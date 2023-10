Frasi sulla malattia, per affrontare i momenti più difficili senza perdere il sorriso

Affrontare una malattia non è mai facile, soprattutto quando la sofferenza prende il sopravvento: ecco alcune frasi profonde per trovare la forza di andare avanti

Le migliori citazioni e aforismi per affrontare la malattia

La salute è un bene preziosissimo, ma anche molto fragile: tutti, prima o poi, ci troviamo a fare i conti con la malattia e a dover affrontare momenti di grande sofferenza. A volte dura poco, e poi ci sentiamo più forti e coraggiosi. Ma c’è chi si deve scontrare con una malattia cronica o invisibile, incontrando così ostacoli impensati sul proprio cammino. Convivere con questo dolore non è facile, e a volte andare avanti sembra impossibile.

Ma tornare a sorridere si può, anche quando la sofferenza prende il sopravvento. Circondarsi di persone care e di istanti di felicità possono aiutare chi sta male a ritrovare la forza di non arrendersi davanti alle difficoltà e al dolore. Su DiLei abbiamo raccolto alcune potentissime citazioni sulla malattia, per provare ad affrontare i momenti più bui della vita senza perdere il coraggio.

Frasi sulla malattia

Non possiamo scampare per sempre alla malattia, foss’anche soltanto la vecchiaia – che, prima o poi, arriva per tutti. Moltissimi grandi pensatori, filosofi e scrittori hanno affrontato questo tema difficile, regalandoci riflessioni bellissime (e talvolta dolorose) sulla malattia e sul modo in cui la affrontiamo. Ecco alcuni degli aforismi più famosi.

A volte avrai il controllo della tua malattia e altre volte sprofonderai nella disperazione, e va bene. Impazzisci, perdona te stesso e riprova domani. (Kelly Hemingway)

Dietro ogni malattia cronica c’è solo una persona che cerca di trovare la propria strada nel mondo. Vogliamo trovare l’amore, essere amati ed essere felici proprio come te. Vogliamo avere successo e fare qualcosa che conta. Abbiamo solo a che fare con limitazioni indesiderate nel viaggio del nostro eroe. (Glenn Schweitzer)

Non spendere la tua preziosa energia preoccupandoti di come gli altri vedono la tua condizione medica. (Toni Bernhard)

Il tessuto cicatrizzato è più forte del tessuto normale. Realizza questo e vai avanti. (Henry Rollins)

La tua malattia non ti definisce. La forza e il coraggio lo fanno. (Anonimo)

La malattia è il lato notturno della vita, una cittadinanza più onerosa. Alla nascita, chiunque possiede la doppia cittadinanza, nel regno dei sani e nel regno degli ammalati. Anche se tutti preferiamo usare il passaporto buono, prima o poi ognuno di noi è obbligato, almeno per un periodo, ad identificarsi come cittadino di quell’altro luogo. (Susan Sontag)

Ogni malattia ha una qualità estranea, una sensazione di invasione e perdita di controllo che è evidente nel linguaggio che usiamo a riguardo. (Siri Hustvedt)

Non il medico, ma un altro malato si rende conto della sofferenza di un malato. (Carlo Gragnani)

La malattia ha molto da insegnare al benessere. Ma quando sto male dimentico queste cose. Il trucco è mantenere quella conoscenza. Per trasformare il recupero in prevenzione. Vivere come vivo quando sono malato, senza essere malato. (Matt Haig)

A volte devi ammalarti prima di poter migliorare. (Jeannette Walls)

La salute non analizza se stessa e neppur si guarda allo specchio. Solo noi malati sappiamo qualche cosa di noi stessi. (Italo Svevo)

Chi aspetta di essere malato per curarsi è simile a chi si mette a scavare un pozzo mentre è tormentato dalla sete. (Neil King)

Come sanno i malati cronici, essere vivi significa essere nell’incertezza. (Meghan O’Rourke)

Frasi sul coraggio di affrontare una malattia

Ammalarsi è inevitabile, fa parte del cammino della nostra vita. Ma il modo in cui affrontiamo la malattia può cambiare notevolmente il decorso della stessa. Talvolta ci vuole tantissimo coraggio per andare avanti, perché il dolore prende il sopravvento e la speranza di tornare a star bene si allontana sempre più. Ecco alcune frasi ricche di positività, per cercare di guardare al futuro con ottimismo.

