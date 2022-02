Sanremo 2022 seconda serata, Luisa Corna: “Emma e Rettore-Ditonellapiaga al top”

Sanremo 2022, i look del 2 febbraio, seconda serata

La 72esima edizione del Festival di Sanremo, che si conclude sabato 5 febbraio, è entrata ormai nel vivo. Tutti i 25 big in gara si sono esibiti e ormai è tempo di fare pronostici su chi vincerà quest’anno.

Luisa Corna, che commenta per noi il Festival, ci ha dato la sua personale classifica provvisoria, in attesa di riascoltare tutti i brani nella terza serata di Sanremo 2022 (LEGGI LA SCALETTA DELLA TERZA SERATA).

Sanremo 2022, boom di ascolti per la seconda serata

Intanto la seconda serata fa registrare un boom di ascolti, superiori anche a quella dell’esordio. Sanremo 2022 incolla agli schermi ben 11 milioni 320mila spettatori con uno share del 55,8 per cento.

Siamo così giunti alla terza serata. Dopo Ornella Muti e Lorena Cesarini, ad accompagnare Amadeus nel appuntamento musicale di giovedì c’è Drusilla Foer per la quale c’è molta attesa anche per Luisa Corna come ci aveva spiegato prima dell’inizio del Festival.

Il commento di Luisa Corna sulla seconda serata

Quale dei 13 brani ascoltati nella seconda serata del Festival ti ha colpito di più?

Mi sono piaciute diverse canzoni. Quella di Emma, interpretata con la solita grinta e intensità. Ma anche la coppia Rettore-Ditonellapiaga che hanno portato sul palco un brano ricco di energia. Bella anche la ballad di Fabrizio Moro. Poi mi è piaciuto il brano di Aka 7even e infine la canzone di Elisa che ha portato sul palco la sua indiscutibile classe artistica.

Ora che abbiamo sentito tutte le canzoni ti sei fatta un’idea su chi potrebbe vincere Sanremo 2022?

La mia personale classifica vede nei primi posti: il duo Mahmood-Blanco, bellissimo brano interpretato con grande alchimia dai due artisti. Poi direi Emma, grintosa e sofisticata anche nel look, l’accoppiata Rettore-Ditonellapiaga, la classe indiscussa di Elisa e La Rappresentante di Lista, il suo Ciao Ciao potrebbe diventare un tormentone.

La seconda serata del Festival è apparsa meno brillante della prima, sei d’accordo?

A dirti la verità non ho notato una grande differenza tra la prima e la seconda serata. Non mi sembra ci sia stato un grande calo. Secondo me si sono abbastanza equilibrate.

Sanremo 2022, la classifica provvisoria