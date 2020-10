Cristina Cicolari, Temptation Island ultimo atto

editato in: da

Faccio outing: non ho mai guardato Temptation Island, mi era capitato di girare per caso di trovarmi queste coppie davanti ad un falò che se le dicevano di ogni, e mi sembrava la cosa più triste del mondo, senza peraltro capire nulla del perché, non avendolo seguito. Ma il giorno dopo la trasmissione mi ritrovavo la timeline di Facebook invasa da commenti vari, da ogni tipo di contatto, e mi sentivo tagliata fuori. Quasi tutti i miei amici lo guardavano, poi girando su Instagram mi è apparsa lei, Cristina Cicolari, che con la sua immensa ed ironica mimica facciale prendeva bonariamente in giro i partecipanti di questo reality, e video dopo video mi sono convinta che dovevo dargli una possibilità a questo programma.

E ho fatto bene, anzi benissimo. Questa trasmissione andrebbe prescritta a tutti i ragazzi e le ragazze nella fascia d’età tra i venti e i trenta per rendersi conto della varietà umana presente al mondo. E se nella prima puntata non riuscivo a darmi pace per il rapporto di Sofia ed Amedeo, con una lei che perdona le corna confessate in diretta tv dal fidanzato, non lasciandolo nemmeno parlare, convinta di poter basare un rapporto sull’amore di un singolo, il suo, per entrambi, nelle settimane successive mi sono sempre più appassionata a due delle coppie che stasera scopriremo se usciranno insieme o separate. Sto parlando di Speranza e Alberto, Nello e Carlotta.

Cristina Cicolari, che su Instagram trovate come cichibigpoop, commentava puntata dopo puntata le uscite dei fidanzati, i vari “pinnettu”, i baci dati alle tentatrici, le confessioni dei tradimenti, e ogni volta era in grado di farmi ridere di gusto. Mai scontata o banale, questa ventisettenne bergamasca ha il dono di trasportarti nei suoi racconti buffi, mentre imita Belen e canta le canzoni con il suo accento, o mentre inarca il sopracciglio censurando le parolacce con il singhiozzo, insomma una performer comica vera, una di quelle che vorresti avere come amica per dare libero sfogo alle battute ironiche che non tutti capiscono, o per guardare il GF vip mentre ti mangi quintali di popcorn e dici la tua sui vari concorrenti. È la vicina di casa cui andare a chiedere lo zucchero per poi trasferiti sul suo divano a fare due chiacchiere.

Quando le ho chiesto di mandarmi una sua foto per l’intervista, mi ha candidamente rivelato che non ne aveva, perché non si era mai preoccupata di farne, perché tutto quello che voi troverete sul suo profilo è frutto di improvvisazione comica, perché lei parla con la pancia e dice quello che ognuna di noi pensa guardando Speranza e Alberto. Solo che lei lo fa meglio. E allora se volete farvi un regalo e staccare anche solo per cinque minuti cercate i suoi video e lasciatevi trasportare dal suo sopracciglio.

Chi è Cristina Cicolari?

Sono una ragazza che abita nella provincia di Bergamo. Lavoro in un’agenzia di web marketing, passo il mio tempo libero o con le amiche o con la mia famiglia. Vivo di cose semplici, ma bellissime.

Come nasce questa tua passione per Instagram e per i video buffi?

Nasce all’incirca un anno fa. Mentre stavo facendo la valigia per andare in vacanza, vidi un video di una nota influencer e mi sono detta: ora provo a esprimere ciò che penso con un video. E così ho fatto.

Donna e comica (e direi anche gnocca) un tris vincente, oppure ancora difficile da coniugare?

Gnocca? Sei fin troppo buona. No, fortunatamente non è mai stato difficile per me. Sono sempre stata una persona molto ironica. Negli ultimi anni ho potuto affilare sempre di più questa mia dote, ma sono solo all’inizio.

Sei un’appassionata di reality per scelta o per poterli usare come base per i tuoi video?

Sono un’appassionata di reality fin da quando sono bambina, non me ne sono mai persa uno. Secondo me, se non fossi stata così appassionata, non avrei mai potuto dar vita all’idea di provare a fare dell’ironia sui dialoghi che avvengono durante queste trasmissioni.

Fammi una classifica dei programmi più trash

Ovviamente il re dei programmi trash è Ciao Darwin. La “Macchina del tempo” è ovviamente il mio momento preferito. Poi c’è Temptation Island. Uomini e donne e Il Grande Fratello. Anche se, devo dire, ultimamente Barbarella D’Urso con i suoi caffeucci ci sta dando parecchie soddisfazioni.

Perché programmi come Temptation island piacciono tanto? Per esorcizzare le corna o per sentirsi migliori?Piacciono tanto perché sono programmi non impegnativi. La gente ha bisogno di un po’ di spensieratezza a fine giornata.

Previsioni per l’ultima puntata di stasera?

Io mi auguro che finalmente Speranza trovi la forza di lasciare Alberto, e di vedersi per quella che realmente è, spero che trovi la forza di darsi una reale possibilità per essere felice. Senza quell’uomo che l’ha tradita (probabilmente) per sedici anni. Ma la mia paura è che invece ancora una volta lo perdonerà, dandogli una ennesima possibilità, che lui, evidentemente non si merita. per quanto riguarda Nello e Carlotta invece io vorrei tanto che uscissero insieme, perché si amano, si vede da come guardano i rispettivi video, dalle lacrime di lei, dal nervosismo di lui, credo che stasera la ventisettenne di Ostia ci darà delle grosse soddisfazioni durante il falò, perché alla fine Carlotta è una di noi, una che quando ama lo fa con tutta sé stessa, come quando si sente tradita e soffre pensando alla sua relazione. Le sue lacrime sono quelle di tante di noi, la loro è una storia vera, fatta di alti e bassi, ma dove alla base c’è tanto amore. Quindi mi auguro davvero di vederli uscire insieme.

Parteciperesti a un reality?

Assolutamente si, non lo nego. Sarebbe un traguardo bellissimo per me. Mi sono sempre immaginata come sarebbe entrare nella casa nel Grande Fratello.

Ti ispiri a qualche comica/o in particolare?

A dire la verità non m’ispiro a nessuno. Ed è proprio questo che mi piace di me. Non sono un copione, non ho creato un personaggio. Io sono così anche nella vita di tutti i giorni. Ti posso dire però chi è il mio comico preferito, Checco Zalone, senza nessun dubbio. La sua comicità è fenomenale.

Com’è nasce cichibigpoop?

Sono sempre stata sui social, ho sempre avuto questa vena ironica, ma la condividevo solo con i miei parenti e qualche amico. Io ci sono sempre stata, ero solo da scoprire.

Quali sono i tuoi sogni a parte salvare il mondo?

La La televisione è uno dei miei sogni nel cassetto, senza dubbio. Amo la recitazione. E se proprio devo sognare, lo faccio in grande, immagino un “Mai dire Temptation Island” con i mie commenti, come faceva la Gialappa’s band.

E noi di DiLei siamo pronti a scommettere su di te. Aspettiamo di vederti in tv.