Questa tazza termica è tutto ciò che ci vuole per la tua dose di caffè quotidiano. Anche a lavoro

Abbiamo trovato la tazza termica perfetta per bere il caffè (e non solo) ovunque tu sia!

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

iStock Tazza termica da portare sempre con te

La tazza termica è la soluzione per bere caffè ovunque tu sia (e non solo) in tutta comodità e senza rinunciare al comfort. Consente infatti di mantenere al meglio la temperatura – sia calda che fredda – grazie a materiali e tecnologie di altissimo livello. Si tratta infatti di un thermos multiuso da 400 ml, perfetto in ogni occasione, per gustare sia bibite fredde che calde (sino a 70°C).

Una soluzione smart (e low cost) per mantenere il tuo caffè o la tua bibita preferita calda per 6 ore oppure fresca sino a 24 ore. La temperatura desiderata infatti viene mantenuta grazie alla funzione di thermos a doppia parete, garantendo il mantenimento dei gradi giusti senza fatica e per moltissimo tempo.

Il risultato? Puoi preparare il caffè direttamente a casa e portarlo in ufficio. La tazza termica è 100% ermetica, in acciaio inossidabile e a doppio strato. In questo modo potrai bere il tuo caffè ogni volta che ne avrai voglia, senza preoccuparti che si sia freddato. E quando non sei in ufficio puoi portare con te la tazza termica, utilizzandola nel tempo libero, ad esempio quando fai trekking o durante una passeggiata.

Questa tazza termica Waterdrop infatti è studiata per consentire di bere anche in movimento grazie ad un design ingegnoso, con un coperchio termico e un’ampia apertura. Il coperchio inoltre è lavabile al 100% nella lavastoviglie, ma si può anche svitare in pochissimi secondi per favorire il lavaggio a mano. La borraccia è poi a prova di perdite e super ermetica.

Offerta Tazza termica Waterdrop multiuso Tazza termica in acciaio inossidabile

Chi l’ha provata trova che questa tazza termica sia di altissima qualità, con un’ottima tenuta e una grande praticità. I clienti su Amazon considerano il prodotto perfetto e di ottima fattura, l’ideale per mantenere il caffè o qualsiasi altra bevanda alla temperatura desiderata. Inoltre la borraccia termica è comodissima da trasportare e si può agganciare allo zaino oppure alla valigia grazie al tappo dotato di gancio. Oltre ad essere bella, con un design accattivante, questa tazza termica è facile da pulire e funzionale, super capiente. Il prezzo su Amazon con lo sconto del 10% è di 25 euro.

Come usare la tazza termica

Il segreto per migliorare le performance della tua tazza termica è quello di pre condizionarla. Riempi la tazza termica Waterdrop con acqua molto calda, in caso di bevande calde, oppure acqua fredda se vuoi bere qualcosa di fresco. Attendi qualche minuto, poi svuota il thermos e riempilo con la bevanda che desideri, che sia caffè o the. Ricordati di lasciare sempre uno spazio in cima alla tazza, in questo modo eviterai le fuoriuscite, e assicurati che il coperchio sia avvitato alla perfezione.

Offerta Tazza termica Waterdrop multiuso Tazza termica in acciaio inossidabile

Tieni sempre la tua tazza in posizione verticale quando la trasporti e assicurati di pulirla almeno una volta a settimana. Puoi lavarla a mano, usando un panno morbido e dei detergenti delicati specifici per la pulizia, oppure metterla in lavastoviglie. Dopo il lavaggio assicurati sempre di asciugare la tua tazza termica, per evitare la formazione di umidità e favorire, di conseguenza, la formazione di batteri e muffe.

Resta aggiornata sulle novità a tema casa e sugli sconti: iscriviti al nostro canale Telegram dedicato!