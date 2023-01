Frasi sui desideri: da realizzare ed esprimere (non solo al compleanno)

Fonte: iStock Photos

Le frasi sui desideri raccontano un mondo fatto di grandi sogni da realizzare e di passioni da inseguire. I desideri d’altronde rappresentano un aspetto chiave nella vita di ognuno di noi. Una forza che ci spinge all’azione e che ci impone di vivere in modo pieno e unico l’esistenza, combattendo per ciò che vogliamo.

Avere dei desideri significa prima di tutto incanalare le emozioni e le energie verso un obiettivo che si vuole raggiungere. Qualcosa che non è affatto semplice, ma su cui è importante riflettere e lavorare.

DiLei ha selezionato le migliori frasi sui desideri da appuntare e leggere per dare il giusto valore a questo aspetto dell’esistenza.

Frasi sui desideri da realizzare

Per realizzare i propri desideri ci vogliono coraggio e audacia. Ce lo raccontano pensatori, filosofi e scrittori di tutti i tempi che ci esortano, con queste frasi sui desideri da realizzare, ad agire per conquistare quello che vogliamo davvero. Perché la vita non vale la pena di essere vissuta se non proviamo, almeno una volta, a realizzare quello che abbiamo nel cuore e nella mente.

Se qualcosa brucia la tua anima con passione e desiderio, è tuo dovere ridurla in cenere. Qualsiasi altra forma di esistenza sarà solo un altro libro noioso nella biblioteca della vita. (Charles Bukowski)

Non ha senso avere desideri se almeno non provi a farli realizzare. (Sally Nicholls)

Le persone che riescono a emergere in questo mondo sono quelle che vanno alla ricerca delle condizioni che desiderano e, se non le trovano, le creano. (George Bernard Shaw)

Il successo non viene solo con la vittoria, ma anche dal desiderio di vincere. (Friedrich Nietzsche)

Laggiù, nella luce del sole, ci sono le mie più alte aspirazioni. Potrei non raggiungerle, ma posso guardare in alto e vedere la loro bellezza, credere in loro e provare a seguirle fin dove conducono. (Louisa May Alcott)

Ci sono due modi per sentirsi soddisfatti. Uno è continuare ad accumulare sempre di più. L’altro è desiderare di meno. (Gilbert Keith Chesterton)

Bramiamo sempre ciò che ci è proibito, e desideriamo ciò che ci viene negato. (François Rabelais)

Una cosa accade soltanto se ci credi davvero, ed è crederci che la fa accadere. (Frank Lloyd Wright)

Coloro che reprimono il desiderio, lo fanno perché il loro desiderio è abbastanza debole da essere represso. (William Blake)

Se ci troviamo con un desiderio che nulla in questo mondo può soddisfare, la spiegazione più probabile è che siamo stati creati per un altro mondo. (C.S. Lewis)

Mai ti è dato un desiderio senza che ti sia dato anche il potere di realizzarlo. (Richard Bach)

Qualunque cosa tu possa fare, qualunque sogno tu possa sognare, comincia. L’audacia reca in sé genialità, magia e forza. Comincia ora. (Johan Wolfgang von Goethe)

Finché ho un desiderio, ho una ragione per vivere. La soddisfazione è morte. (George Bernard Shaw)

Il desiderio è il punto di partenza di tutte le realizzazioni, non una speranza, non un volere, ma una viva brama pulsante che trascende tutto. (Napoleon Hill)

Un sogno non diventa realtà con una magia; ci vuole sudore, determinazione e lavoro duro. (Colin Powell)

Ardere di desiderio e tacere è la più grande punizione che possiamo infliggere a noi stessi.

(Federico García Lorca)

Se i tuoi sogni non ti spaventano, non sono abbastanza grandi. (Ellen Johnson Sirleaf)

Per realizzare grandi cose, non dobbiamo solo agire, ma anche sognare; non solo pianificare, ma anche credere. (Anatole France)

Non appena smetti di volere qualcosa, la ottieni. (Andy Warhol)

Se puoi sognarlo, puoi farlo. (Walt Disney)

La volontà di vincere, il desiderio di riuscire, l’impulso a raggiungere il tuo pieno potenziale… queste sono le chiavi che apriranno la porta all’eccellenza personale. (Confucio)

C’è un solo tipo di successo: quello di fare della propria vita ciò che si desidera. (Henry David Thoreau)

Un sogno è un desiderio che fa il tuo cuore, quando sei profondamente addormentato. (Walt Disney)

Il desiderio è metà della vita, l’indifferenza è metà della morte. (Khalil Gibran)

Tutta la vita è una successione di sogni. La mia ambizione è essere un sognatore consapevole, tutto qui. (Swami Vivekanada)

Chi non osa afferrare le spine non dovrebbe mai desiderare la rosa. (Anne Brontë)

Frasi sui desideri e i sogni

Spesso diventano ossessioni, altre volte una ragione di vita: i desideri e i sogni sono armi potenti che possono riempire e guidare la vita di ognuno di noi con qualcosa di straordinario. Ognuno di noi ha un sogno, grande o piccolo che sia, che va custodito e nutrito per arrivare lontano. Ma gli intellettuali, filosofi e pensatori ci spingono anche a interrogarci su ciò che desideriamo e sulla forza di quello che vorremmo.

