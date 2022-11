Frasi sul sesso, piene di ardore e desiderio: da leggere

Fonte: iStock Frasi sul sesso da leggere

Quante volte ci è capitato di leggere delle frasi sul sesso? O magari di ricercare delle riflessioni, su questo atto che “accomuna” un po’ tutti noi esseri umani? Il sesso è naturale, sebbene sia sempre stato associato al desiderio, alla passione e anche al proibito. Ed è così che, fin dall’alba dei tempi, sono stati tanti gli scrittori, i filosofi, gli autori e i poeti che hanno scritto dell’atto in sé, provando non solo a descriverlo, ma anche a umanizzarlo, cercando di contrastare quell’allure proibita. DiLei ha scelto per voi le citazioni e gli aforismi più intensi sul sesso.

Le più belle frasi sul sesso

Istinto, passione, desiderio: toccare questo argomento non è facile, soprattutto perché per molti è ancora un tabù. Parlarne apertamente non è così semplice, ma il sesso non va “nascosto”, e non può essere tutt’oggi una questione da aggirare. Dai libri erotici fino ai pensieri dei filosofi o degli psicoanalisti, abbiamo scelto di selezionare alcune frasi sul sesso da non perdere.

Il sesso deve essere innaffiato di lacrime, di risate, di parole, di promesse, di scenate, di gelosia, di tutte le spezie della paura, di viaggi all’estero, di facce nuove, di romanzi, di racconti, di sogni, di fantasia, di musica, di danza, di oppio, di vino. Anaïs Nin

Ci può essere sesso senza amore, ma non amore senza sesso. Alberto Moravia

Per quante cose tu sappia, per quante cose tu pensi, per quanto tu ordisca e trami e architetti, non sei mai al di sopra del sesso. Philip Roth

Il sesso è l’arte di controllare la mancanza di controllo. Paulo Coelho

Legare l’amore al sesso è stata una delle trovate più bizzarre del Creatore. Milan Kundera

Quando il sesso va bene, conta il dieci per cento in una relazione. Quando va male, rappresenta il novanta per cento della relazione. Michael Broohs

Il sesso è la consolazione che si ha quando non si può avere l’amore. Gabriel García Márquez

Il sesso è una trappola della natura per evitare l’estinzione. Friedrich Nietzsche

Il sesso è come il denaro; solamente quando è troppo è abbastanza. John Updike

In ogni incontro erotico c’è un personaggio invisibile e sempre attivo: l’immaginazione. Octavio Paz

Nell’arco della vita l’attività sessuale si svolge a forma di cerchio. Comincia dove finisce, con le carezze. Carlo Gragnani

Il sesso sta alla radice della vita, e non potremo mai imparare a rispettare profondamente la vita fino a che non sapremo comprendere il sesso. Havelock Ellis

Frasi sul sesso visto dalle donne

Come è visto il sesso dalle donne? Non c’è un pensiero unico, dobbiamo dirlo: del resto siamo tutte diverse! Eppure, c’è quasi sempre un filo conduttore: per alcune, non ci dovrebbe essere sesso senza amore, mentre per altre il sesso non deve sempre avere un’accezione tanto profonda. Vediamo le citazioni sul sesso visto dalle donne: cosa ne pensano le grandi autrici.

Ci si innamora quando si fa l’amore. La carne è l’unica spiaggia che hanno le anime. Margareth Mazzantini

Non posso farmi santa perché ho sempre in mano l’arma del desiderio. Alda Merini

Il sesso perde ogni poter quando diventa esplicito, meccanico, ripetuto, quando diventa un’ossessione meccanicistica. Diventa una noia. Anais Nin

Ci sono solo due cose che un uomo e una donna possono fare in un giorno di pioggia. E a me non piace vedere la televisione. Carol Burnett

Per le donne i migliori afrodisiaci sono le parole. Il punto G è nelle orecchie. Colui che cerca più in basso sta sprecando il suo tempo. Isabel Allende

Quando una donna decide di andare a letto con un uomo, non esiste ostacolo che non salti, né fortezza che non abbatta, né considerazione morale che non sia disposta a superare per il fondamento. Gabriel Garcia Marquez

Frasi sul sesso visto dagli uomini

Naturalmente, non abbiamo resistito: dopo aver visto alcune citazioni sul sesso visto dalle donne, è il momento degli uomini. Anche in questo caso non possiamo affermare l’esistenza di un pensiero unico, perché, contrariamente alla credenza comune, gli uomini non sono tutti uguali: ecco qualche aforisma interessante su cui riflettere.

