Frasi sul caffè, la bevanda più amata da tutti. O quasi

Per molti è un vero e proprio rito: magari appena alzati, quando si devono ancora prendere le misure della giornata e lo si fa ascoltando la moka borbottare sul fuoco. Stiamo parlando del caffè, amato da tantissimi, bevanda imprescindibile per molti, la cui preparazione varia in base ai gusti e alle persone.

Perché ci sono coloro che non rinucerebbero mai al gusto di quello preparato con la moka, ma anche coloro che – invece – preferiscono un espresso sia a casa che al bar. C’è chi lo beve macchiato e chi, pur di non rinunciarvi, opta per quello decaffeinato.

Insomma il caffè è senza dubbio molto amato, soprattutto in Italia dove è una vera e propria bevanda nazionale. Al pari dell’amore per la pizza o per la pasta, infatti, c’è quello per il caffè. Che viene bevuto in tutto il mondo, con varianti e metodi: vale proprio il caso di dire paese che vai caffè che trovi.

A causa di questo grande amore non stupisce che le frasi sul caffè siano così numerose: si tratta di citazioni e aforismi che ne sottolineano la bontà, ma anche quanto sia piacevole berne uno.

Dilei ha scelto alcune delle più belle frasi sul caffè: da vere e proprie dichiarazioni d’amore, a citazioni e aforismi divertenti e simpatici, fino a riflessioni e messaggi che evidenziano quanto sia bello berlo in compagnia o come prima appuntamento per il mattino.

Frasi sull’amore per il caffè

L’amore per il caffè è grande: in tutto il mondo, e non solo in Italia, viene consumato in abbondanza con il risultato di essere una delle bevande preferite da molti. Si trova sempre il momento da dedicare a una buona tazza di caffè, così come berne uno può essere la scusa perfetta per cocedersi qualche istante con se stessi.

Da rito del mattino, a perfetta conclusione di un pasto, del caffè e del piacere di berne una tazzina ne hanno parlato pensatrici e pensatori di tutto il mondo. Ecco alcune delle più belle frasi sull’amore per il caffè che celebrano il gusto deciso e intenso di una delle bevande più apprezzate e assaporate.

Il caffè era solo un modo per rubare del tempo che sarebbe appartenuto di diritto al te stesso leggermente più vecchio. (Terry Pratchett)

Il caffè giunge nello stomaco e tutto mette in movimento: le idee avanzano come battaglioni di un grande esercito sul campo di battaglia; questa ha inizio… I pensieri geniali e subitanei si precipitano nella mischia come tiratori scelti… (Honoré de Balzac)

Divino caffè il cui gusto rimane tutto il giorno in bocca. (Arthur Rimbaud)

Gli alimenti molto scuri, come il caffè, il cioccolato, i tartufi, il caviale e i porcini vengono spesso associati a concetti come l’entusiasmo e addirittura il lusso. Noi avvertiamo oscuramente che queste sostanze scure ed esotiche devono essere molto antiche e ricche di significati. (Margaret Visser)

Caffè: un inchiostro per scrivere pensieri reconditi. (Ramon Gomez de la Serna)

Il caffè è il balsamo del cuore e dello spirito. (Giuseppe Verdi)

A riempire una stanza basta una caffettiera sul fuoco. (Erri De Luca)

Bisognerebbe cominciare così.

Un cornetto caldo.

L’odore del caffè.

E il sorriso di un passante. (Fabrizio Caramagna)

Il caffè, rende i politici saggi, e fa vedere tutte le cose attraverso gli occhi socchiusi. (Alexander Pope)

Uno che abbia bevuto del caffè forte non soltanto appare allo specchio più vivace, ma anche lui vede più vivacemente la sua immagine. (Friedrich Nietzsche)

I sorsi di caffè napoletano: brevi, gustosi, ma capaci di salire nelle vicinanze del cervello e fargli un po’ di sano solletico. (Luciano De Crescenzo)

Ho misurato la mia vita a cucchiaini di caffè. (Thomas Stearns Eliot)

Come con arte va preparato, così con arte va bevuto. (Abd el Kader)

Non senza ragione è che taluni scrittori hanno chiamato il caffè una bevanda intellettuale. L’uso per così dire generale, che ne fanno gli uomini di lettere, i dotti, gli artisti, in una parola tutte le persone delle quali i lavori esigono un’attività particolare dell’organo pensante.

