Vatinee Suvimol, Cenerentola ha gli occhi a mandorla

Da piccola mi vergognavo del mio cognome. Perché non era italiano. Perché non era quello delle mie sorelle.

“Non posso avere lo stesso cognome vostro?”

“No.”

“Nemmeno con l’adozione?”

“No. La Legge non lo consente”.

Fu da allora che iniziai a sfogliare un piccolo libro chiamato “Codice Civile”. Avevo 12 anni. E sognavo di fare l’avvocato. Sognavo di fare l’avvocato per tutelare il diritto di quelli come me. Di quelli che si trovano nel mio status: lo status di figlio illegittimo. Sì, perché quando si cresce ai margini di una famiglia, fai di tutto per ottenere quella affrancazione in grado di elevarti a pari dignità dei “legittimi”. E quando dissi al mondo che sognavo di fare l’avvocato, c’era chi mi diceva: “Impossibile. Non ce la farai mai: non sei figlia di avvocati”. Se per quello, non ero figlia di nessuno. E così, nonostante questi deterrenti, ho studiato. Per vent’anni, venendo a sapere che l’adozione è un istituto a tutela di tutti i bambini. Sopratutto di quelli non riconosciuti, non legittimati. E così ho scoperto che potevo avere un cognome italiano. Ma oggi scopro che non più bisogno di avere quel cognome italiano. Perché oggi quella bambina, col cognome Thai, è diventata avvocato. La prima avvocatessa Thai nella Storia dello Stato Italiano”.

È la prima volta che apro un’intervista con parole che non siano mie, ma per raccontare Vatinee, volevo fosse lei stessa ad accompagnarvi nel suo mondo, con la delicatezza che la contraddistingue da sempre, e questo nonostante di motivi per essere arrabbiati con il mondo ne avesse parecchi. Concepita per caso (ma noi lo sappiamo che il caso non esiste) a Bangkok da una madre poco più che adolescente, abbandonata dalla stessa per rincorrere il sogno italiano, cresciuta dalla nonna, a sei anni sbarca a Roma per crescere insieme alla sorella Valentina, che non sapeva di avere, in una famiglia che forse non l’ha mai accettata ed amata veramente, la Suvimol decide con determinazione di cambiare il suo destino, non dimenticando mai né le sue radici né il padre mai incontrato, al quale in età adulta dedica il suo blog aperto nel 2011, A Thai Pianist, perché l’unica cosa che sapeva di lui era che fosse un pianista. Ed è per questo che ho deciso di raccontarvi la sua storia, perché in ognuna di noi è nascosta una principessa, alcune però ci credono più di altre, riuscendo a vivere la loro favola, regalandola al mondo. Questa è la storia di Vatinee Riva Suvimol.

Sono nata a Bangkok 40 anni fa. Mia mamma era l’ultima di sette figli, discendente da una famiglia di antichi nobili decaduti. Le sue sorelle erano riuscite ad andare in sposa a uomini di rango superiore e a finire gli studi ma quando nacque lei, non c’erano più soldi. Una sera conosce un ragazzo che suona in un piano bar. Aveva litigato con i fratelli e non voleva tornare casa. Così quella notte rimase a dormire fuori casa. E in quella notte sono stata concepita. A poco più di 19 anni, dopo alcuni mesi si rese conto che qualcosa non andava. Fu allora che capì di essere incinta di me. Lo disse a quel pianista del locale ma lui rispose che non ne voleva sapere. Pare fosse già sposato e avesse già figli.

La storia di Vatinee continua così…

Senza un lavoro, con un pancione che cresceva e con gli sguardi del villaggio e di tutta la famiglia, portò avanti la gravidanza e andò a partorire da sola. Quando nacqui, mi contò le dita delle mani e dei piedi. Ero normale. Per fortuna. “E adesso come farai a mantenerla senza un uomo?”, le chiesero tutti. Cercò lavoro come hostess in uno dei ristoranti più prestigiosi di Bangkok. Con i soldi dei turni serali mi comprò il latte in polvere e l’argenteria che andava tanto di moda tra i neonati thai. Le dissero tutti che io ero uguale a quel pianista che ancora suonava in quel locale. Ma voci del villaggio dicevano che lui avrebbe replicato: “Non ci credo che sia figlia mia, potrebbe essere figlia di chiunque altro”. Da allora promise a se stessa che non gli avrebbe più fatto sapere nulla di me. E così fu. Per 40 anni.