Un eroe è un individuo comune che trova la forza di perseverare e resistere nonostante gli ostacoli travolgenti. (Christopher Reeve)

Alle persone più forti che ho incontrato, non è stata data una vita facile. Hanno imparato a trarre forza e felicità da luoghi oscuri. (Kristen Butler)

Alcuni giorni sono migliori, altri sono peggiori. Cerca il dono invece che la sventura. Sii positivo, sii forte e riposati a sufficienza. Non puoi fare tutto, ma puoi fare del tuo meglio. (Dai Zantamata)

La malattia è un impedimento per il corpo, ma non necessariamente per la volontà. (Epitteto)

Coraggio non vuol dire avere la forza di andare avanti, ma andare avanti anche quando non si ha nessuna forza. (Theodore Roosevelt)

La guarigione richiede coraggio, e tutti abbiamo coraggio, anche se dobbiamo scavare un po’ per trovarlo. (Tori Amos)

Il vero coraggio consiste nell’essere coraggiosi proprio quando non lo si è. (Jules Renard)

Siamo più forti nei punti in cui siamo stati spezzati. (Ernest Hemingway)

Dicono che il tempo guarisce tutte le ferite. La verità è che il tempo non guarisce nulla. Semplicemente passa. È ciò che facciamo durante il passare del tempo che aiuta o ostacola il processo di guarigione. (Jay Marshall)

Ci vuole più coraggio nella sofferenza che nella morte. (Napoleone Bonaparte)

Abbi coraggio per i grandi dolori della vita e pazienza per quelli più piccoli. E quando hai laboriosamente compiuto il tuo dovere quotidiano, vai a dormire in pace. Dio è sveglio. (Victor Hugo)

Una malattia non conta nulla, quando non si hanno ragioni per desiderare di guarirne. (Shohei Ooka)

La speranza non richiede una catena massiccia fatta di pesanti anelli che la logica tiene insieme. Andrà bene un filo sottile, abbastanza forte da farci passare la notte finché i venti non si saranno calmati. (Charles R. Swindoll)

Ti svegli ogni mattina per combattere gli stessi demoni che ti hanno lasciato così stanco la sera prima, e questo è coraggio. (Anonimo)

Il coraggio vince ogni cosa: dà forza anche al corpo. (Ovidio)

Frasi sull’essere forti nella malattia

Quando si parla di malattie croniche, il dolore scava la nostra resistenza lasciandoci completamente senza forze, privi del coraggio di andare avanti. Ma è proprio in questi momenti che dobbiamo trovare l’ultimo barlume di speranza, risollevare la testa e tenere duro. Ci saranno giorni migliori, e il sole splenderà ancora per noi. Ecco alcune bellissime frasi che ce lo ricordano.

Ciò che non mi uccide mi rende più forte. (Friedrich Nietzsche)

Se non puoi volare, allora corri. Se non puoi correre, allora cammina. Se non puoi camminare, allora striscia. Ma qualunque cosa tu faccia, devi continuare ad andare avanti. (Martin Luther King Jr.)

Quando arrivi alla fine della corda, fai un nodo e aggrappati. (Franklin D. Roosevelt)

Cercavo al di fuori di me la forza e la fiducia, ma queste vengono da dentro. Sono sempre state dentro per tutto il tempo. (Anna Freud)

I tempi difficili non creano eroi. È durante i momenti difficili che l’eroe che è dentro di noi si rivela. (Bob Riley)

Una buona metà dell’arte di vivere è la resilienza. (Alain de Botton)

Chiunque può arrendersi, è la cosa più semplice del mondo. Ma resistere quando tutti gli altri si aspettano di vederti cadere a pezzi, questa è la vera forza. (Chris Bradford)

Le anime più forti sono quelle temprate dalla sofferenza. I caratteri più solidi sono segnati da cicatrici. (Kahlil Gibran)

Se stai attraversando l’inferno, continua ad andare avanti. (Winston Churchill)

È quando lotto che mi rafforzo. È quando sono messo alla prova nel profondo che imparo la profondità di chi sono. (Steve Maraboli)

La speranza è importante, perché può rendere il momento presente meno difficile da sopportare. Se crediamo che il domani sarà migliore, oggi possiamo sopportare le difficoltà. (Thich Nhat Hanh)

