Frasi sui sogni, le più belle ed emozionanti

Fonte: 123rf Frasi sui sogni. Le migliori citazioni e gli aforismi da dedicare

Sognare è una delle capacità degli esseri umani che permette di ideare e guardare in modo diverso la realtà. Quando si dorme, si innesca un fenomeno psichico caratterizzato dalla percezione di immagini e suoni riconosciuti come apparentemente reali. Si tratta di un processo inconscio della mente che rielabora le informazioni e gli stimoli o libera le emozioni che da svegli vengono represse. I sogni a occhi aperti riguardano invece i desideri e le aspettative, sono immaginazioni che creiamo consciamente nella testa in proiezione di un evento futuro, per esempio pensando a come potrebbe svolgersi un colloquio di lavoro o la prima uscita con una persona che ci interessa. La letteratura e la psicologia hanno ampiamente trattato il tema dei sogni, in tutte le sue accezioni. Sognare permette di dare sfogo alle proprie fantasia e alla propria creatività e di comprendere cosa realmente si vuole dalla vita. Non sempre questi desideri diventano realtà, ma è importante tentare di realizzare ciò che vorremmo. Il sogno interessa gli uomini fin dalla preistoria. In una delle grotte di Lascaux si ritiene che un disegno a carboncino rappresenti ciò che l’autore aveva visto con la fantasia. L’attività onirica ha interessato anche i filosofi antichi. Platone, per esempio, riteneva fosse una rappresentazione dei nostri pensieri caricati emotivamente così da formare un intreccio di ragione e sentimenti che genera inganno. Per Aristotele, invece, si trattava di un esaltatore della realtà, ovvero il sogno restituiva, in forma molti più intensa, piccoli stimoli sensoriali ricevuti durante la veglia. Chi è interessato ad approfondire il tema, che spesso ricorre anche nella musica, con DiLei, trovate una selezione di frasi e aforismi sui sogni, dalle più celebri alle più interessanti.

Frasi e aforismi sui sogni

Nell’opinione comune i sogni rappresentano ciò che desideriamo senza condizionamenti. Sono aspirazioni che, alle volte, sono difficili da far divenire reali ma, allo stesso tempo, ci permettono di evadere e di pensare ad altre possibilità che possono farci raggiungere la felicità. Qui una serie di frasi e aforismi sui sogni.

Non esiste nulla di reale, oltre al sogno e all’amore. (Anna de Noailles)

Per sognare non bisogna chiudere gli occhi, bisogna leggere. (Michel Foucault)

Non smettere di sognare, solo chi sogna può volare. (Dal film Peter Pan)

Non definirti povero perché certi tuoi sogni non si sono avverati. Solo chi non ha mai sognato è veramente povero. (Marie von Ebner-Eschenbach)

Sai che sei innamorato quando non vuoi addormentarti, perché la realtà è migliore dei tuoi sogni. (Dr. Seuss)

A chi crede nei sogni, basta un gradino per raggiungere le stelle. (Antonio Aschiarolo)

I sogni sono come le stelle, basta alzare gli occhi e sono sempre là. (Jim Morrison)

Inseguo i miei sogni, ma fuggo dalle ossessioni: i sogni liberano la mente, le ossessioni la imprigionano. (Emanuela Breda)

Se insisti a sognare insisti a ravvivare il fuoco della tua vita. (Rubén Darío)

Un uomo senza sogni, senza utopie, senza ideali, sarebbe un mostruoso animale, un cinghiale laureato in matematica pura. (Fabrizio De André)

La vita è piena di bellezza. Notala. Osserva il calabrone, il bambino che gioca e le facce sorridenti. Annusa la pioggia e senti il vento. Vivi la tua vita al massimo del suo potenziale e combatti per i tuoi sogni. (Ashley Smith)

Non seguire un sentiero per vedere dove va. Vai invece dove non c’è alcun sentiero e lascia una traccia. (Ralph Waldo Emerson)

