epico e colossale, il film di James Cameron racconta la storia di un terribile naufragio e, paradossalmente, di un “salvataggio” in extremis, quello della 17enne Rose, proiettata verso una vita di convenzioni e infelicità. L’incontro della ragazza con lo squattrinato pittore Jack cambierà le carte in tavola, e il cuore della ragazza. Leonardo DiCaprio e Kate Winslet sono i protagonisti di questo film d’amore travolgente, vincitore di 11 Oscar.

Quali tra questi film romantici da vedere assolutamente avete già visto? E quali vi incuriosiscono di più?