Il sesso non è tutto, ma senza il sesso tutto è niente. Roberto Gervaso

Il sesso è come il sonno: non se ne può fare a meno, ma uno non passa tutta la vita a letto. Evan Hunter

Quando una coppia fa l’amore, sono presenti almeno quattro persone: la coppia in questione e le due persone a cui stanno pensando. Sigmund Freud

L’amore è una commedia in un atto: quello sessuale. Enrique Jardiel Poncela

L’amore è prosa, il sesso è poesia. Arnaldo Jabor

Le donne hanno bisogno di una ragione per fare sesso. Gli uomini solo bisogno di un posto. Billy Crystal

Ogni generazione pensa di aver inventato il sesso. Andrew Stephen Grove

Gli uomini hanno il cuore nel sesso; le donne hanno il sesso nel cuore. Malcolm De Chazal

Le donne preferiscono gli uomini che le prendono senza comprenderle, agli uomini che le comprendono senza prenderle. Marcel Prévost

Conosco un uomo che ha smesso di fumare, di bere, di mangiare pesante e di fare sesso. È rimasto in salute fino a che non si è tolto la vita. J. Carson

Mentre lui le insegnava a fare l’amore, lei gli insegnava ad amare. Fabrizio De Andrè

Frasi sul desiderio e la passione

Il sesso è da sempre accostato al desiderio e alla passione: sono due caratteristiche che lo descrivono pienamente, e che ci spiegano quanto questo atto sia fatto di istinto, di desideri talvolta nascosti, che non riusciamo nemmeno a proferire a voce alta. La vergogna e l’imbarazzo derivati dai pensieri sessuali sono un’altra conseguenza, correlata a quanto consideriamo ancora l’atto un tabù. Ecco le frasi sul desiderio e la passione che fanno riflettere.

Nel sesso Si può imparare la tecnica, ma mai un sentimento, e il sentimento è il fattore principale, perché l’arte di dare piacere è l’arte dell’amore e della devozione; senza amore la tecnica più perfetta è priva di valore e diventa solo un artificio senza anima. A. Costler

Una passione bruciante abbinata a un assoluto distacco è la chiave di ogni successo. Mahatma Gandhi

Il desiderio è ancora più forte quando è appeso a un filo. Miguel Ángel Arcas

Chi si nasconde nella tenerezza non conosce il fuoco della passione. Alda Merini

La passione in tutto. Desidero le più lievi cose perdutamente, come le più grandi. Non ho mai tregua. Gabriele D’Annunzio

È nella natura del desiderio di non poter essere soddisfatto, e la maggior parte degli uomini vive solo per soddisfarlo. Aristotele

La passione non si piega alle leggi della ragione, non si cura minimamente di quello che riceverà in cambio, vuole esprimersi fino in fondo, imporre la sua volontà. Ogni vera passione è senza speranza, altrimenti non sarebbe una passione ma un semplice patto, un accordo ragionevole, uno scambio di banali interessi. Sándor Márai

Sarebbe da stupidi, non credi? Passare una vita intera a desiderare qualcosa senza mai agire. Blow

Noi non sappiamo ciò che vogliamo ma siamo pronti a mordere qualcuno per ottenerlo. Will Rogers

Perché l’amore non è parte del mondo dei sogni. L’amore appartiene a Desiderio, e Desiderio è sempre crudele. Neil Gaiman

Ardere di desiderio e tacere è la più grande punizione che possiamo infliggere a noi stessi. Federico García Lorca

Sapeva come ci si sentiva a tremare così prima di toccare qualcuno. Un desiderio così acuto che è diventato disperazione. Holly Black

Amore e desiderio sono due cose distinte: non tutto ciò che si ama si desidera, né tutto ciò che si desidera si ama. Miguel de Cervantes

Frasi sul desiderio fisico

Oltre alle frasi d’amore sessuali, ci sono le citazioni sul desiderio fisico: cos’è quest’ultimo? Una passione bruciante che sentiamo di avere, un sentimento profondo, qualcosa che non ci fa dormire la notte: il desiderio fisico di qualcuno è incessante, e spesso non si cheta fino a quando non lo realizziamo. Perché è così, alla fine: la smania non è facile da controllare.