Come il successo, il fallimento è qualcosa di diverso per ogni persona. Con un’attitudine mentale positiva, il fallimento è un’esperienza di apprendimento, un gradino della scala e un punto in cui riunire i tuoi pensieri per prepararti a riprovare. (W. Clemente Stone)

Non importa da dove vieni, i tuoi sogni valgono in ogni caso. (Lupita Nyong’o)

Non limitarti mai a causa dei limiti di immaginazione degli altri; non limitare mai gli altri a causa della tua immaginazione limitata. (Mae Jemison)

Frasi sui sogni di Freud

Nel 1900 Sigmund Freud ha scritto un’opera diventata celebre, “L’interpretazione dei sogni”, nella quale ha tentato di spiegare la modalità di funzionamento dell’apparato psichico descrivendo la psicologia dei processi onirici. Secondo la sua teoria, il sogno sarebbe la realizzazione allucinatoria durante il sonno di un desiderio rimasto inappagato durante la vita diurna. Di seguito alcune frasi e citazioni di Freud sui sogni.

Il sogno non si occupa mai di inezie; non permettiamo alle quisquilie di disturbarci nel sonno. I sogni apparentemente innocenti si rivelano maliziosi, quando ci si sforza di interpretarli

La creatività è un tentativo di risolvere un conflitto generato da pulsioni istintive biologiche non scaricate, perciò i desideri insoddisfatti sono la forza motrice della fantasia e alimentano i sogni notturni e quelli a occhi aperti

I sogni ci rammentano continuamente cose a cui abbiamo cessato di pensare e che da lungo tempo hanno perso importanza per noi

Ogni elemento del sogno può rappresentare, per l’interpretazione, sia se stesso sia il proprio contrario. Non si sa mai a priori se si debba supporre l’uno o l’altro; è soltanto il contesto a decidere

Lo studio e l’interpretazione dei sogni può essere considerato come il metodo più sicuro per indagare sui processi psichici profondi

I sogni molto frequentemente esprimono ricordi e conoscenze che il soggetto da sveglio è ignaro di possedere

I nostri pensieri nei sogni sono dominati dallo stesso materiale che ci tiene impegnati durante il giorno, e ci preoccupiamo di sognare solo quelle cose che ci hanno dato ragione di riflettere durante il giorno

Il sogno infantile è la reazione a un’esperienza diurna che ha lasciato dietro di sé un rammarico, una nostalgia, un desiderio irrisolto. Il sogno reca l’appagamento diretto, scoperto, di questo desiderio

Rispetto alla temporalità, il sogno sembra godere di un altro privilegio, di essere anche in un altro senso indipendente dal fluire del tempo

Non siamo in grado di interpretare i sogni di un’altra persona, a meno che essa non sia preparata a comunicare i pensieri inconsci che si celano dietro al suo contenuto

C’è molta gente che crede ai sogni profetici perché a volte il futuro si realizza come il desiderio lo ha costruito nel sogno. In questo non c’è nulla di strano tanto più che la credulità del sognatore trascura volentieri le considerevoli differenze che esistono tra il sogno e la sua realizzazione

La convinzione spontanea della persona che si è appena svegliata è che i suoi sogni, anche se non sono venuti essi stessi da un altro mondo, lo hanno comunque trasportato in un altro mondo

Frasi sui sogni nel cassetto

Tutti hanno dei desideri che sperano un giorno di poter realizzare, per farlo, bisogna agire e impegnarsi. Proprio queste aspirazioni sono il motore della nostra vita e ciò che ci dà la direzione da raggiungere. Qualche aforisma e citazione, tra le più intense, sui sogni nel cassetto.