(Pierre Jean Georges Cabanis)

(Pierre Jean Georges Cabanis) Il chicco di caffè, il profumo d’ambrosia. (Belighi)

Frasi simpatiche e divertenti sul caffè

Come ogni cosa particolarmente amata, anche il caffè è stato lo spunto per dare vita a frasi simpatiche e divertenti: citazioni e aforismi che si traducono in pensieri capaci di catturare le sfumature pù inusuali di questa bevanda antica. Sulla sua origine vi sono moltissime leggende e storie e, a quanto pare, la diffusione in Italia è partita da diverse città tra le quali Napoli e Venezia. Oggi è diffuso in tutto il mondo e ne vengono coltivate diverse qualità che si differenziano per gusto e contenuto di caffeina diversi.

Le frasi simpatiche e divertenti sul caffè, magari da dedicare a chi è un vero e proprio fan di questa bevanda.

Ci sono tre cose intollerabili nella vita – il caffè freddo, lo champagne tiepido e le donne troppo eccitate. (Orson Welles)

La scoperta del caffè fu, a suo modo, importante quanto l’invenzione del telescopio o del microscopio. Il caffè infatti ha inaspettatamente intensificato e modificato le capacità e la vivacità del cervello umano. (Heinrich Eduard Jacob)

Lui è il tipo di persona che rende nervoso il caffè. (Leopold Fechtner)

Il sacerdote voodoo e tutti i suoi poteri non erano nulla in confronto all’espresso, al cappuccino e alla moca, che sono più forti di tutte le religioni del mondo messe assieme, e forse più forti dell’anima stessa dell’uomo. (Mark Heplrin)

Non bevo mai caffè dopo pranzo. Ho scoperto che mi tiene sveglio nel pomeriggio. (Ronald Regan)

Il caffè deve essere caldo come l’inferno, nero come il diavolo, puro come un angelo e dolce come l’amore. (Principe Talleyrand)

Il caffè in Inghilterra ha sempre il sapore di un esperimento chimico. (Agatha Christie)

Se non fosse per il caffè non avrei praticamente una personalità. (David Letterman)

Quando io morirò, tu portami il caffè, e vedrai che io resuscito come Lazzaro. (Peppino De Filippo)

Prendo tre caffè alla volta per risparmiare due mance. (Totò)

Un matematico è una macchina che converte caffè in teoremi. (Pam Erdos)

Il caffè forte mi rianima, mi provoca come un bruciore, un rodimento singolare, un dolore non privo di piacere. Amo allora soffrire piuttosto che non soffrire. (Napoleone Bonaparte)

Ma che, ti sei bevuto il cervello? Sì, e c’è stato tutto in una tazzina da caffé. (Aldo, Giovanni e Giacomo)

Il massimo della solitudine: la macchinetta del caffè per una sola persona! (Massimo Troisi)

Riflessioni sul caffè

Se ci immaginiamo il momento in cui beviamo il caffè pensiamo a un istante di riflessione: se siamo da soli possiamo dedicare al rituale per questa bevanda attimi speciali. Il primo caffè appena svegli è una sorta di sveglia, l’istante che precede l’inzio della giornata e di tutti gli impegni.

Quello nel pomeriggio è una concessione che ci facciamo prima di ricominciare con i ritmi frenetici degli impegni. Quando ci prendiamo una pausa, invece, è quel momento che ci fa tirare un sospiro di sollievo.

Insomma il caffè è sempre un momento speciale, per questo suscita riflessioni: aforismi e citazioni su cui soffermarsi a pensare.