In principio era il verbo. No, in principio era il sesso. Antonio Gramsci

Se avesse detto che il suo abbraccio andava oltre l’abbraccio, tanto che alla fine i suoi contorni erano confusi, tanto che la nostra carne scomparve, tanto che abbiamo perso il respiro divorati lei e io dalla stessa bocca insanguinata e insaziabile. Mircea Eliade

Desiderava molto di più del suo corpo, voleva appropriarsi di quella materia imprecisa e luminosa che c’era nel suo intimo e che gli sfuggiva anche nei momenti in cui sembrava agonizzare di piacere. Isabel Allende

L’erotismo è importante non per il sesso in sé, ma per il desiderio. Il sesso è solo ginnastica, il desiderio è forza del pensiero. E la forza del pensiero ha un potere immenso, può fare qualunque cosa. Pedro Almodovar

Possedere col pensiero è più che possedere in realtà, perché il pensiero è impudico, è ignudo, senza rossore; il pensiero sa prendere il capo della donna che vuole e cercarne la bocca per suggere ad una fonte sconosciuta; e sa trovare lo stimolo ad osare l’impudenza più sfrontata, perché l’impudenza è istinto, il pudore è ipocrisia appresa. Carlo Maria Franzero

Il momento in cui un uomo si interroga sul significato e sul valore della vita, egli è malato, dato che oggettivamente non esiste nessuna delle due cose; col porre questa domanda uno sta semplicemente ammettendo di avere una riserva di libido insoddisfatta provocata da qualcos’altro, una specie di fermentazione che ha condotto alla tristezza e alla depressione. Sigmund Freud

Frasi sul desiderio proibito

Talvolta il sesso è anche avvolto da un desiderio proibito, che non riusciamo a esprimere, che coviamo dentro di noi, senza poterlo realizzare davvero. Abbiamo sempre guardato al frutto proibito, e ne abbiamo compreso l’importanza, ma non è facile gestire le emozioni e i sentimenti, perché fin troppo spesso travolgono con una passione bruciante. Gli aforismi più travolgenti sul desiderio proibito, da leggere e anche da dedicare, e che conducono ovviamente a una riflessione.

Al desiderio niente piace di più di ciò che non è lecito. Publilio Siro

Alla base del tabù c’è una corrente positiva di desiderio. Perché non c’è bisogno di proibire ciò che nessuno desidera fare, e comunque ciò che è proibito nella maniera più energica deve essere oggetto di un desiderio. Sigmund Freud

Le vere perversioni non si trovano mai belle e confezionate: uno impiega una vita a scoprirle, cioè ad inventarsele, e poi, se sono vere e sospirose, non sono trasmissibili a nessun altro. Aldo Busi

Adamo era semplicemente un essere umano, e questo spiega tutto. Non voleva la mela per amore della mela. La voleva soltanto perché era proibita. Lo sbaglio fu di non proibirgli il serpente; perché allora avrebbe mangiato il serpente. Mark Twain

Proibirci qualcosa è farcene venire la voglia. Michel de Montaigne

Lo sfizio è un desiderio da soddisfare, bisogna liberarsene, “togliersi lo sfizio”, ed ha un profumo di trasgressione e di proibito che evoca lo sfizio per eccellenza, il sesso. Nicoletta Diasio

Ci sono molte cose per le quali il fatto di essere proibite costituisce la loro unica tentazione. William Hazlitt

La tentazione di fare ciò che è proibito proprio perché è proibito è la più grande delle tentazioni. Jenni Calder

Proibire il frutto significa renderlo piacevole e attraente. Alexander Neill

Proibito. Investito di un nuovo irresistibile fascino. Ambrose Bierce

Tutti abbiamo dei desideri che preferiremmo non svelare ad altre persone e desideri che non ammettiamo nemmeno di fronte a noi stessi. Sigmund Freud

Ciò che la prudenza proibisce, il dovere può comandarlo. Henri-Frédéric Amiel

Fondamento del tabù è un’azione proibita verso la quale esiste nell’inconscio una forte inclinazione. Sigmund Freud

La passione si alimenta di proibito. Jean Josipovici

Se quel che eccita è il proibito – se il desiderio è fondamentalmente trasgressivo – allora i monogami sono come i ricchi: devono scoprire la miseria. Devono provare i morsi della fame. In altre parole devono lavorare, se non altro perché le cose accessibili si mantengano abbastanza illecite da essere interessanti. Adam Phillips

Ma che paradiso è quello in cui cresce, tra gli altri, un albero dal frutto proibito? Giovanni Soriano

Frasi sul sesso divertenti

Per fortuna, ci sono anche frasi sul sesso divertenti che fanno rivalutare l’atto, che cercano di umanizzarlo e di renderlo di facile comprensione, senza troppi tormenti o passioni incontrollabili. Alcune delle citazioni sul sesso sono divertenti, fanno sorridere e di certo cercano di alleggerire i toni, tra cui quelle di Woody Allen, da sempre uno degli scrittori che più hanno parlato apertamente dell’argomento.