La vita e i sogni sono fogli di uno stesso libro: leggerli in ordine è vivere, sfogliarli a caso è sognare. (Arthur Shopenhauer)

Devi avere un sogno per svegliarti la mattina. (Billy Wilder)

Coloro che sognano di giorno sanno molte cose che sfuggono a chi sogna soltanto di notte. (Edgar Allan Poe)

Abbiamo tutti le nostre macchine del tempo: quelle che ci riportano indietro chiamate ricordi e quelle che ci spingono avanti chiamati sogni. (Dal film The time machine)

Non consultarti con le tue paure, ma con le tue speranze e i tuoi sogni. Non pensate alle vostre frustrazioni, ma al vostro potenziale irrealizzato. Non preoccupatevi per ciò che avete provato e fallito, ma di ciò che vi è ancora possibile fare. (Papa Giovanni XXIII)

Credo che solo una cosa renda impossibile la realizzazione di un sogno: la paura di fallire! (Paulo Coelho)

Il futuro appartiene a coloro che credono nella bellezza dei propri sogni (Eleonor Roosvelt)

Non si è mai troppo vecchi per fissare un nuovo obiettivo o per sognare un nuovo sogno (C.S. Lewis)

Un uomo è vecchio solo quando i rimpianti, in lui, superano i sogni. (John Barrymore)

Stai lontano dalle persone che cercano di sminuire le tue ambizioni. Le persone piccole lo fanno sempre, ma le persone veramente grandi ti fanno percepire che anche tu puoi diventare grande. (Mark Twain)

Non rovinare ciò che hai desiderando per ciò che non hai; ricorda che ciò che hai ora era una volta erano le uniche cose che speravi di avere. (Epicuro)

Ogni grande sogno inizia con un sognatore. Ricorda sempre: hai dentro di te la forza, la pazienza e la passione per raggiungere le stelle e cambiare il mondo. (Harriet Tubman)

Quando sarò vecchio e starò morendo, voglio poter guardare indietro alla mia vita e dire: “Wow, è stata davvero un’avventura”, non “Wow, mi sono sentito sempre al sicuro”. (Tom Preston-Werner)

Tanti dei nostri sogni all’inizio sembrano impossibili, poi sembrano improbabili e poi, quando invochiamo la volontà, diventano presto inevitabili. (Christopher Reeve)

Tieniti stretto i sogni perché se essi muoiono, la vita è come un uccello dalle ali spezzate che non può volare. (Langston Hughes)

Frasi sui sogni che si avverano

Quando un sogno diventa realtà, si raggiunge un altissimo traguardo e si prova un’immensa gioia. Nessuno dovrebbe arrendersi dal perseguire la realizzazione dei suoi desideri ma, al contrario, è necessario focalizzarsi bene su come rendere reale la nostra fantasia. Ecco alcune citazioni e frasi sui sogni che si avverano.

Fai della tua vita un sogno, e di un sogno, una realtà. (Antoine de Saint-Exupéry)

Mai ti è dato un desiderio senza che ti sia dato anche il potere di realizzarlo. (Richard Bach)

Il mio obiettivo non è mai stato registrare i miei sogni, ma solo realizzarli. (Man Ray)

State molto attenti con i vostri sogni, perché corrono il rischio di avverarsi. (Leo Buscaglia)

Osa vivere la vita che hai sognato. Vai avanti e realizza i tuoi sogni. (Ralph W. Emerson)

È la magia di rischiare tutto per realizzare un sogno che nessuno vede, tranne te. (Dal film Million dollar baby)

Prendete in mano la vostra vita e fatene un capolavoro. (Papa Giovanni Paolo II)

Proprio come un fiore sboccia dopo aver sopportato il rigido freddo invernale, un sogno può avverarsi solo se si è preparati a sopportare i tormenti che ne accompagnano la realizzazione e a compiere tutti gli sforzi necessari! (Daisaku Ikeda)

Per compiere grandi passi, non dobbiamo solo agire, ma anche sognare, non solo pianificare, ma anche credere (Anatole France)

Nei sogni inizia la responsabilità (W.B. Yeats)

Per realizzare un sogno, una persona deve superare tante prove. (Louisa May Alcott)

In tempi duri dobbiamo avere sogni duri, sogni reali, quelli che, se ci daremo da fare, si avvereranno. (Clarissa Pinkola Estés)