Mia madre era cosi bella che si innamorò di lei un giovane italiano di buona famiglia in vacanza in Thailandia. Lei gli confessò che era “una ragazza segnata”, cioè una ragazza madre, senza un marito. Per la Thailandia, un reietto della società. A lui non importava, era così folgorato che le promise che le avrebbe mandato un biglietto per Roma e che l’avrebbe sposata. Quando, mesi dopo, arrivò per davvero un biglietto aereo di sola andata mia madre pensò che forse la sua vita non era finita, che forse poteva ancora tornare a vivere e a sognare, a 20 anni, lontana dagli occhi bigotti di Bangkok e in un mondo che le apparve come un sogno: Roma, l’Italia, l’Europa. Il sogno di ogni ragazza thai che sperava di incontrare un principe azzurro europeo.

E così partì per Roma e mi lasciò a Bangkok con la nonna. Mandava i soldi e con quei soldi riuscivamo a tirare il mese in due famiglie. Io ero felice, crebbi con la nonna, lo zio e con i cugini che erano come fratelli perché in Thailandia vivevamo tutti nella casa di mia nonna. Sapevo che ogni anno veniva a trovarci la mia “mamma” e che dovevo portarle rispetto perché lei era diventata una donna facoltosa dopo essersi sposata con un europeo. Io ubbidivo. Sapevo che la nonna aveva sempre bisogno di soldi per le bollette e per la spesa. E ricordo che ogni anno veniva questa signora tutta elegante e truccata e che decideva di comprarmi tutto ciò che desideravo. Le ero grata e avevo un po’ soggezione di lei, ma non riuscivo a provare null’altro. Per me la mamma era la nonna.

Il giorno che tutto cambiò

Un giorno, quando avevo 6 anni, la nonna mi disse: “Sta venendo tua mamma dall’Italia ma stavolta c’è una novità. Viene per prenderti e per portarti via, vivrai con lei, con suo marito e con una sorellina di nome Valentina. Imparerei l’italiano e crescerei in una buona famiglia dove ti compreranno vestiti e ti faranno andare nelle migliori scuole.

Io ero disperata, piansi ogni giorno implorandola di non lasciarmi e di non costringermi a quel trasferimento forzato. All’aeroporto guardai indietro per paura che fosse l’ultima volta che avrei visto la nonna e lo zio. Ancora oggi, quando passo per quell’aeroporto, torno la bimba di 6 anni e scoppio a piangere. È una ferita che ancora non sono riuscita a ricucire. Mi sono sentita strappata dai miei legami, dai miei cugini, dalla mia casa, dalla mia vita, una vita povera dove mangiavo solo una volta al giorno, ma che mi rendeva una bambina felice e spensierata.

In quel momento tutto cambiò e il mio cuore si congelò per anni. Venni a Roma, crebbi con una famiglia che non ho mai sentito mia. Il mio patrigno era severo, la mamma non era poi così affettuosa (ho poi scoperto che soffriva di depressione), l’unico conforto era la mia sorellina, Valentina, ma non capivo quando mi parlava perché parlava italiano e io conoscevo solo il Thai. Ogni giorno pensavo alla mia Thailandia e aspettavo che la nonna mi venisse a prendere. Poi un giorno scoppiò una triste consapevolezza: la nonna mi aveva abbandonata lì. Nessuno mi avrebbe mai salvata. Quello era il mio destino.

Crebbi come una bambina triste e scoppiavo in lacrime quando qualcuno si avvicinava a me. Talmente tanto che il mio papà italiano si imbarazzava: “Perché fai cosi? Sembra che ti trattiamo male, la smetti di piangere davanti alle persone?”. Non mi era nemmeno permesso di piangere. Mi feci forza e iniziai a ripiegare nello studio. In 6 mesi imparai l’italiano perfettamente. Mio papà era un funzionario bancario per cui dopo Roma ci siamo trasferiti a Singapore e poi in Germania. E così imparai anche l’inglese, il tedesco e il francese. A 12 anni parlavo quasi 5 lingue.