Il paradiso per me? Mia moglie ed io sulla Route 66 con una tazza di caffè, una chitarra da quattro soldi, un registratore preso dal rigattiere, una stanza del Motel 6, e una macchina in buone condizioni parcheggiata davanti alla porta. (Tom Waits)

Mi sveglio. Spengo la sveglia. Guardo fuori così so come vestirmi. Faccio la doccia, con il sapone e poi mi rado. A volte piango senza motivo. Ma sto imparando a controllarmi. Mi sveglio. Mi vesto. Prendo le mie medicine. Uscito Lewis, faccio il caffè. Che può essere complicato. Faccio colazione ma non leggo il giornale, mi confonde e questo mi fa arrabbiare. Mi sveglio. Mi metto la giacca. E vado a lezione. Mi sveglio. (Chris Pratt)

La vita è un bellissimo e interminabile viaggio alla ricerca della perfetta tazza di caffè. (Barbara A. Daniels)

L’amicizia è come il caffè, una volta freddo non ritorna al suo sapore originale, anche se è riscaldato. (Immanuel Kant)

Una buona tazza del suo liquore nero, ben preparato, contiene tanti poemi e tanti problemi quanto una bottiglia di vino. (Rubén Dario)

La scoperta del caffè fu, a suo modo, importante quanto l’invenzione del telescopio o del microscopio. Il caffè infatti ha inaspettatamente intensificato e modificato le capacità e la vivacità del cervello umano. (Heinrich Eduard Jacob)

Attualmente, questo sembra essere il bisogno essenziale del cuore umano in quasi ogni grande crisi: una tazza di buon caffè caldo. (Alxander King)

In un caffè

Ho trovato me stesso.

Riflesso nello specchio

sto, curvo.

Sono solo, ricurvo,

e non soffro più nulla. (Cesare Pavese)

Con un po’ di caffè , ho la sensazione che tutte le cose diventino possibili. Certo, molte di queste cose sono improbabili, ma comunque possibili. (N. Hoffman)

Davvero non so da dove provengano le mie idee. Sicuramente, però, uno degli ingredienti chiave è la caffeina. Un paio di tazze di caffè, e tutto prende forma. (Gary Larson)

Frasi sul caffè in compagnia

Bere una tazza di caffè può essere quell’istante che si dedica alla riflessione, ma può essere anche un momento da condividere con altre persone. “Ci vediamo per un caffè?” è un’ottima “scusa” per quattro chiacchiere con un amico, oppure per fare una pausa con i colleghi al lavoro, mentre quando si è in famiglia si può considerare come un tempo da concedersi per stare assieme senza pensieri.

Bere un caffè in compagnia stimola le parole, le confessioni, i racconti: le frasi più belle.

Quando un napoletano è felice per qualche ragione, invece di pagare un solo caffè, quello che berrebbe lui, ne paga due, uno per sé e uno per il cliente che viene dopo. È come offrire un caffè al resto del mondo… (Luciano De Crescenzo)

Io voglio soltanto bere con te il primo caffè del mattino, mi basta questo. Ma dev’essere ogni mattina per il resto della nostra vita. (Diego Galdino)

Ma vi siete mai chiesti cos’è il caffè? Il caffè è una scusa. Una scusa per dire ad un amico che gli vuoi bene. (Luciano De Crescenzo)

Vedi Lelaina, non ci serve altro: un paio di Bagel, una tazza di caffè e un po’ di conversazione… io, te e cinque dollari. (Dal film Giovani carini e disoccupati)

Non ti fermi neanche per un caffè? Mi porto il thermos. (Dal film Starsky & Hutch)

Un ladro incontra un collega e gli dice: “Andiamo a prendere un caffè?”. E l’altro: “A chi?” (Dylan Dog)

Il caffè è l’unico luogo dove il discorso crea la realtà, dove nascono piani giganteschi, sogni utopistici e congiure anarchiche senza che si debba lasciare la propria sedia. (Montesquieu)

Frasi sul caffè per il buongiorno

L’inzio di una giornata viene sempre collegato a una gustosa e bollente tazza di caffè: sembra – infatti – che la mattina e questa bevanda nera siano proprio un’accoppiata vincente. E sono in molti a inserirlo come rituale del mattino: non ha importanza che sia al bar o in casa, una tazza di caffè per molti è imprescindibile.

Le frasi sul caffè per il buongiorno sono molto comuni, di frequente vengono inviate nelle chat o condivise sui social network per augurare buona giornata a chi legge: una selezione delle citazioni e degli aforismi più originali.