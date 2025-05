Mai più caffè freddo a lavoro (e dove vuoi) con l’accessorio low cost da tenere sempre in borsa

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Fonte: iStock Photos Scalda tazze caffè

Caffè (o the) sempre caldi in pochissimi secondi? Non è un sogno, ma una realtà grazie allo scalda tazza, un accessorio che trovi in offerta su Amazon e che puoi portare ovunque, anche in borsetta!

Leggero e facilissimo da trasportare, questo scalda tazza è perfetto da usare in ufficio, a casa oppure in viaggio. Permette di scaldare tazze, caffettiere o teiere di diametro inferiore a 13 centimetri. Consentendo di riscaldare latte, the, cioccolata, caffè e molto altro ancora.

Come riscaldare la tazza del caffè

Alzi la mano chi, almeno una volta, in viaggio all’estero oppure dopo una riunione interminabile in ufficio, non ha sognato di sorseggiare una tazza di caffè. L’ideale per ricaricare le energie, prendersi una pausa e cancellare i brutti pensieri. Ma cosa fare se il caffè è irrimediabilmente freddo?

La soluzione è lo scalda tazza, un accessorio tanto piccolo quanto utile, da tenere in borsa e da usare ovunque vuoi. Quello di Accwork è in offerta su Amazon e costa meno di 30 euro.

Offre tre impostazioni differenti di temperatura e una temperatura massima sino a 85°C, per avere bevande calde perfette. Puoi riscaldare bevande in contenitori di metallo, vetro o ceramica, risparmiando energia e tempo.

Quando il peso della tazza posizionata nel riscaldatore supera i 300 grammi infatti si inizierà a scaldare in modalità lavoro, mentre quando la tazza verrà rimossa l’accessorio andrà in standby per 10 minuti, spegnendosi automaticamente.

Inoltre l’accessorio possiede una funzione di memoria della tipologia di tazza. Se attivi la modalità vetro, ad esempio, lo strumento memorizzerà le impostazioni inserite, ripetendole la volta successiva.

Non solo: lo scalda tazze ha anche una funzione di spegnimento automatico che si può programmare da 1 sino a 9 ore, consentendo di prevenire incidenti e di risparmiare energia. In più se scegli di non impostarla si spegnerà in automatico dopo 4 ore di non utilizzo.

Come funziona lo scalda tazza

Ma come funziona lo scalda tazze ed è davvero efficace? Chi l’ha provato su Amazon afferma di essere molto soddisfatto. Questo piccolo elettrodomestico infatti riscalda in fretta qualsiasi bevanda, regolando il calore a seconda della tipologia di tazza che si sceglie di utilizzare.

Si tratta di un accessorio funzionale, con tantissime regolazioni e funzioni, da portare sempre con sè e da utilizzare a seconda delle necessità. Per riscaldare bene il caffè e goderti tutto il suo favoloso sapore (e l’aroma) ricordati alcune tips fondamentali.

Per prima cosa non bollirlo, ma riscaldalo delicatamente, senza usare temperature eccessive. Non appena la bevanda inizierà a fumare, emettendo vapore, potrai gustarlo comodamente.

Evita di arrivare a bollore, perché questo potrebbe rendere il caffè amaro e spiacevole da bere. Punta invece a servirlo in modo intelligente. Ad esempio scalda la tazza prima di versarci il caffè e conserva poi in un luogo lontano dalla luce e da sbalzi di temperatura. Solo in questo modo riuscirai a preservare il gusto e potrai sorseggiare ovunque vorrai il tuo delizioso caffè.

Seguendo queste regole potrai usare lo scalda tazze in qualsiasi situazione e luogo, portandolo con te per ogni evenienza.