Mi piaceva ricevere i complimenti per la mia “intelligenza” e decisi di dedicare la mia vita al mio riscatto. Crebbi con le sorelle che tanto amavo ma sentendomi sempre una estranea. Mia mamma non mi considerò mai una figlia, ma un errore. E spesso si vergognò di me, del fatto che fossi 100% thai e non mista come le altre due figlie, del fatto che avessi la pelle scura, come la gente delle classi povere in Thailandia, che ero uguale a mio padre, quell’uomo che le aveva rovinato la vita. Sono cresciuta sentendomi brutta e indesiderata. E così quando ho avuto i primi maschietti che facevano a gara per corteggiarmi, mi mettevo a ridere. Ma come posso io, così brutta e scura, piacere ai ragazzini così belli? Impossibile!

Eppure il vuoto che sentivo in casa veniva come colmato dal calore delle persone fuori casa: ovunque andavo mi facevo voler bene. Insegnanti, amiche, ragazzini, tutti si affezionavano a me. Credo che in me c’era, e c’è tutt’ora, quella ricerca eterna di consenso e di piacere al prossimo, pur di colmare la solitudine che sentivo di me. Adolescente, chiesi a mamma se suo marito poteva adottarmi. Così avrei potuto sentirmi finalmente parte integrante della famiglia e avere lo stesso cognome delle mie sorelle. Odiavo il cognome thai, il cognome di mio madre che di me diceva che non ho mai avuto un padre che mi abbia riconosciuto. Lei rispose: non è possibile, la legge non lo permette. Non è possibile, pensai. Non è possibile che una legge non tuteli i diritti di un bambino che sente il bisogno di integrarsi in una famiglia. E così promisi a me stessa che avrei studiato da sola il diritto italiano per poter un giorno comprendere a pieno tutti i diritti di una bambina.

Inizia un altro capitolo

Fu così che iniziò la mia passione per la giurisprudenza. Mi diplomai un anno prima per poter iniziare l’università al più presto ma a 18 anni decisi finalmente di lasciare quella famiglia che mai mi aveva fatto sentire una di loro e mi resi conto che non era facile mantenersi, sopratutto se avevi 300mila lire in tasca e dovevi mangiare, dormire e sopravvivere. Venni a Bergamo alla ricerca di un lavoro. La priorità era il lavoro. Con la busta paga avrei preso una casa in affitto e mi sarei iscritta all’università. Era il 2000. Avevo 20 anni. A Bergamo feci tre colloqui di lavoro in 3 giorni: facevano a gara per assumermi perché parlavo 5 lingue. Un’azienda grande del settore chimico cercava receptionist con conoscenza dell’inglese. Mi proposi per quel posto, perché il contratto chimico pagava molto bene. Il titolare mi disse che non poteva assumermi: avrei dovuto lavorare in una portineria e “aprire ai camionisti”. Ero troppo qualificata per quel ruolo ed era un peccato. Lo implorai: il contratto prevedeva una paga base di un milione e quattrocentomila lire. A me sembravano tantissimi e desideravo molto quel posto.

Infine mi chiamò una società di informatica. Lo stipendio era buono e l’ambiente mi piaceva. C’erano tanti colleghi giovani, che iniziarono a farmi la corte. A me piaceva l’unico che non mi si filava. Si chiamava Giuliano e non mi chiedeva mai di andare a prendere il caffè con lui. Così mi auto invitavo: lui era neo laureato in ingegneria e lavorava lì come stagista. Dopo qualche mese di lavoro, pagai l’affitto e poi la retta dell’università. Mi accompagnò lui a fare le foto per il tesserino. E quella sera facemmo l’amore. Nella foto del tesserino avevo ancora gli occhi che luccicavano.

Da quel giorno tutto cambiò. Non mi sono più sentita sola. Avevo una persona che mi voleva bene senza guardare il colore della mia pelle e l’origine del mio cognome. Mi voleva bene e basta. Mi portò a sciare, mi portò al mare, mi portò a conoscere la sua famiglia. Non pensavo di poter essere così felice e serena. Non dovevo più lottare per nulla. Fu in quel periodo che mia sorella Valentina mi scrisse dicendomi se poteva venire a vivere con me a Bergamo. I miei tornavano a viaggiare. Insomma, all’improvviso avevano bisogno di me, del mio aiuto. All’improvviso mi avevano chiamata dopo anni di silenzio (e mai un: dove sei? cosa fai? dove vivi? come fai a guadagnare?). Io ero così felice di poter tornare a vivere con Valentina. Io e lei da sole e in libertà. Senza nessuno a rimarcare che non eravamo sorelle al 100%, che eravamo diverse, che avevamo cognomi diversi. Lei era dolce e aveva tanto bisogno di uscire da quella casa che era inquinata a prescindere dalla mia presenza, ma per problemi di depressione di mia madre.