Ci sono alcune persone che vivono in un mondo di sogno e ci sono alcune che affrontano la realtà; e poi ci sono quelli che trasformano l’uno nell’altro . (Douglas H. Everett)

L’unica cosa che ti impedirà di realizzare i tuoi sogni sei tu. (Tom Bradley)

Se ti prendi la responsabilità di te stesso, svilupperai la fame di realizzare i tuoi sogni. (Les Brown)

Frasi sui sogni dalle canzoni

I sogni fanno parte anche di molti testi musicali. Da quelli realizzati, a quelli sfumati fino a quelli da seguire, i migliori cantautori hanno scritto meravigliosi versi sulla capacità di sognare. Da Vasco Rossi a Ligabue, le frasi sui sogni dalle canzoni.

Sono un ragazzo fortunato perché m’hanno regalato un sogno. Sono fortunato perché non c’è niente che ho bisogno. E quando viene sera e tornerò da te. È andata com’è andata, la fortuna è di incontrarti ancora. (Da Ragazzo fortunato di Jovanotti)

I sogni son desideri di felicità. Nel sonno non hai pensieri. Ti esprimi con sincerità. Se hai fede chissà che un giorno la sorte non ti arriderà. Tu sogna e spera fermamente. Dimentica il presente. E il sogno realtà diverrà. (Da I sogni son desideri, film Cenerentola)

Sono sempre i sogni a dare forma al mondo. Sono sempre i sogni a fare la realtà. Sono sempre i sogni a dare forma al mondo. E sogna chi ti dice che non è così. E sogna chi non crede che sia tutto qui. (Da Sono sempre i sogni a dare forma al mondo di Ligabue)

Ho imparato a sognare, quando inizi a scoprire che ogni sogno ti porta più in là. Cavalcando aquiloni, oltre muri e confini, ho imparato a sognare da là. Quando tutte le scuse per giocare son buone. Quando tutta la vita è una bella canzone. C’era chi era incapace a sognare e chi sognava già (da Ho imparato a sognare dei Negrita)

Le ragazze fanno grandi sogni, forse peccano di ingenuità. Ma l’audacia le riscatta sempre, non le fa crollare mai. (Da Le ragazze fanno grandi sogni di Edoardo Bennato)

Le stelle stanno in cielo e i sogni non lo so. So solo che son pochi, quelli che si avverano. (Da Ridere di te di Vasco Rossi)

Che una bambina ha preso tutti i miei sogni. E che sogni eran quelli che ti fanno andare avanti. Ma più avanti non si va e andrò alla fiera dei sogni. Stanotte. Andrò alla fiera dei sogni. Che costa poco e c’è un sogno che si chiama libertà. (Da La fiera dei sogni di Cesare Cremonini)

Sogno che divento il tuo piccolo gigante sul prato sei un diamante, nel prato a piedi nudi. Sogno che entra il mare in questo bosco di frattaglie ed io conosco i funghi e tu raccogli i fondi. (Da Sogno di Gianna Nannini)

Ma che bel silenzio amore. Lasciami dormire. Devo andare non so dove. Ma devo andare via. Cieli cobalto, cieli lontani. Tutto per niente davvero? È un altro giorno da cani, ma noi siamo fatti di sogni. (Da Fatti di sogni di Zucchero)

Hai sogni non tuoi e la bugia che dici più spesso è “Sto bene”. So che hai sogni non tuoi, la bugia che dici più spesso è “Sto bene”. Fissa di piacervi, siamo seri. Ciò che vuoi davvero lo sogni in punta di piedi. Click clack soldi spesi come scemi. Un’altra monetina nel pozzo dei desideri. (Da Sogni non tuoi di Marracash)

Frasi celebri sui sogni

La letteratura e l’arte vivono principalmente grazie all’immaginazione e al lavoro di scrittori, pittori, poeti e musicisti. I principali sognatori sono proprio gli artisti che realizzano capolavori dalla loro creatività. Qui le frasi più celebri sui sogni.