La forza non viene dal vincere. Le tue lotte sviluppano la tua forza. Quando passi attraverso delle avversità e decidi di non arrenderti, quella è la forza. (Arnold Schwarzenegger)

Non sai quanto sei forte finché essere forte non diventa l’unica scelta che hai. (Chuck Palahniuk)

I miei giorni bui mi hanno reso forte. O forse ero già forte e me lo hanno fatto dimostrare. (Emery Lord)

Frasi sulla malattia mentale

Nella nostra società, c’è ancora un grandissimo stigma sulla malattia mentale. Problemi come ansia e depressione vengono declassati a semplice mancanza di volontà, provocando un dolore immenso in chi sta già soffrendo tantissimo. È dunque importante diffondere sempre più consapevolezza su questi problemi di salute mentale, ecco alcune frasi e citazioni famose che ci spronano a non arrenderci davanti alle avversità – e ai giudizi frettolosi della gente.

Se aprire gli occhi, alzarsi dal letto, tenere in mano un cucchiaio o pettinarsi è lo scoraggiante Monte Everest che scalerai oggi, va bene. (Carmen Ambrosio)

Il coraggio non sempre ruggisce. A volte il coraggio è la vocina che alla fine della giornata dice: “Ci riproverò domani”. (Mary Anne Radmacher)

Guarda uno scalpellino che martella la sua roccia forse un centinaio di volte senza che si veda nemmeno una crepa. Eppure, al centunesimo colpo si spaccherà in due, e so che non è stato l’ultimo colpo a farlo, ma tutto quello che c’era stato prima. (Jacob A. Riis)

Chiamarla follia rende più facile spiegare le cose che non capiamo. (Megan Chance)

Lo fai e basta. Costringiti ad alzarti. Costringiti a mettere un piede davanti all’altro e rifiutati di lasciarti prendere. Combatti. Piangi. Poi ti occupi dell’attività di vivere. È così che ho fatto. Non c’è altro modo. (Elizabeth Taylor)

Cercare di dimostrare che hai una malattia mentale a qualcuno che non l’ha mai avuta è come cercare di descrivere un nuovo colore a un daltonico. (Simmy Kors)

A volte ti alzi dal letto la mattina e pensi che non ce la farai, ma ridi dentro, ricordando tutte le volte che ti sei sentito così. (Charles Bukowski)

La cosa più coraggiosa che abbia mai fatto è stata continuare la mia vita quando volevo morire. (Juliette Lewis)

Alcune persone pensano che la malattia mentale sia una questione di umore, una questione di personalità. Pensano che la depressione sia semplicemente una forma di tristezza, che il disturbo ossessivo compulsivo sia una forma di tensione. Pensano che sia malata l’anima, non il corpo. Credono che sia qualcosa su cui hai una certa scelta. Io so quanto sia sbagliato. (David Levithan)

Un pensiero malato può divorare la carne del corpo più della febbre o della consunzione. (Guy de Maupassant)

Sarò più forte della mia tristezza. (Jasmine Warga)

Il dolore della depressione grave è del tutto inimmaginabile per coloro che non l’hanno sofferto, e in molti casi uccide perché la sua angoscia non può più essere sopportata. (William Styron)

La vera definizione di malattia mentale è quando trascorri la maggior parte del tuo tempo nel passato o nel futuro, ma raramente vivi nella realtà dell’adesso. (Shannon L. Alder)

Ciò che le persone non capiscono della depressione è quanto faccia male. È come se il tuo cervello fosse convinto di star morendo e producesse un acido che ti divora dall’interno, finché tutto ciò che c’è di meno è un vuoto spaventoso. La tua mente si riempie di pensieri oscuri, ti convinci che i tuoi amici segretamente ti odino, che non vali niente, e allora non c’è più speranza. Non mi sono mai abbassato così tanto da considerare di porre fine a tutto, ma capisco come ciò possa accadere ad alcune persone. La depressione fa semplicemente troppo male. (Tyler Hamilton)

Frasi sulle malattie invisibili

Non tutte le malattie lasciano segni sulla pelle: alcune scavano a fondo, provocando dolori inimmaginabili, senza però dare alcuna mostra di sé all’esterno. E così, tante persone si trovano a dover affrontare lo stigma di una malattia invisibile, senza essere credute davvero, aggiungendo sofferenza a sofferenza. Leggiamo insieme queste profonde riflessioni, per acquisire maggior consapevolezza sull’argomento.