Bergamo diventò la nostra casa, il punto di partenza per ricostruire le nostre vite. Lei conobbe un ragazzo che poi divenne suo marito e con cui negli anni ha costruito un impero nel mondo della moda. Io presi casa con Giuliano, continuammo a lavorare in azienda, facendo piccoli passi in avanti di carriera e io dopo 4 anni precisi di università mi laureai. Avevo un posto di lavoro che mi gratificava e mi faceva guadagnare bene. Gestivo clienti del mondo tessile che ai tempi erano nomi nuovi ma che col tempo sarebbero entrati nel mercato mondiale, oggi meglio conosciuti come ZARA, H&M, UNIQLO.

L’arrivo di Sofia

Non sapevo se lasciare il lavoro (fisso) e tentare la pratica forense (precaria). Ne parlai con Giuliano: avevamo un mutuo ma avremmo stretto la cinghia. Lui voleva che io mi sentissi realizzata. E così ci provai. E proprio quando mi dimisi dal mio lavoro di dipendente in carriera e a tempo indeterminato, rimasi incinta! Precaria e incinta. Ma felice. Arrivò Sofia, con tutte le incertezze del caso, arrivò lei che mi fece sentire quella mamma che avevo sempre desiderato essere per riscattare il mio passato. Mi sarei presa cura della mia bimba e non l’avrei mai abbandonata.

Era difficile diventare avvocato con una neonata, ma lavoravo 12 ore al giorno per pagare la tata 4 ore. Volevo investire per il mio futuro per diventare avvocato. Per capire bene la legge sulle adozioni e sul diritto di integrazioni dei minori. Ho scoperto infatti che non solo l’adozione è possibile, ma l’adozione del “figlio del coniuge” viene incentivata e agevolata. E così divenni avvocato. Avvocato Suvimol. Il primo avvocato thai in Italia. Ricevetti anche i complimenti dall’Ambasciata thailandese e oggi sono legale di fiducia del ministero del commercio thai a Milano.

La mia vita sembrava perfetta: un lavoro per cui avevo studiato tanto, una famiglia come la immaginavo da piccola, una bambina che avrei cresciuto senza far vivere traumi. Eppure non stavo bene. Sentivo di dover esorcizzare qualcosa: una mancanza, un malessere, una cosa interrotta.

La cucina thai, la fotografia e…

E così nel 2010-2011 iniziai a scrivere tra le pagine di un blog che chiamai Un pianista thai. Non so perché ma ho sentito il bisogno di chiamarlo cosi. Perché amo il pianoforte e perché mi sarebbe piaciuto suonarlo, come quel padre che non avevo mai conosciuto, che mi aveva ripudiata. Il blog era un diario personale, mi piaceva riversarci i ricordi di infanzia. Parlavo della nonna, dei pochi soldi che avevamo, del poco cibo che arrivava in tavola e della fame che provavo spesso ma per cui non sono mai stata, nemmeno per un istante, una bambina infelice. La bambina infelice lo divenni solo in Europa, con la ricchezza a tavola, ma col vuoto nel cuore.

Parlavo delle ricette thai e di quanto io ne sentissi la mancanza, anche se in realtà avevo vissuto solo 6 anni in Thailandia. Pensavo che nessuno mi avrebbe letta, eppure i primi post raccoglievano già tantissimi commenti: scrivi ancora Vaty, chiunque tu sia, che bello leggere di questa tua storia, sembra un libro.

Ho continuato a scrivere finché arrivò la voce ai miei che stavo spifferando al mondo i fattacci nostri. Mia mamma mi intimò di smetterla: sia di sognare quel pianista thai che di romantico non aveva proprio nulla sia di raccontare della nostra vita povera a Bangkok e della nostra famiglia.