Infine, si ama il proprio desiderio, e non quel che si è desiderato. (Friedrich Nietzsche)

Più desidero che qualcosa sia fatto, meno lo chiamo lavoro. (Richard Bach)

Prima di desiderare fortemente una cosa, bisogna verificare quanto sia felice chi la possiede. (François de La Rochefoucauld)

Il comportamento umano scaturisce da tre fonti principali: desiderio, emozione e conoscenza. (Platone)

Il futuro appartiene a coloro che credono nella bellezza dei propri sogni. (Eleanor Roosevelt)

Se sognare un po’ è pericoloso, il rimedio non è sognare di meno, ma sognare di più, sognare tutto il tempo. (Marcel Proust)

Ogni uomo dovrebbe incorniciare la vita in modo che in qualche ora futura i fatti e i suoi sogni si incontrino. (Victor Hugo)

Coloro che sognano di giorno sanno molte cose che sfuggono a chi sogna soltanto di notte. (Edgar Allan Poe)

La ricchezza non consiste nell’avere grandi proprietà, ma nell’avere pochi desideri. (Epitteto)

Questa è la parte più bella di tutta la letteratura: scoprire che i tuoi desideri sono desideri universali, che non sei solo o isolato da nessuno. Tu appartieni. (Francis Scott Fitzgerald)

Ci sono due tragedie nella vita. Una è perdere ciò che è il più caro desiderio del nostro cuore; l’altra è ottenerlo. (George Bernard Shaw)

Frasi sui desideri: canzoni

Le canzoni hanno raccontato, nel corso degli anni, i desideri e il loro ruolo di forza motrice dell’esistenza. Sono nati così brani che hanno segnato intere generazioni, come La notte dei desideri di Jovanotti oppure I sogni son desideri, la colonna sonora di Cenerentola che tutti – grandi e bambini – conoscono.

I sogni son desideri

Di felicità

Nel sonno non hai pensieri

Ti esprimi con sincerità

Se hai fede chissà che un giorno

La sorte non ti arriderà

Tu sogna e spera fermamente

Dimentica il presente

E il sogno realtà diverrà

(I sogni son desideri di Maria Cristina Brancucci da Cenerentola)

Ogni pensiero è indipendente dal mio corpo.

(Vivimi di Laura Pausini)

Dovrei cambiare l’oggetto dei miei desideri

Non accontentarmi di piccole gioie quotidiane

(E ti vengo a cercare di Franco Battiato)

Il treno dei desideri

Nei miei pensieri all’incontrario va.

(Azzurro di Adriano Celentano)

Sei nei miei pensieri, e nei desideri

come nel DNA.

(Ossigeno di Raf)

E non sento più il bisogno di soffrire

Ogni cosa è illuminata

E non sento più bisogno di soffrire

E non sento più bisogno di soffrire

Vedo stelle che cadono nella notte dei desideri

Vedo stelle che cadono nella notte dei desideri

Vedo stelle che cadono nella notte dei desideri

Vedo stelle che cadono, è la notte dei desideri

(La notte dei desideri di Jovanotti)

Io compongo nuovi spazi e desideri che

Appartengono anche a te

Che da sempre sei per me l’essenziale.

(L’essenziale di Marco Mengoni)

I desideri non invecchiano quasi mai con l’età

Se penso a come ho speso male il mio tempo

Che non tornerà, non ritornerà più

(La stagione dell’amore di Franco Battiato)

Frasi sui desideri di compleanno

Fra tutti i giorni dell’anno quello del compleanno è da sempre dedicato ai desideri che si vogliono realizzare. Chi compie gli anni infatti soffiando le candeline si ritrova ad esprimere un desiderio, nella speranza che possa diventare realtà il prima possibile. Fra tradizione e superstizione, scopriamo le frasi sui desideri di compleanno da scrivere in un biglietto di auguri, da annotare oppure da pronunciare ad alta voce durante un discorso.

Le distanze esistono per essere percorse, è chiaro, se non c’è distanza non c’è desiderio, se non c’è desiderio non c’è avventura, se non c’è avventura non c’è un bel niente per cui valga la pena di vivere. (Jovanotti)

I desideri sono la cosa più importante che abbiamo e non si può prenderli in giro più di tanto. Così, alle volte, vale la pena di non dormire per star dietro ad un proprio desiderio. (Alessandro Baricco)

Non consultarti con le tue paure, ma con le tue speranze e i tuoi sogni. Non pensate alle vostre frustrazioni, ma al vostro potenziale irrealizzato. Non preoccupatevi per ciò che avete provato e fallito, ma di ciò che vi è ancora possibile fare. (Papa Giovanni XXIII)

Qualunque decisione tu abbia preso per il tuo futuro, sei autorizzato, e direi incoraggiato, a sottoporla ad un continuo esame, pronto a cambiarla, se non risponde più ai tuoi desideri. (Rita Levi Montalcini)

Fai il necessario per realizzare il tuo desiderio più ardente, e finirai col realizzarlo (Beethoven)

Molto desidera l’uomo, eppur sol di poco ha bisogno. (Goethe)

La gente, semplicemente desidera una cosa sola: amare ed essere amata. (Michael Jackson)

Frasi sui desideri da esprimere

Esprimere i desideri ad alta voce a volte è difficile, ma necessario per dare forma ai propri sogni e per indirizzare le energie verso di essi nella speranza che possano realizzarsi. Ce lo svelano grandi nomi del passato, studiosi, artisti e filosofi che hanno analizzato i desideri e riflettuto su di essi.