Rimasi molto male, cancellai quei post ma copiai tutto il testo in un documento che conservai. Iniziai cosi a postare ricette thai. Era il 2012 e andavano di moda i primi blog di ricette. Non sapevo nulla di fotografia, men che meno di food photography, ma imparai pian piano da autodidatta. Iniziavano a popolare tantissimi nuovi blog di cibo, tutti si fermavano al mio blog, rimanevano incantati dalle foto e mi chiedevano consigli. Si sparse la voce che ero una foodblogger molto brava, anche avvocato, e che dispensavo consigli su come fotografare il cibo, argomento ancora poco noto ai tempi.

Erano gli anni di Facebook, dei gruppi, delle interazioni. E così con un gruppo di amiche foodblogger creammo un gruppo che nell’arco di poco raggruppò 300 foodblogger sparsi per tutta Italia che non si conoscevano fisicamente ma si leggevano tramite i blog. Organizzammo un raduno nel 2013. Fu un momento bellissimo: io facevo da perno perché tutti avevano presente “Vaty” e dall’altra parte, per l’ottima memoria che avevo, conoscevo a memoria tutti i blog d’Italia. La mia ricerca eterna del consenso mi portò a farmi voler bene anche dal mondo web e mi elessero come “leader spirituale”.

Nel 2014, un editore digitale si accorse di me e mi chiese di aprire un progetto con lui raggruppando tutti questi blogger che intanto avevano sviluppato doti fotografiche di altissimo livello. Creammo così un sito che raggruppò 200 blog in una piattaforma di nome iFood che faceva oltre 1 milione di visite al mese. Gli sponsor e i brand ci notarono così iniziai a creare una professione che prima di allora non esisteva: il foodblogger. Le aziende commissionavano ricette e fotografie e io e il mio team di foodblogger coordinavamo questi progetti.

Tutti volevano entrare a far parte di questo progetto, tutti volevano avere l’occasione di lavorare con il blog, tutti volevano diventare mia amica. E così ero diventata tanto amata quanto odiata. Me ne dissero di ogni colore. Perché le novità facevano paura, sopratutto novità che avevano potere economico. Il progetto andò bene e l’editore, sentita la mia storia, volle pubblicare la mia autobiografia: “La mia storia thai, ricordi e ricette”.

È lì che ho quindi ripreso ciò che avevo smesso nel blog: il racconto della mia storia. Scrivere mi fece bene. Piano piano riparai tutte quelle piccole fratture del cuore. Ad ogni capitolo, sentivo di essere cresciuta, di aver compreso tante dinamiche. Ho perdonato tutti per avermi abbandonata a me stessa: la mia nonna, la mia mamma, il mio papà italiano. Il libro si conclude con me che parlo della mia famiglia composta da Giuliano e Sofia e della felicità ritrovata, in un lavoro che mi gratificava e di una passione che aveva cambiato il web. Nonché della speranza di avere un altro figlio e chissà di farmi ritrovare da quel padre thai che magari “richiamato dal nome del mio blog, mi avrebbe ritrovato”.

Il libro, uscito nel 2017, non ebbe molto successo ma venne preso da tutti i miei lettori e simpatizzanti. Tra questi un’amica thai si propose di farmi ritrovare mio padre. In realtà non mi interessava, dopotutto non lo avevo mai conosciuto quindi non mi mancava. Sentivo solo un vuoto per la mancanza di una figura paterna, ma non mi mancava. Lo cercò su Facebook per un anno ma nulla. Un giorno su un profilo con nome e cognome di mio padre ritrovò un video di un signore che suona il pianoforte. Cerca di mettersi in contatto con lui e dopo diversi tentativi gli chiese esplicitamente: “Ma lei per caso ha una figlia in Italia, perché c’è una famosa foodblogger di origini thai che cerca suo padre naturale che ha il suo nome e cognome?”. “Sono io, è mia figlia, si chiama Vatinee”.

La mia amica commossa mi avvisò e mi mise in contatto con lui. Non riuscimmo a parlarci perché io non scrivo thai e lui non scrive inglese. Tramite lei che ci fece da traduttrice venni a sapere che lui mi aveva sempre cercata, che mi aveva lasciato andare in Italia e che sperava di avere mie notizie tramite la nonna ma dopo la morte di quest’ultima non seppe più nulla. Disse anche che mi ha pensato per 40 anni e che avrebbe voluto avvisarmi che ho due sorelle, di cui una magistrato e una designer.

Quando mi passò questi due nomi, li digitai su Facebook e chiesi amicizia ad entrambe. Ma non mi risposero. Così digitai il nome della designer su Google e trovai migliaia di articoli e foto su di lei: Wannasiri Kongman. Stilista thai che ha vissuto a New York, fondatrice di un brand di borse di lusso e multi milionaria a Bangkok. Svenni. Scrissi a Valentina, che negli anni con suo marito aveva avviato brand di borse che avevano riscontrato un successo pure discreto nel mondo: “Senti, conosci il brand BOYY?”. “Sì, certo, un brand di nicchia, di lusso, lo vendono solo a Porto Cervo e in boutique di lusso, perché?”. “Perché è il brand della mia sorella thai, la figlia del mio padre naturale”.

Stentiamo ancora a crederci. Dopo aver letto tutto su di lei, la stalkerizzo sul suo profilo Instagram. Ovviamente ha un profilo con la spunta blu, migliaia di followers e dalle foto sembra cosi glam, ricca, famosa e trendy. Non oso scriverle ma ci provo: “Ciao, so che sembrerà strano, ma ho ritrovato mio papà naturale e lui mi ha detto che tu sei mia sorella. Sei qui a Milano? Io abito a Bergamo, non posso crederci che siamo cosi vicine!”. Lei mi risponde: “Incontriamoci domani”.

Sono andata all’incontro con il cuore in gola. La prima cosa che mi disse: sei uguale a papà. Piansi fiume di lacrime. Per la prima volta mi sono sentita figlia di qualcuno. La prima volta in vita mia. Ci siamo raccontate le nostre vite e mi ha spiegato che anche lei non ha vissuto molto con lui, anzi era convinta che lui avesse divorziato da sua mamma per mia madre. Io rettificai dicendo che lui abbandonò subito mia mamma alla notizia che era incinta.

Era il 2018. Da allora ci vediamo ogni volta che lei è a Milano. La sua è una vita particolare essendo una stilista internazionale, vive tra Bangkok, Canada e Milano. Ci vediamo e ci confidiamo su tutto ma lei preferisce che non si sappia della sua vita personale perché in Thailandia è una personalità molto conosciuta. Per cui resto abbastanza discreta su di lei anche se vorrei gridare al mondo: “Ehi.. avete presente quella designer fighissima e di successo? È mia sorella!”.

Ne parlo ogni tanto sui miei profil social dove ho tantissimo seguito di gente che mi stima e mi adora: per il mio essere avvocato, mamma, influencer, autrice e fotografa. Infatti dopo il successo del mio blog, del mio nuovo portale indipendente, sono stata contattata da un editore per scrivere un libro su come fotografare il cibo. Il manuale ha avuto un successo pazzesco e ogni giorno mi seguono nuove persone, curiose di sapere come fotografo e come coniugo questa vita tra avvocatura e influencer. Tutti pensano insomma che io abbia una vita pazzesca: viaggi da sogni, prodotti regalati, studio legale di successo, brand di borse di famose, un marito perfetto e dei figli speciali. Ma non sanno che ogni tanto mi vengono i paragoni con la mia nuova sorella thai e mi tornano i complessi di inferiorità dell’infanzia: lei è cosi bella e così in gamba, rispetto a lei sento di non essere abbastanza.

Ma poi guardo il dono che mi ha fatto questa seconda parte della mia vita: mio marito, mia figlia, mio figlio, il ritrovamento di mio padre, che ho abbracciato l’anno scorso per la prima volta, e l’incontro con mia sorella thai, e penso che non ho più motivo di rivangare il passato.

Oggi ho confessato a mio padre italiano di questi incontri. Le mie sorelle si trovano benissimo con la sorella thai e ultimamente facciamo cene e viaggi tutte insieme, tra donne, per recuperare i 40 anni persi. L’unica a non sapere nulla è mia madre. Credo non sopporterebbe l’idea che io mi sia ricongiunta a lui e che abbia delle sorelle, di cui una stilista tra le più famose in Thailandia e di cui lei certamente avrà letto nelle riviste di moda. Questo è un capitolo della mia vita di cui non riesco a gioire: avere una notizia così immensa e bella e non poterla rivelare proprio alla persona che mi ha generata mi fa sentire ancora una volta oppressa, abbandonata, incompresa.

Ma la vita è proprio come un libro. Sfoglio le pagine in attesa di capire cosa mi riserveranno i prossimi capitoli.